Морозко за окном

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:08

Vaalfegor Просмотров: 713 Комментарии: 14 +15 Сегодня, 12:08 by

Каково было моё удивление, когда увидел в первый раз ледяные рисунки зимой на окне! Что за удивительные рисунки!- А кто это рисовал? - спросил я маму.- Это рисует ветер, - звонким голосом ответила мама, словно шутила надо мной.Я очень хотел открыть окно и погладить их пальцами в тот день. Однако у меня не было ключа, и я ещё был слишком мал, чтобы при мне открывали зимой окно. Я часто разглядывал рисунки на окне по вечерам, и они были все время разные!Жизнь шла своим чередом, в ней много удивительных вещей. Как-то раз я услышал очень сильный стук на балконе. Казалось, что он упадёт вниз от такого стука. Я подошёл к балкону и открыл дверь. Я увидел за окном что-то пушистое, серое, как дымчатый кот. Я встал на носочки и подпрыгнул. Вместо кота это был какой-то дедушка, который резко взмыл вверх и смотрел на меня вытаращенными глазами.Я не успел отреагировать, как это головообразное существо подняло свои лапы, которых оказалось три, и стало водить ими по стеклу, изображая чудные узоры. Из окна на меня смотрела взъерошенная голова с улыбкой до ушей. Пятнадцать секунд зрелища, в ходе которого я радостно закричал:- Морозко, ура! Морозко! Мама! - закричал я прибежавшим родителям. - Пришёл Морозко, который рисует на окнах, - показав в сторону окна пальцем, я повернулся к обнявшей меня маме.Когда я вновь посмотрел на окно, помимо узоров, ничего за стеклом не увидел.- Я же тебе говорила, что это ветер рисует на окнах, - говорила мне мама.- Зови его ветер, а я буду звать его Морозко, - радостно ответил я маме.Больше Морозко я никогда не видел... Но не видел лишь только Морозко... В жизни было ещё много явлений, которые я не сумел правильно охарактеризовать.Возможно, появление богов у язычников - процесс надуманный... не совсем!

Ключевые слова: Ветер мороз существо окно узор авторская история

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