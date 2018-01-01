Выпусти меня. Часть седьмая- Мама, в моей комнате кто-то есть.
В спальню посреди ночи зашла восьмилетняя Алиса. Она протерла глазки и залезла под одеяло к родителям.
- Мы же уже проверяли, - сонно ответил отец.
- Под кроватью кто-то скребется и стягивает с меня одеяло.
У Веры сон как рукой сняло. Она вспомнила свои детские страхи: с ней происходило то же самое.
Мать и дочь зашли в детскую. Вера оглядела ее с порога – никого не было, потом стала укладывать девочку в постель.
- Под кроватью… – прячась под одеяло, прошептала Алиса.
Вера подняла край одеяла и заглянула под кровать. Под ней лежал плюшевый мишка, женщина положила игрушку рядом с ребенком, и девочка обняла его.
- Не обращай внимание, это скребутся мыши.
- Но одеяло стягивают. Можно я буду спать с вами?
- Тебе нужно перебороть свой страх, и все прекратится.
- Но мама… - дрожащим голосом попыталась возразить девочка.
- Спокойной ночи, – строго ответила мать.
Сказав это, Вера закрыла дверь и ушла, Алиса осталась одна.
Она посильнее натянула на себя одеяло и сжалась под ним, через несколько минут начала проваливаться в сон.
Дверь со скрипом открылась.
- Мама? – девочка села в постели.
Она посмотрела в темный дверной проем, но там никого не было. Тогда она встала и снова закрыла дверь, забралась под одеяло, крепко обняла мишку и стала смотреть на дверь.
Это был первый раз, когда дверь сама открылась, поэтому девочка даже не сильно испугалась. Под кроватью опять послышалось как кто-то скребется. Алиса вся сжалась, ее давно пугали эти звуки, но она вспомнила слова матери, что надо перебороть свой страх.
Девочка собрала всю смелость, какая у нее только была и заглянула под кровать. Там никого не было, только посередине что-то лежало маленькое. Алиса подняла безделушку, это оказался ржавый ключ. Она повертела его в руках, но, не придав этому значения, положила на тумбочку, рядом с кроватью. Затем в стене послышался какой-то звук, похожий на тихий стук. Алиса тяжело задышала от страха, прижала ухо к стене, и стала прислушиваться.
- Выпусти… - услышала она тоненький детский голосок.
Девочка от неожиданности отпрянула от стены.
- Кто там? – спросила девочка, но ответа не последовало. Немного помолчав, она снова приложила ухо к стене и спросила: - Ты там?
- Выпусти… - снова раздался тихий детский голос из-за стены.
- Как ты туда попал? – удивилась девочка, ведь стена была уличная. В ответ никто не ответил. Ей было интересно, как маленький мальчик забрался в стену. Это ее совсем не пугало, а казалось забавным, и, немного помедлив, Алиса опять задала вопрос: - Как тебя выпустить?
- Открой дверь.
- Какую? – удивилась Алиса.
- Ту, которая всегда закрыта, - последовал неожиданный ответ, от которого девочка насторожилась и отпрянула от стены.
Сразу догадавшись, что речь идет о второй детской комнате, которая заперта, Алиса продолжила диалог.
- Как ты туда попал, мама не разрешает ее открывать?
- Выпусти… - захныкал голос за стеной.
- Хорошо, – Алиса вылезла из-под одеяла и направилась к выходу, но остановилась около двери. Она вспомнила, что дверь закрыта на ключ, который спрятан в комнате родителей. – Нет. Я знаю, где спрятан ключ, и завтра тебя выпущу, а сейчас я хочу спать.
Девочка зевнула и снова забралась в постель, она обняла плюшевого мишку и начала засыпать с мыслями о новом дне и «друге», который находится в детской комнате.
- Я подожду… - почти неслышно прохрипел голос за стеной.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:45
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Сегодня, 19:45 by Estel_NПросмотров: 12Комментарии: 0
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