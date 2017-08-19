Столб

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:22

mad_billy Просмотров: 182 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 06:22 by

За окном автомобиля проносилась пыльная обочина с редкими сухими кустарниками. Вадим приник к стеклу, пытаясь выглядеть что-нибудь интересное, но уже несколько часов его поиски были безрезультатны. Мальчик повернулся к Владу, сидящему по другую сторону от него. Тот тоже неотрывно смотрел в окно.Решив не беспокоить брата, парнишка слегка нагнулся к родителям на передних сидениях.- Мы скоро приедем? – спросил он у отца, крепко державшего руль.- Да, ещё пара часов, и будем на месте, - Андрей расплылся в улыбке, ласково растрепав сыну волосы.- Хочешь пить? – мама протянула ему початую бутылку воды.- Спасибо, - ребёнок забрал её, немного отхлебнув, а затем подёргал брата за плечо. – Будешь?Не отрываясь от окна, Влад тихо ответил.- Смотри… - он указал пальцем в окно.Вадим послушался и пристроился рядом. Вдалеке виднелся одиноко стоящий дом, похожий на амбар с дугообразной крышей. Последняя была испещрена странными круглыми дырами, по краям которых раскинулись красно-бурые пятна. Рядом с сараем стоял тёмно-серый столб. Вадим не сразу понял, в чём дело – его внимание притянуло дырявое строение – но скоро его настигло осознание, что было не так со столбом. Он был невозможно высоким. Даже прислонившись к окну вплотную, братья не смогли увидеть его конца. Он терялся где-то в густых облаках, не характерных для этой местности.- Что там, мальчики? – мать обернулась к ним.- Там столб… - ответили они оба.Женщина смущённо сдвинула брови, но всё-таки посмотрела в окно. И её тоже сковало удивление при виде загадочной конструкции.Вскоре и Андрей – отец семейства – заметил странную тишину, воцарившуюся в салоне автомобиля. Он повернулся к родным и тут же остановил машину на обочине, увидев их поведение. Он тряхнул жену за плечо.- Почему мы остановились? – глаза Юлии удивлённо округлились, когда она обернулась к нему.- На что вы смотрите? – спросил Андрей.С секунду женщина была в ступоре, но затем её глаза опять выпучились.- Там… какой-то странный предмет. Очень высокий столб.- Ха, и это вас удивило? – мужчина облегчённо улыбнулся.- Нет, он, правда, слишком высокий! Верхушки даже не видно!- Хм… дай-ка я посмотрю.Андрей вышел из машины и повернулся к причудливому объекту. Его скептицизм начал стремительно испаряться при виде него. Столб, словно нарисованный простым карандашом, сильно выделялся на фоне голубого неба. Он уходил в большое облако, нависшее над амбаром. Почему-то оно не двигалось, хотя ветер был вполне ощутим.От этой картины веяло чем-то смутно жутким, будто внеземным. Вместо прежнего скепсиса Андрей ощущал нарастающее беспокойство. Ему всё меньше хотелось смотреть на странный предмет, к тому же издалека уже слышался гром. С горизонта к ним приближались чёрные грозовые тучи, иногда вспыхивающие фиолетовыми молниями.Мужчина быстро вернулся внутрь и завёл мотор. Резко, с пробуксовкой, агрегат сорвался с места. Семья даже не стала удивляться такому решению. Лишь жена ласково положила свою руку на его. В её глазах Андрей видел не меньший страх и такое же желание покинуть странное место.Несмотря на спешку, Андрей время от времени поглядывал в зеркало заднего вида. Даже когда сам дом не было видно, столб ещё можно было увидеть. И он всё ещё нагонял жуть.Тучи настигли их на странность быстро. Крупные капли шумно застучали по крыше. Этот размеренный звук навеял лёгкое успокоение, но ненадолго. Раскаты грома заиграли часто и оглушительно. Молнии ярко вспыхивали то тут, то там. К своему удивлению, Андрей не сомневался, что такой выверт погоды был связан с тем странным столбом, оставшимся позади.Вдруг в нарастающем безумстве природы прорезался звук, заставивший сердце мужчины пропустить удар и отозваться резкой болью.Это было похоже на клёкот огромной птицы, почти разрывающий барабанные перепонки своей громкостью. Сквозь него даже нельзя было услышать, как напуганные дети вскрикнули на задних сидениях. Невольно мужчина опять бросил взгляд в зеркало. Недоумение и ужас пронзили его душу раскалёнными иглами. Столба стало два. Они стояли недалеко друг от друга, будто второй вырос прямо из земли.Вдруг один из столбов пришёл в движение. Он согнулся примерно в десяти метрах над землёй, поднявшись, и опустился уже чуть дальше от дороги. Второй столб повторил это движение, переместившись ещё дальше. Они стали шевелиться по очереди, медленно удаляясь. Стало очевидно, что ими двигало нечто единое. И оно куда-то шло.Через несколько шагов клёкот повторился. Тучи резко полностью перекрыли свет. Раздался хлопок, похожий на очень мощный взрыв. Сильнейший поток ветра заставил дождь остановиться на секунду и толкнул машину в бампер. В свете очередной молнии Андрей успел заметить, как оба столба оторвались от земли и в два рывка затерялись среди туч.Скоро ливень прошёл. Солнце, уже ложащееся на горизонт, снова пролило свет на пустыню. Ещё дрожащий от страха Андрей посмотрел на приборную панель. Бензин кончался. Он перевёл взгляд на дорогу и с облегчением обнаружил, что впереди их ждала АЗС. Мужчина тяжко выдохнул и оглянулся на родных.Вадим и Влад прижались друг к другу, тихо перешёптываясь. Под их глазами ещё блестели слёзы страха. Юлия всё ещё напряжённо сверлила взглядом зеркало. Муж нежно провёл пальцами по её щеке. Она вздрогнула и посмотрела на него. Андрей ожидал вопросов, на которые не смог бы ответить, но вместо этого жена лишь обняла его. Так крепко, как только могла. Он приостановил машину, чтобы приобнять её в ответ, и только после этого поехал на заправку, совершенно не горя желанием узнать, что же они встретили.

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