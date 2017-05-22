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Истории из жизни

Угол

Моя дочь стала плохо спать по ночам. Я просыпалась либо от ее плача из детской, либо от стука кулачков в мою дверь. На вопросы, что ее так напугало, дочь отмалчивалась. Я стала оставлять ей включенный ночник, но помогало это мало.

Мне было жалко ребенка, но и еженощный плач не давал выспаться и начал раздражать. От этого становилось стыдно, но я ничего не могла с собой поделать.

Как-то по дороге на работу я листала журнал, сидя в метро. Мне на глаза попалась статья «Мне страшно, мама!» В заметке говорилось, что в возрасте около двух лет дети начинают видеть кошмары, и задача родителей — выяснить, что напугало ребенка, обсудить его страхи и как-то обыграть их. Разыграть сценку, нарисовать «буку», добавив смешные детали. Чтобы разговорить ребенка, можно рассказать ему, что пугало в детстве именно вас.

Я решила так и поступить. Вечером, до того как стемнело, я пришла в комнату дочки. Она играла с кубиками.

— Котик, что тебе вчера снилось? Ты так кричала, что аж я испугалась.

Дочь угрюмо молчала.

— Когда я была маленькая, я тоже боялась спать без света. Особенно меня пугал этот угол, — я указала рукой на угол, где теперь стоял маленький столик с кукольной посудой. — Когда я была маленькой, там стоял стул, на который мама складывала мою одежду. Ночью мне казалось, что на стуле кто-то сидит.

Дочка бросила кубики и села ко мне на колени. Я почувствовала, как она дрожит.

— А однажды, уже когда мама купила ночник, — продолжала я максимально бодрым голосом, — я проснулась от того, что на меня как будто кто-то смотрит. Я посмотрела под стул, и мне показалось… что там…

Я увидела, как побледнело лицо дочки. Она, не отрываясь, смотрела под столик. В комнату уже заползали сумерки. Я сжала ледяную руку дочери.

— Так вот, я увидела там…

Мне стало холодно. Объяснение про забредшую в форточку уличную кошку, сидящую под стулом, распадалось на языке. На нашем окне всегда стояла сетка. В углу клубилась темнота.

Мы с дочкой сидели на диване, и смотрели под стол, под которым на самом деле никогда ничего не было.

И тьма смотрела на нас оттуда.

Автор - SneJin.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:18
Сегодня, 07:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 472Комментарии: 11
-9

Ключевые слова: Дочь плач из детской угол кто-то темнота страх

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 07:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 543
Поднималась эта тема уже, что сказать, я не понимаю таких мам. Почему не положить ребёнка с собой? Нет, будет не высыпаться, раздражатся, но дверь в свою комнату закрывать. Очень жалко ребёнка. "Я просыпалась либо от ее плача из детской, либо от стука кулачков в мою дверь"
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#2 написал: supik
Сегодня, 08:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 476
о чем рассказ?????????????????? что же там дочь видела???????????????????

соглашусь с предыдущем комментарием, что лучше взять с собой чадО, и не мучить ни себя ни его...

А по мне так это отрывок из книги!!!!!!!!!!
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: NinaEE
Сегодня, 09:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
А там???? И тишина. О чем вообще эта история???
Зарегистрирован: 15.07.2019
#4 написал: Шерри
Сегодня, 09:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 392
Цитата: NinaEE
А там???? И тишина. О чем вообще эта история???

Наверное о психологии. О том как дети воспринимают темноту и как с этим бороться.
Рассказ не дописан, видимо специально. Догадайтесь, мол сами...что там?
Я считаю, что такие мамашки, начитавшись книг о воспитании детей, напрочь забывают о человечности( и материнской любви(.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#5 написал: Саламандра
Сегодня, 09:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
зачем выдумывать и высасывать мистику из пальца, если историй действительно из жизни в избытке? не понимаю...
Зарегистрирован: 4.07.2019
#6 написал: Talisha
Сегодня, 11:42
0
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Репутация: (1580|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 3 835
Надо всё-таки договорить о том, что там НЕ страшного. Иначе ребенок может создать своим воображением действительно страшное.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 369
Что, доча, снятся такие кошмары, что кричишь от ужаса? Ща мама напугает тебя ещё сильней. Чтоб и во время бодрствования не расслаблялась))
Без оценочки 41
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#8 написал: abgel1985
Сегодня, 11:57
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 74
Вагон мистики прикатил в рассказе!!
Зарегистрирован: 29.01.2015
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 12:44
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Публикаций: 35
Комментариев: 3 195
в страшилки
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#10 написал: Прохожий
Сегодня, 13:28
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 889
Последняя фраза превратила обычную историю в литературщину (в плохом смысле этого слова).
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#11 написал: Sniff
Сегодня, 14:25
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Репутация: (172|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 378
Мама неумна, мягко говоря. И да, последняя фраза явно * не сыграла*)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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