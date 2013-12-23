Морозко за окном

Морозко за окномКаково было моё удивление, когда увидел в первый раз ледяные рисунки зимой на окне! Что за удивительные рисунки!
- А кто это рисовал? - спросил я маму.
- Это рисует ветер, - звонким голосом ответила мама, словно шутила надо мной.
Я очень хотел открыть окно и погладить их пальцами в тот день. Однако у меня не было ключа, и я ещё был слишком мал, чтобы при мне открывали зимой окно. Я часто разглядывал рисунки на окне по вечерам, и они были все время разные!
Жизнь шла своим чередом, в ней много удивительных вещей. Как-то раз я услышал очень сильный стук на балконе. Казалось, что он упадёт вниз от такого стука. Я подошёл к балкону и открыл дверь. Я увидел за окном что-то пушистое, серое, как дымчатый кот. Я встал на носочки и подпрыгнул. Вместо кота это был какой-то дедушка, который резко взмыл вверх и смотрел на меня вытаращенными глазами.
Я не успел отреагировать, как это головообразное существо подняло свои лапы, которых оказалось три, и стало водить ими по стеклу, изображая чудные узоры. Из окна на меня смотрела взъерошенная голова с улыбкой до ушей. Пятнадцать секунд зрелища, в ходе которого я радостно закричал:
- Морозко, ура! Морозко! Мама! - закричал я прибежавшим родителям. - Пришёл Морозко, который рисует на окнах, - показав в сторону окна пальцем, я повернулся к обнявшей меня маме.
Когда я вновь посмотрел на окно, помимо узоров, ничего за стеклом не увидел.
- Я же тебе говорила, что это ветер рисует на окнах, - говорила мне мама.
- Зови его ветер, а я буду звать его Морозко, - радостно ответил я маме.
Больше Морозко я никогда не видел... Но не видел лишь только Морозко... В жизни было ещё много явлений, которые я не сумел правильно охарактеризовать.
Возможно, появление богов у язычников - процесс надуманный... не совсем!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08 by VaalfegorПросмотров: 713Комментарии: 14
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