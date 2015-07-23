Хотим видеть привиденийСквозь тени городов и парков,
Насмарку сад засеян мраком,
Я ставлю душу чёрту на кон,
И сердце демону, подарком,
Кольцом, запаленным бриллиантом,
На костяную руку смерти,
Записка в вычурном конверте,
С единой надписью "Не верьте"
Богам, что косят под людей,
Что косы жгут под дым печей,
Что сумку счастья на плече,
Дают без видимых причин,
Это не боги, не кричи,
В мешке не счастье, кирпичи...
А с крыльями там палачи,
Что маскируются в ночи...
Для счастья не было причин,
Мы люди с тысячью личин,
Куда-то мы во снах летим,
Лишь видя темень впереди,
А дом, забота позади,
На запах деловых затей,
Мы хотим видеть привидений,
Но сами более во тьме...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 16:52 by BumbaraПросмотров: 49Комментарии: 2
Ключевые слова: Стих смерть ложь тьма истина авторский стих