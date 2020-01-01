Запретный клад

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 0 +4 Вчера, 13:54 by

Раннее утро. Вадим вёл машину по просёлочной дороге, осторожно объезжая кочки и ямы. Свернув в лес, он поехал специально медленно, открыв окно и наслаждаясь видом и ароматом хвои и трав.Наконец, выехал к реке. Здесь он должен был встретиться со старыми товарищами.На берегу уже стояла машина - Славка приехал первым. Он и организовал эту встречу, обещая показать что-то очень важное. Через полчаса подъехал последний, Димон.Славка достал какую-то старую тетрадь, явно времён начала СССР, и, положив её на капот, начал осторожно переворачивать ветхие страницы.- Я нашёл это неделю назад! - начал он. - Мы деда Якова схоронили. А дом его решили в порядок привести и продать. Так вот, разгребая старые вещи на чердаке, я нашёл тетрадь. Это оказался дневник деда! Я начал читать. Очень интересно! Он описывает многие события… Но, ладно, это не к теме.Друзья слушали молча. Тетрадь, исписанная мелким аккуратным почерком, с зарисовками и схемами вызывала интерес. Славка продолжил:- Я стал листать и наткнулся на это!Он открыл на месте, где были вклеены листы кальки и развернул их. На кальке была нарисована карта.- Дед пишет, что эту карту он нашёл у своего деда. И так как тот ни в какую не соглашался ему отдать её, он тайно перевёл её на кальку. Здесь обозначено место, где один помещик во время революции спрятал свои драгоценности.Мужчины склонились над картой. Она была довольно подробная. В глазах искателей вспыхнули огоньки.- А почему они сами это не выкопали? - спросил Вадим. - Хотя, выкопали, наверно… Кто же будет тормозить, имея такие сведения.- Не выкопали! - заверил Славка. - Дед пишет, что тот помещик был мощным колдуном, и он заклял это клад так, что никто его забрать не сможет.Наступила минутная тишина. Нарушил её Димон, прыснув от смеха:- Всё-таки здорово, что люди могут быть суеверными!- Вот и я о том же! - подхватил Славка. - Пока другие боятся, мы дело сделаем!Вадим промолчал. В его сердце, почему-то возникла непонятная тревога. Поговорив, друзья решили ехать через три дня.***Они пробирались через лес уже четвёртый час. Ноги гудели, донимало настойчивое комарьё. Но ориентиры чётко совпадали с картой, что весьма подбадривало.Наконец, прямо посреди леса показались руины старого здания, поросшие лесной растительностью.- Точно, ведь! Старая часовня! - воскликнул Вадим.- Ну, раз привела нас карта, значит, и помещичье наследство найдём! - сказал Димон.Металлоискатель сузил ореол поисков. Земля копалась плохо - попадались камни. Как вдруг под лезвием лопаты что-то звякнуло. Немного нетерпеливых манипуляций, и копатели вытащили из земли небольшой сундук.Радости не было предела! Они прыгали вокруг добычи, как дети.Сундук, судя по окислению, был из меди. Особо не церемонясь, сбили замок лопатой. Открыли и замерли. Монеты и драгоценности! Мечта жизни любого копателя.Смеркалось, и лагерь решили разбить тут же, в стенах старой часовни. Установили палатки, развели огонь, достали консервы, ветчину, горячительное… И стали праздновать.В самом разгаре веселья друзья начали ощущать неприятный запах.- Славка… Ты воздух портишь? - спросил, с недовольством, подвыпивший Димон.- Я думал, ты, - ответил тот.- Воняет всё сильнее! - сказал Вадим, вставая и всматриваясь в темноту. - Может, животное больное здесь? Не мог же кто-то вот так сразу сдохнуть и начать разлагаться…Вдруг треснула ветка! Все повернули головы и увидели фигуру. Из-за деревьев к ним шёл человек. Одет он был странно: грязный распахнутый плащ, рваный по подолу, под плащом лохмотья, всклокоченные седые волосы и такая же седая борода. Лишь глаза его лихорадочно блестели, словно горели изнутри. И это он источал невероятный смрад.- Бомж, что ли? - спросил Славка.- Эй, тебе чего? - возмутился Димон.- Это моё! - прохрипел незнакомец, и воздух стал ещё более зловонным.- Шёл бы ты отсюда! - возмутился Димон.- Зря вы это взяли! - прорычал незваный гость и выставил вперёд руку.И тут друзей охватила невероятная паника! Им стало так жутко, что хмель выветрился сразу! Совладать с чувствами они уже не смогли и бросились бежать!А далее произошло нечто ещё более необъяснимое! Земля под их ногами стала вязкой, они начали тонуть в ней, как в болоте. Вадим, бредя по колено, оглянулся на друзей и увидел, что они утонули ещё глубже. Тогда он бросил взгляд на оставленный лагерь и увидел, что незнакомец так и стоит, а возле огня сидят они же!Вадим потряс головой и снова посмотрел. Наваждение не отпустило. У костра действительно сидели их тела, а души, выбитые из плоти неведомой силой, уходили под землю!Разум Вадима отчаянно искал выход. Казалось, ещё несколько метров, и земля сомкнётся над их головами!- Прости! - прокричал Вадим. - Прости, мы не знали, что это твоё! Позволь, мы закопаем всё назад! Обещаю… Мы сейчас же всё закопаем и карту уничтожим!Вадим вздрогнул и открыл глаза. Он так и сидел возле огня, облокотившись на ствол молодого деревца. Возле него, вповалку, лежали его друзья. Они были без сознания. Он принялся тормошить их, и с трудом растолкал.- Что это было? - прошептал Славка. - Где этот бомж?Подождав, пока его друзья окончательно оклемаются, Вадим сказал:- Я пообещал ему, что мы всё закопаем назад. Он мог убить нас! Но, видимо, решил дать нам шанс.С минуту все сидели молча.- Ну, может, хоть по монетке возьмём? - протянул Славка. - Что же этот человек жадный такой?- Он не человек! - отрезал Вадим. - Говорю вам, наши тела закоченели бы к утру! Нужно срочно это закопать, пока он снова не появился!После недолгих уговоров, Славка и Димон согласились. Ящик закопали в том же месте, благо яма осталась.Всё время, пока они закапывали, у них не проходило ощущение, что со всех тёмных мест на них смотрят тысячи враждебных глаз! Неприятные мурашки бегали по телу. Паника липкими щупальцами проползала в душу. Поэтому, несмотря на то, что была уже ночь, копатели свернули лагерь и пошли к машинам!Из лесу вышли уже к рассвету.- Ребятки… - проговорил, вкрадчиво Славка. - А может, придём туда днём! Выкопаем всё быстренько и назад?- Дурак ты, Славка! - отрезал Вадим. - Жить надоело? Мало тебе наших ночных похождений?Димон молчал. Он лишь бросил задумчивый взгляд на тьму между деревьями и сел в машину.***Прошло два месяца. Жизнь закрутила в обычный водоворот. Поняв, что давно не виделись, Вадим пытался дозвониться до друзей. Димон не отвечал. Славка перезвонил, спустя час.Перекинувшись парой обычных фраз, Вадим спросил о Димоне.После подозрительно долгой паузы, Славка ответил:- Нет больше Димона!- Как нет?!- Он помер. Наложил на себя руки, неделю назад.- Как? Почему?- Не знаю. Пил, вначале сильно.Вадим чувствовал, что друг обманывает. И тогда его осенила страшная догадка:- Славка, вы что, клад, таки, выкопали?Славка промолчал, а потом повесил трубку. Он так и не отвечал на звонки Вадима. Через месяц, Вадим встретил родственницу Славки, которая рассказала ему, что тот сильно мучился кошмарами, потом начал пить, а потом покончил с собой.Автор - Ирина Шведская.

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