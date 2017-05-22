Угол

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 472 Комментарии: 11 -9 Сегодня, 07:18 by

Моя дочь стала плохо спать по ночам. Я просыпалась либо от ее плача из детской, либо от стука кулачков в мою дверь. На вопросы, что ее так напугало, дочь отмалчивалась. Я стала оставлять ей включенный ночник, но помогало это мало.Мне было жалко ребенка, но и еженощный плач не давал выспаться и начал раздражать. От этого становилось стыдно, но я ничего не могла с собой поделать.Как-то по дороге на работу я листала журнал, сидя в метро. Мне на глаза попалась статья «Мне страшно, мама!» В заметке говорилось, что в возрасте около двух лет дети начинают видеть кошмары, и задача родителей — выяснить, что напугало ребенка, обсудить его страхи и как-то обыграть их. Разыграть сценку, нарисовать «буку», добавив смешные детали. Чтобы разговорить ребенка, можно рассказать ему, что пугало в детстве именно вас.Я решила так и поступить. Вечером, до того как стемнело, я пришла в комнату дочки. Она играла с кубиками.— Котик, что тебе вчера снилось? Ты так кричала, что аж я испугалась.Дочь угрюмо молчала.— Когда я была маленькая, я тоже боялась спать без света. Особенно меня пугал этот угол, — я указала рукой на угол, где теперь стоял маленький столик с кукольной посудой. — Когда я была маленькой, там стоял стул, на который мама складывала мою одежду. Ночью мне казалось, что на стуле кто-то сидит.Дочка бросила кубики и села ко мне на колени. Я почувствовала, как она дрожит.— А однажды, уже когда мама купила ночник, — продолжала я максимально бодрым голосом, — я проснулась от того, что на меня как будто кто-то смотрит. Я посмотрела под стул, и мне показалось… что там…Я увидела, как побледнело лицо дочки. Она, не отрываясь, смотрела под столик. В комнату уже заползали сумерки. Я сжала ледяную руку дочери.— Так вот, я увидела там…Мне стало холодно. Объяснение про забредшую в форточку уличную кошку, сидящую под стулом, распадалось на языке. На нашем окне всегда стояла сетка. В углу клубилась темнота.Мы с дочкой сидели на диване, и смотрели под стол, под которым на самом деле никогда ничего не было.И тьма смотрела на нас оттуда.Автор - SneJin.

Ключевые слова: Дочь плач из детской угол кто-то темнота страх

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