Хотим видеть привидений

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:53

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Bumbara Просмотров: 49 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:52 by

Сквозь тени городов и парков,Насмарку сад засеян мраком,Я ставлю душу чёрту на кон,И сердце демону, подарком,Кольцом, запаленным бриллиантом,На костяную руку смерти,Записка в вычурном конверте,С единой надписью "Не верьте"Богам, что косят под людей,Что косы жгут под дым печей,Что сумку счастья на плече,Дают без видимых причин,Это не боги, не кричи,В мешке не счастье, кирпичи...А с крыльями там палачи,Что маскируются в ночи...Для счастья не было причин,Мы люди с тысячью личин,Куда-то мы во снах летим,Лишь видя темень впереди,А дом, забота позади,На запах деловых затей,Мы хотим видеть привидений,Но сами более во тьме...

Ключевые слова: Стих смерть ложь тьма истина авторский стих

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