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Истории из жизни

Морозко за окном

Каково было моё удивление, когда увидел в первый раз ледяные рисунки зимой на окне! Что за удивительные рисунки!

- А кто это рисовал? - спросил я маму.
- Это рисует ветер, - звонким голосом ответила мама, словно шутила надо мной.

Я очень хотел открыть окно и погладить их пальцами в тот день. Однако у меня не было ключа, и я ещё был слишком мал, чтобы при мне открывали зимой окно. Я часто разглядывал рисунки на окне по вечерам, и они были все время разные!

Жизнь шла своим чередом, в ней много удивительных вещей. Как-то раз я услышал очень сильный стук на балконе. Казалось, что он упадёт вниз от такого стука. Я подошёл к балкону и открыл дверь. Я увидел за окном что-то пушистое, серое, как дымчатый кот. Я встал на носочки и подпрыгнул. Вместо кота это был какой-то дедушка, который резко взмыл вверх и смотрел на меня вытаращенными глазами.
Я не успел отреагировать, как это головообразное существо подняло свои лапы, которых оказалось три, и стало водить ими по стеклу, изображая чудные узоры. Из окна на меня смотрела взъерошенная голова с улыбкой до ушей. Пятнадцать секунд зрелища, в ходе которого я радостно закричал:
- Морозко, ура! Морозко! Мама! - закричал я прибежавшим родителям. - Пришёл Морозко, который рисует на окнах, - показав в сторону окна пальцем, я повернулся к обнявшей меня маме.

Когда я вновь посмотрел на окно, помимо узоров, ничего за стеклом не увидел.

- Я же тебе говорила, что это ветер рисует на окнах, - говорила мне мама.
- Зови его ветер, а я буду звать его Морозко, - радостно ответил я маме.

Больше Морозко я никогда не видел... Но не видел лишь только Морозко... В жизни было ещё много явлений, которые я не сумел правильно охарактеризовать.

Возможно, появление богов у язычников - процесс надуманный... не совсем!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08 by VaalfegorПросмотров: 713Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Ветер мороз существо окно узор авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:18
+1
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Репутация: (1660|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 271
Возможно детский сон. Слишком сказочно и чудесно! Хочется, чтобы правдой было. Чтобы зима полна была не только чудовищ злобных, но и таких чудиков heart_eyes
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 12:32
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 106
Так вроде бы морозные узоры на внутренней стороне стекла образуются, а не на внешней?.. Или я за лето все забыла и перепутала?.. 418
Зарегистрирован: 2.01.2018
#3 написал: Vaalfegor
Сегодня, 12:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 8
Писал это по тем воспоминаниям ещё, когда не мог дотянуться до окна. Видимо не хотели полёта с окна ребёнка со стула, поэтому не подсадили на плечо потрогать. Дети сами же лезут за всем потом.
А узоры и с этой и с той стороны бывают вроде бы.
Зарегистрирован: 5.10.2018
#4 написал: FromSiberia
Сегодня, 13:18
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 803
Цитата: зелёное яблочко
Возможно детский сон. Слишком сказочно и чудесно! Хочется, чтобы правдой было. Чтобы зима полна была не только чудовищ злобных, но и таких чудиков heart_eyes

Будет, раз хочется) Наш мир зыбок, как мы его готовы видеть, таким он и показывается) Как у Макса Фрая в рассказе "Драконов огонь")))

Цитата: Vaalfegor
Писал это по тем воспоминаниям ещё, когда не мог дотянуться до окна. Видимо не хотели полёта с окна ребёнка со стула, поэтому не подсадили на плечо потрогать. Дети сами же лезут за всем потом.
А узоры и с этой и с той стороны бывают вроде бы.

По крайней мере, лед точно бывает с внутренней стороны, обмерзают окна. У бабушки с дедушкой леденели окна изнутри в моем детстве. Наверное, и узоры на этом льду бывают, не обращала раньше внимания, а сейчас у бабушки в квартире с отоплением плохо, холодно и изнутри не обмерзают окна больше. Потому что это вроде как конденсат, который появляется и замерзает, если в квартире жарко, а на улице мороз.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: t.eir
Сегодня, 13:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Головообразное существо подняло лапы, которых оказалось три. Неужто Морозко так выглядит?
Зарегистрирован: 18.05.2018
#6 написал: anika
Сегодня, 14:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 236
Физика, 6 класс, конденсат замерзает только с внутренней стороны Видимо, автор пока в пятом учится. Другого об'яснения этому бреду, выложенному в ИиЖ, не вижу.
Зарегистрирован: 20.06.2011
#7 написал: abgel1985
Сегодня, 16:08
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 78
Чудная сказка! И раздел соответствующий должен быть.
Зарегистрирован: 29.01.2015
#8 написал: Ежик_в_тумане
Сегодня, 16:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 161
Цитата: anika
Физика, 6 класс, конденсат замерзает только с внутренней стороны Видимо, автор пока в пятом учится. Другого об'яснения этому бреду, выложенному в ИиЖ, не вижу.

А если рамы двойные, которую сторону считать внутренней? Внутреннюю внешней или внутреннюю внутренней?
Зарегистрирован: 13.12.2013
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 16:42
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Репутация: (24|0)
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Какая молота,прям детишкам только рассказывать в канун НГ. Причем только здесь ИиЖ
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#10 написал: DRUID
Сегодня, 17:09
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Природа волшебница relieved
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#11 написал: Vaalfegor
Сегодня, 17:10
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Публикаций: 11
Комментариев: 8
Точно помню, что тогда с той стороны конденсат был, и рисунки от него. Потому что когда я все-таки долез туда на стуле и содрал этот узор, он остался ещё и с той стороны!
Зарегистрирован: 5.10.2018
#12 написал: Nlo
Сегодня, 18:49
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Эта знаменитая сказка называется "Снежная Королёва". Там именно такое объяснение даётся узорами на окне. Ну а здесь оказался наш русский Морозко)))) Так что плюс за патриотизм;))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#13 написал: Crow117
Сегодня, 20:08
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Добрая история:))) +
Зарегистрирован: 3.08.2019
#14 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 21:08
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Извините, но в это точно не поверю, хоть и поставила плюс за добрые воспоминания из детства. Вспомнилось как разглядывали снежинки, узоры на окнах, а ранней весной тонкий резной лед на проталинах. А про языческих богов хотелось бы поподробнее. blush
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
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