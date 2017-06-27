Тень в ночи

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 480 Комментарии: 5 +12 Вчера, 19:12 by

После смерти моего дедушки прошло немного времени, и моя бабушка попала в больницу. В нашей квартире остались мать с отцом и старший брат.Папа работал во вторую смену, и в ту ночь брат с мамой остались в квартире одни… Как обычно, около одиннадцати ночи мама проводила отца на работу, закрыла дверь квартиры и начала укладывать брата спать.Легли они в самой дальней комнате, так как именно в этой комнате можно было прикрыть дверь на защелку. Еще не прошло и сорока дней после смерти дедушки, и моя мать боялась спать при выключенном свете.Она включила свет в коридоре, зашла в комнату, закрыв дверь за собой на защелку. Оставив включенным небольшое бра над кроватью, уснула.Проснулась она от того, что услышала, как клацают дверные замки и открывается входная дверь. Несколько секунд она вслушивалась — тихо, в квартире нет никого.И вдруг через секунду слышит, как кто-то или что-то идет по коридору, медленно, проходит все комнаты и приближается к дальней спальне.Мама рассказывала: в тот момент она думала, что в квартиру влезли воры. Начала всматриваться в свет, который был виден через щель между дверью и полом и видит, как чья-то тень прикрыла свет и остановилась у двери.Пара секунд, и дверь начали толкать, глухо так, спокойно: мама только слышала, как защелка не дает открыться двери…Ну тут-то она не выдержала и стала кричать, проснулся мой брат, начал ее успокаивать: он сам перепугался не на шутку.Мама дождалась, пока начнет светать, и решилась выйти из спальни.Открыла защелку, и не могла поверить своим глаза: входная дверь в квартиру закрыта, так, как она это сделала, свет включен, ничего не тронуто, будто и не было ничего. Но ведь что-то же было…»Автор: Ирина Н., Армавир.

Ключевые слова: Смерть дедушки кто-то или что-то идет по коридору защелка было

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