Забота Маргарет

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:44

..Lenochka.. Просмотров: 102 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:44 by

Порой мы все задумываемся о том, что наша жизнь, по большей степени, несправедлива. Независимо от того хотим мы или нет, она диктует нам условия, к которым мы должны подстраиваться, которым мы должны соответствовать, и наше мнение здесь не имеет ни малейшего значения. Маргарет как раз была одной из тех, кто постоянно думал об этом, особенно когда ей приходилось задерживаться на работе чуть ли не до ночи, даже в выходные дни. Она практически жила в офисе, домой возвращалась только чтоб переночевать, хотя если бы не кот, то, наверно, она действительно бы жила на своём рабочем месте. Кот давно привык к такому образу жизни и уже знает, что если съесть весь корм за раз, то потом целый день его будет одолевать голод. Он был хозяином квартиры: расхаживал по ней, спал, где попало, в общем, всецело, наслаждался жизнью. Также он любил много поесть, и это значительно било по бюджету, но без Тома, именно так она его называла, ей стало бы совсем одиноко.Приятно когда хоть кто-то ждёт твоего возвращения домой. Маргарет неплохо доплачивали за переработку, этих денег ей хватало, чтобы содержать кота и оплачивать счета за квартиру. Мужа у неё не было, и ей приходилось обеспечивать себя самой. Вдобавок, ко всему прочему, она помогала своим родителям, перечисляя, каждый месяц, на их счет столько, сколько им хватало на хорошую беспечную жизнь. В своё время она съехала от них, чтобы устроиться на эту должность. Работа была тяжелой, нервной, но только так она могла сделать их жизнь счастливее, по крайней мере, ей так тогда казалось.В те редкие дни, когда ей удавалось съездить к родителям, они часто жаловались ей на то, что она их почти не навещает. Им трудно было объяснить, что она и так делает все, что в её силах. Они не понимали, что она тратит все свои нервы, лишь бы им было на что жить. Конечно, у них была своя пенсия, положенные в их возрасте льготы, но Маргарет считала своим долгом обеспечить родителям достойную старость. Они были другого мнения, им казалось, что дочь попросту не хочет их видеть. Им очень не хватало общения с ней, пару раз мать даже плакала, думая, что она её не слышит. Но Маргарет списывала всё на усталость и на их преклонный возраст. Всерьез об этом она не задумывалась. Конечно, ей было немного обидно, что родители не ценят по достоинству то, что она для них делает, но, вместе с тем, никогда не затрагивала эту тему, даже вскользь. Отец часто говорил ей, что им недолго осталось, и когда они умрут, она будет жалеть, что не проводила с ними больше времени. Разговоры на подобные темы Маргарет старалась перевести на что-нибудь другое, но отец продолжал гнуть свою линию и буквально утверждал, что после смерти они будут похоронены на кладбище вблизи Милтона. Кладбище находилось достаточно далеко, и ей было непонятно почему выбор отца пал именно на него, но он лишь повторял, что там все, абсолютно все, обретают покой. Метафора показалась ей весьма странной, но Марджи, так они называли её в детстве, оставалось лишь покорно кивать и соглашаться со всем, что он скажет. После последней встречи с ними, в душе Маргарет остался какой-то осадок, какая-то недосказанность, которая сильно тревожила её, и, как позже выяснилось, не напрасно…Только спустя две недели она узнала о страшной новости. Как потом оказалось, звонили ей ещё за неделю до этого, но так как Маргарет практически жила на работе, то ответить, увы, никак не могла, а кот лишь нервно шипел в сторону мешающего ему спать телефона. Известие о гибели родителей вызвало у неё противоречивые чувства, с одной стороны её одолела невыносимая тоска по ним, но с другой, где-то в глубине души, она осознавала, что теперь сможет жить для себя, что теперь не придется жертвовать собой и, возможно, сможет вернуться к обычной спокойной жизни. Согласно завещанию, как было сказано по телефону, их похоронили именно на том кладбище, о котором говорил отец, вблизи Милтона. Но вместе с непонятным чувством облегчения, также пришло и чувство вины за то, что её не было рядом. Маргарет понимала, что будь она там, она смогла бы почуять запах газа раньше, чем мирно спящие родители. Но жизнь есть жизнь, произойти может всё что угодно, и даже небольшая случайность может привести к трагическим последствиям.Мысль о том, что она не была на похоронах, очень тревожила её, им ведь не так много было нужно от дочери, лишь немного больше внимания, но тогда она ещё полностью этого не осознавала. Только сейчас она поняла всё то, о чем они говорили. От этого её чувство вины становилось ещё больше. Справиться с ним она не могла, оно было гораздо сильней. Ей обязательно нужно было приехать к ним на могилу. Соседка родителей, что сообщила о трагедии, присутствовала на похоронах и подробно рассказала где находится кладбище, конкретно их участок, уточнив, что они были захоронены вместе. По её словам, кладбище было достаточно старым и по своим размерам не очень большим.Найти их там, говорила она, не составит труда, захоронение свежее и находится в самом конце территории, рядом с большим деревом, самым крупным из всех, что там есть.Выбрав удобный для себя день, Маргарет, как обычно, оставила Тому большую миску с едой, после чего принялась за поиск дорожной карты. Как давно уже она не убиралась по дому: разбросанные, в спешке, вещи, пыль на каждом шкафу. Теперь у неё будет много времени на свою жизнь, только вот какой ценой оно досталось.… Наконец-таки ей удалось найти карту. Одев легкую черную куртку, она закрыла дверь и направилась к машине. Машина была, как обычно говорят в таких случаях, типично женская: маленькая, красненькая, к тому же, совсем недорогая. Только её она и могла себе позволить, без неё добираться до работы было бы достаточно проблематично. Именно на ней она и приезжала навещать своих родителей, как и собиралась сейчас.Немного изучив карту и вспомнив слова соседки, она быстро нашла примерное место, где могло находиться кладбище. Недолго думая, она завела двигатель автомобиля, развернулась и поехала в нужном направлении. Уехала она где-то в обед и рассчитывала, что доберется до Милтона за пару часов. По пути купила им немного цветов, в дань любви и уважения, ведь ей действительно было тяжело пережить то, что случилось, а тот факт, что она не присутствовала на похоронах, просто терзал её изнутри.Движение на дороге было медленным, казалось, что машины просто стоят на парковке, выстроясь в две параллельные вертикальные линии. Но спустя некоторое время причина пробки оказалась ясна. Впереди показался знак «ремонтные работы» и медленно, разворачивавшиеся обратно машины. Это происшествие весьма раздосадовало Маргарет, но она знала, что есть ещё одна дорога, по которой можно доехать до Милтона, но на это уйдёт ещё часа четыре-пять. Подобные трудности её не остановили, она и так была виновата перед своими родителями, ей нужно было быть рядом, так же как и сейчас, ей просто необходимо прийти и попрощаться с ними. К счастью, движение на другом маршруте было в полном порядке, точнее, его совсем не было, одна лишь её красная машинка на пустой дороге. На удивление, так продолжалось на протяжении всего пути. Это показалось слегка странным, но уж лучше такая странность, чем долгое ожидание в пробках, подумала Маргарет. В Итоге, весь её путь занял около четырёх часов. За это время довольно сильно стемнело, дни становились всё короче. Не удивительно, как-никак середина ноября. Совершив последний поворот, машина остановилась. Фары осветили старые покошенные ворота кладбища, которые то и дело двигались под напором ветра, словно указывая ей зайти внутрь. Взяв цветы, Маргарет закрыла машину и направилась к входу.Погода была прохладной, если не сказать холодной. Особо сильного ветра не было, но его хватало, чтоб заставить ворота самопроизвольно двигаться, что, честно говоря, выглядело немного пугающе. Вокруг было много старых деревьев, как и на самом кладбище. Под ногами кучи раздробленных камней, разного размера, устилающих тропу.Маргарет продолжала, не спеша, идти вглубь. Уже было тяжело что-либо разглядеть. Становилось всё темней и темней. Соседка описывала это место, как одинокую могилу в самом конце, рядом с забором и большим деревом. Это крупное дерево и стало для неё ориентиром. Осматриваясь вокруг, она заметила, что здесь нет надгробных плит, только старые, порой даже прогнившие кресты. Очень мрачно, почему именно здесь хотел покоиться её отец, она до сих пор не понимала. Ещё у самого входа Маргарет ощущала странный запах, и чем дальше она шла, тем сильнее он становился. Вместе с тем, у неё слегка закружилась голова. Возможно, причиной этому служил стресс или долгая дорога, лишившая её сил. Побродив немного, кладбище уже не казалось таким небольшим. Там не было никаких поворотов, непонятных ходов и прочих привычных вещей. Оно, скорее, больше походило на картинную галерею, где по обе стороны расположены творения художников.Идти нужно было очень осторожно, так как под ногами, порой, попадались и весьма внушительные камни, которые трудно было разглядеть в вечернее время. Но это было трудной задачей, так как ее одолевала сильная усталость. Никогда ещё такого с ней не происходило, хотя она знает, каково это работать без отдыха, но то, что она чувствовала сейчас, даже не идёт в сравнение с тем, что испытывала раньше. Маргарет была поистине сильной, волевой женщиной и продолжала свой путь, лишь слегка упираясь о каждое дерево, что встречалось ей на пути. Непонятный запах становился всё более невыносимым, кажется ,что именно от него даже начали слезиться глаза. Платок остался в машине, так что слёзы приходилось вытирать руками. Наконец, преодолев такой большой путь, её взор пал на то самое большое дерево. Оставалось только пройти ещё немного, как вдруг случилось непредвиденное, кроме неё здесь находился кто-то ещё. Тихо спрятавшись за ближайшее дерево, Маргарет стала наблюдать.Приглядевшись, она увидела стоящую к ней спиной женщину, которая, опустив голову, пристально смотрела на ту самую одинокую могилу, рядом с большим деревом. Женщина стояла неподвижно, не издавала ни звука и вообще выглядела очень странно. Маргарет стало не по себе, она уже минут пять смотрела на эту странную неподвижную женщину, больше напоминающую грязный манекен. Что ей было нужно у могилы её родителей и когда она уже уйдёт оттуда или вообще сделает хоть что-нибудь? Маргарет не хотела, чтоб её заметили. Она продолжала тихо наблюдать, вытирая, изредка, глаза. С каждым вдохом дышать становилось всё труднее, она уже буквально обнимала дерево, чтобы не упасть прямо здесь. Изо всех сил она снова выглянула из-за дерева, чтобы проверить, не ушла ли эта странная женщина подальше от их могилы. Но она не уходила, более того, даже не сдвинулась с места, всё по-прежнему пристально смотрела на свежее захоронение.После ещё пяти минут ожидания, Маргарет стало совсем плохо. Она уже не могла стоять, её сознание постепенно отключалось, глаза закрывались. Медленно сползая спиной по дереву вниз, она села на землю. В мыслях она, недолго, продолжала видеть образ этой женщины, очень знакомой, как ей теперь казалось. После чего, закрыв окончательно глаза, уснула…Неизвестно сколько прошло времени до того момента, как Маргарет стала приходить в себя. Не проснувшись до конца, она отчетливо слышала голоса своих родителей, повторяющих слова: «Останься, Марджи». Было не понятно, снится ей всё это или нет. Но загадкой это оставалось лишь до тех пор, пока какой-то посторонний шум не разбудил её окончательно. Что-то непонятное падало ей на лицо, открыв глаза, Маргарет, в ужасе, обнаружила, что находится внутри глубокой ямы. Высоко над собой она увидела два тёмных силуэта: один неподвижно смотрел на неё, другой что-то активно делал руками.Изо всех сил она пыталась встать, но ничего не получалось. Всё тело находилось под большим слоем земли, так что даже шевельнуться было невозможно, виднелось лишь испуганное до безумия лицо Маргарет. Дико закричав, она всё равно пыталась выбраться, после чего ей в лицо прилетела большая горсть земли, попав прямо в рот. Теперь вместо крика, она могла издать лишь тихие стонущие звуки, подобно скулящей собаке. Была уже глубокая ночь. Яма продолжала медленно наполняться… Голова уже полностью погрузилась под почву. Перед закрытыми под тяжестью земли глазами Маргарет в последний раз возникли два образа. Они пристально смотрели на неё, повторяя одни и те же слова: «Останься, Марджи».Автор: Митюрев Владимир Игоревич.

Ключевые слова: Родители смерть кладбище посещение

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