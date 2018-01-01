Выпусти меня. Часть седьмая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:45 by

- Мама, в моей комнате кто-то есть.В спальню посреди ночи зашла восьмилетняя Алиса. Она протерла глазки и залезла под одеяло к родителям.- Мы же уже проверяли, - сонно ответил отец.- Под кроватью кто-то скребется и стягивает с меня одеяло.У Веры сон как рукой сняло. Она вспомнила свои детские страхи: с ней происходило то же самое.Мать и дочь зашли в детскую. Вера оглядела ее с порога – никого не было, потом стала укладывать девочку в постель.- Под кроватью… – прячась под одеяло, прошептала Алиса.Вера подняла край одеяла и заглянула под кровать. Под ней лежал плюшевый мишка, женщина положила игрушку рядом с ребенком, и девочка обняла его.- Не обращай внимание, это скребутся мыши.- Но одеяло стягивают. Можно я буду спать с вами?- Тебе нужно перебороть свой страх, и все прекратится.- Но мама… - дрожащим голосом попыталась возразить девочка.- Спокойной ночи, – строго ответила мать.Сказав это, Вера закрыла дверь и ушла, Алиса осталась одна.Она посильнее натянула на себя одеяло и сжалась под ним, через несколько минут начала проваливаться в сон.Дверь со скрипом открылась.- Мама? – девочка села в постели.Она посмотрела в темный дверной проем, но там никого не было. Тогда она встала и снова закрыла дверь, забралась под одеяло, крепко обняла мишку и стала смотреть на дверь.Это был первый раз, когда дверь сама открылась, поэтому девочка даже не сильно испугалась. Под кроватью опять послышалось как кто-то скребется. Алиса вся сжалась, ее давно пугали эти звуки, но она вспомнила слова матери, что надо перебороть свой страх.Девочка собрала всю смелость, какая у нее только была и заглянула под кровать. Там никого не было, только посередине что-то лежало маленькое. Алиса подняла безделушку, это оказался ржавый ключ. Она повертела его в руках, но, не придав этому значения, положила на тумбочку, рядом с кроватью. Затем в стене послышался какой-то звук, похожий на тихий стук. Алиса тяжело задышала от страха, прижала ухо к стене, и стала прислушиваться.- Выпусти… - услышала она тоненький детский голосок.Девочка от неожиданности отпрянула от стены.- Кто там? – спросила девочка, но ответа не последовало. Немного помолчав, она снова приложила ухо к стене и спросила: - Ты там?- Выпусти… - снова раздался тихий детский голос из-за стены.- Как ты туда попал? – удивилась девочка, ведь стена была уличная. В ответ никто не ответил. Ей было интересно, как маленький мальчик забрался в стену. Это ее совсем не пугало, а казалось забавным, и, немного помедлив, Алиса опять задала вопрос: - Как тебя выпустить?- Открой дверь.- Какую? – удивилась Алиса.- Ту, которая всегда закрыта, - последовал неожиданный ответ, от которого девочка насторожилась и отпрянула от стены.Сразу догадавшись, что речь идет о второй детской комнате, которая заперта, Алиса продолжила диалог.- Как ты туда попал, мама не разрешает ее открывать?- Выпусти… - захныкал голос за стеной.- Хорошо, – Алиса вылезла из-под одеяла и направилась к выходу, но остановилась около двери. Она вспомнила, что дверь закрыта на ключ, который спрятан в комнате родителей. – Нет. Я знаю, где спрятан ключ, и завтра тебя выпущу, а сейчас я хочу спать.Девочка зевнула и снова забралась в постель, она обняла плюшевого мишку и начала засыпать с мыслями о новом дне и «друге», который находится в детской комнате.- Я подожду… - почти неслышно прохрипел голос за стеной.

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