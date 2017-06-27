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Истории из жизни

Тень в ночи

После смерти моего дедушки прошло немного времени, и моя бабушка попала в больницу. В нашей квартире остались мать с отцом и старший брат.
Папа работал во вторую смену, и в ту ночь брат с мамой остались в квартире одни… Как обычно, около одиннадцати ночи мама проводила отца на работу, закрыла дверь квартиры и начала укладывать брата спать.
Легли они в самой дальней комнате, так как именно в этой комнате можно было прикрыть дверь на защелку. Еще не прошло и сорока дней после смерти дедушки, и моя мать боялась спать при выключенном свете.
Она включила свет в коридоре, зашла в комнату, закрыв дверь за собой на защелку. Оставив включенным небольшое бра над кроватью, уснула.
Проснулась она от того, что услышала, как клацают дверные замки и открывается входная дверь. Несколько секунд она вслушивалась — тихо, в квартире нет никого.
И вдруг через секунду слышит, как кто-то или что-то идет по коридору, медленно, проходит все комнаты и приближается к дальней спальне.
Мама рассказывала: в тот момент она думала, что в квартиру влезли воры. Начала всматриваться в свет, который был виден через щель между дверью и полом и видит, как чья-то тень прикрыла свет и остановилась у двери.
Пара секунд, и дверь начали толкать, глухо так, спокойно: мама только слышала, как защелка не дает открыться двери…Ну тут-то она не выдержала и стала кричать, проснулся мой брат, начал ее успокаивать: он сам перепугался не на шутку.
Мама дождалась, пока начнет светать, и решилась выйти из спальни.
Открыла защелку, и не могла поверить своим глаза: входная дверь в квартиру закрыта, так, как она это сделала, свет включен, ничего не тронуто, будто и не было ничего. Но ведь что-то же было…»


Автор: Ирина Н., Армавир.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:12
Вчера, 19:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 480Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Смерть дедушки кто-то или что-то идет по коридору защелка было

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:53
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 373
Дедушка ходил, душа вернулась домой, напоследок... innocent
+
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: conjure one
Вчера, 20:04
+2
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 593
Папа работал во вторую смену


Наверное, всё-таки в третью, ночную, раз уходил на работу около 11 ночи. У меня отец, когда работал во вторую смену, как раз примерно в это время уже возвращался домой. А кто там маячил за дверью, всё равно неизвестно. Ну пусть будет дед, чтоб не так страшно было. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:19
+1
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Публикаций: 237
Комментариев: 1 266
Цитата: conjure one
Ну пусть будет дед, чтоб не так страшно было.

действительно, пусть будет! laughing
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#4 написал: Nighttime lovers
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Даааа. Так и с ума сойти можно. Жутко. Плюс
Зарегистрирован: 7.11.2017
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:24
0
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Репутация: (2305|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 777
Вы чего бабулю пугаете,а? Я кажется описилась... girlred
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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