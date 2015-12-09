За окном что-то падает

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 22 Комментарии: 1 0 Сегодня, 15:15 by

Мальчик, лет десяти, устало выдохнул, вытирая руки о фартук, что казался жёлтым, хотя когда-то он был белым. Сняв его, мальчик повесил фартук на спинку высокого стула, после чего направился к себе в комнату. Однако что-то заставило его остановиться перед комнатой старшего брата. Робко приоткрыв дверь, мальчик заглянул в комнату. Как он и думал, брат ещё не спит.– Почему не спишь? – тихо спросил мальчик, осторожно подойдя к постели брата, на которой тот сидел, уставившись в окно странным взглядом.– Братишка, посмотри, за окном что-то падает... – спустя продолжительную паузу, заговорил парень. – Похоже на маленькие белые огоньки...Мальчик сощурился, смотря в окно. Ничего не падает.– Тебе видно показалось, спать давно пора, – с этими словами мальчик занавесил шторы, дабы брат не смотрел в окно.– А почему ты не спишь? Опять убирался или стирал допоздна? – как только окно стало закрыто шторами, парень пришел в себя.– Да, убирался, а что делать, если мама болеет, а вы с отцом ничего не делаете?– Прости...Парнишка лет пятнадцати ставит последнюю вымытую тарелку на полку к остальной посуде и, устало стерев рукой пот со лба, снимает с себя новый, пока что белоснежный фартук. Небрежно кинув его на стул, направляется к себе в комнату. Направляется к себе, а останавливается опять у брата.Приоткрыв дверь, парнишка не замечает ничего нового, брат уже совсем взрослый мужчина, а всё смотрит в это окно...– Ну чего ты там увидел? – недовольно буркнул парень, подходя к окну чтобы закрыть шторы.– Ты такой красивый... На фоне падающих огоньков... – прохрипел мужчина, заворожено смотря, как парнишка закрывает окно шторами.– Ты бы девушке своей комплимент какой-нибудь отвесил. Она маме недавно жаловалась, что не любишь, – недовольно ответил парень, сверля брата недовольным взглядом. – Тебе двадцать уже, а всё с нами живёшь.– ... За окном что-то падает... – вставил мужчина, смотря на свои, спрятанные под одеялом, колени, не обращая внимания на недовольство младшего брата.– Вика! Ты не можешь так поступить! – парнишка, уже двадцатилетний, со слезами на глазах бегал за женщиной, что раздражённо собирала свои вещи.– Мой брат заботился о тебе! Ты же так хотела этого ребёнка! Ты не можешь бросить его без матери! Он уже потерял отца, у него даже бабушки с дедушкой уже нет!– Мне наплевать! – громко крикнула девушка, резко развернувшись к застывшему от шока парню. – Твой брат помер, мне что, одной возиться с ребенком?! Я ещё молодая! Если так хочешь, то оставь его себе, так уж и быть, разрешаю! А мне новую жизнь начинать не мешай! – кричала женщина, вцепившись пальцами с каким-то дорогим маникюром в старый, пожелтевший фартук парнишки.Он уже совсем взрослый. Тридцать лет. Он заканчивает подметать пол на кухне и, в какой раз уже в своей жизни, он бросает новый белый фартук на стул. Он медленно идёт в комнату, где рядом с его кроватью стоит ещё одна. А на ней сидит десятилетий мальчик, смотря в окно знакомым взглядом...– ... Дядя, посмотри, за окном что-то падает... Похоже на огоньки...А он в ответ вдруг расплакался. Картина с выпавшим из окна братом так и маячила перед глазами... Всё его тело было в осколках, издалека напоминавших огоньки при свете...Автор - Аяна Аиши.

Ключевые слова: Что-то за окном белые огоньки удивительно брат

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