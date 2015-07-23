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Стихи

Хотим видеть привидений

Сквозь тени городов и парков,
Насмарку сад засеян мраком,
Я ставлю душу чёрту на кон,
И сердце демону, подарком,

Кольцом, запаленным бриллиантом,
На костяную руку смерти,
Записка в вычурном конверте,
С единой надписью "Не верьте"

Богам, что косят под людей,
Что косы жгут под дым печей,
Что сумку счастья на плече,
Дают без видимых причин,

Это не боги, не кричи,
В мешке не счастье, кирпичи...
А с крыльями там палачи,
Что маскируются в ночи...

Для счастья не было причин,
Мы люди с тысячью личин,
Куда-то мы во снах летим,
Лишь видя темень впереди,

А дом, забота позади,
На запах деловых затей,
Мы хотим видеть привидений,
Но сами более во тьме...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 16:52 by BumbaraПросмотров: 49Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Стих смерть ложь тьма истина авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 16:54
+1
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Комментариев: 2 297
Это - самое длинное предложение, что я в своей жизни видел, до сих пор.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 17:03
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Цитата: Estellan
Это - самое длинное предложение, что я в своей жизни видел, до сих пор.

Я тоже:). Но при всём этом +. За мысль.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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