Проклятие жить вечно. Поли. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Entusiasmado Просмотров: 14 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:10 by

Вечная любовь существует.С чего я это взял? Сейчас постараюсь объяснить.Во времена ещё смертной моей жизни, я был влюблен в девушку. Она была сиротой и росла с тётушкой. Чувства были взаимны, но мне пришлось отдалиться после произошедшего той ночью, когда я стал бессмертным. Бессонные ночи и тяжёлые мысли, которые вертелись в голове, превратили мою жизнь в кошмар. Кошмар без неё, но я не знал, как сказать ей о том, что произошло со мной. Не знал, как она отнесётся ко всему этому, и что будет дальше.Вспомнив о камешке, что мне подарил малыш Гейб, я решил рискнуть и поговорить с ним. Сжав в руке небольшой кусочек драгоценного для меня камня, я пошел к уже знакомой могилке. Сев на скамейку напротив нее, тихо позвал Гейба по имени.- Я здесь, - вдруг услышав знакомый голос, я завертел головой в поисках голубоглазого ангела.- Не увидишь, не вертись. Мне не разрешили показываться. Но мы можем разговаривать, как раньше. Это одна из моих привилегий. Меня тоже наказали: за наше общение, и за то, что выболтал тебе лишнего тогда. Но сейчас особых секретов, я думаю, уже нет. Всего не расскажу, но для твоего же понимания некоторые вещи могу объяснить.- Тебя наказали? - удивился я. - А как?- Долгий разговор. После наступления смерти происходит разделение тел, физического и, проще говоря, души, это тонкое призрачное тело, невидимое для человеческого глаза. Оно и переходит за грань, а то, что остаётся в физическом мире, предается земле, ну или огню. Когда как. Дальше, за той самой гранью нет рая или ада. Вот это поворот, да? - усмехнулся Гейб.- Для большинства ныне живущих на земле это будет шоком, думаю. А как там? Ты знаешь, мне не узнать этого самому, к сожалению или счастью.- Хм, как бы тебе объяснить, - Гейб на минутку замолчал, видимо, задумавшись. - Здесь как бы временное поселение душ, - после короткой паузы продолжил он. Ментальное тело, попадая за грань, проще говоря, продолжает жить. Но в своем ритме. Здесь нет времени, болезней, войн и потерь. Через какой-то промежуток времени душа перерождается в другом теле, начиная жизнь с нового листа. Практически без воспоминаний о прошлой. Некоторые души могут в новой жизни стать кошкой, деревом, птицей и любым другим живым существом, но таких меньше. В основном перерождение в человеке - более частое явление. Меня лишили этого на 300 лет, за наши ночные разговоры. Может, оно и к лучшему. Увижу здесь своих родителей, снова побудем вместе. А потом будь что будет.- Прости меня, может, если бы не открыл тогда дверь, все было бы иначе, - мне стало совестно, и я решил извиниться перед старым другом.- Не извиняйся, все так, как должно было быть. Может, ещё встретимся на земле. Сейчас мне уже пора, к сожалению, я не могу долго общаться. Захочешь поговорить, приходи. Я всегда отвечу.Лёгкое дуновение ветерка будто унесло последнее слово, сказанное Гейбом, растворяя его в воздухе. Я встал со скамейки и двинулся к домику. Дойдя до двери, взялся за ручку, но вдруг понял, что ещё одной бессонной ночи от нестихаемой тоски по Поли не перенесу.Развернувшись на пятках, я отправился в город. По дороге думал, что ей скажу, как объясню свое исчезновение на несколько месяцев.Повернув на нужную улицу, я вдруг увидел её. Светло-русые волосы до пояса, ярко-зелёные глаза и редкие веснушки на маленьком носике и всегда чуть розоватых щёчках, как в первый раз, перевернули во мне всё. Мысли скакали, как кузнечики в траве на летнем лугу, лёгкие наполнил запах полевых трав, исходящий от ее волос, а в животе будто порхало несколько дюжин бабочек. Поли улыбнулась, а я тонул в ее глазах цвета молодой весенней травы.Ещё долго мы стояли, обнявшись, после чего отправились прогуляться, о многом поговорить. Она рассказывала о тётушке, о том, как они живут. Говорила, как часто ей снился я, как тосковала. Но знала, что я вернусь, и мы будем вместе.Я, в свою очередь, набравшись смелости, рассказал о том, что случилось со мной. Поли это не испугало, как и необходимость переездов. Единственное, о чем она беспокоилась, это старение. Она не хотела, чтобы я видел, как в ней с годами угасает жизнь, как кожа покрывается морщинами и в волосах появляется седина. Но я не мог больше её потерять, и убеждал, что это не сделает мою любовь к ней слабее. Она мягко улыбалась и прижималась щекой к моему плечу.Взявшись за руки, вместе мы прошли через многие годы. Мы переезжали в разные города, больше не расставаясь. Позже, на тридцать шестом году совместной жизни, мы вернулись в наш родной город, поселившись в маленьком домике на окраине.Но время не щадит, и теплым сентябрьским утром Поли не стало. Я не находил себе места, не веря в произошедшее.После похорон, вернувшись в дом, понял, что не смогу жить здесь один. Собрал нужные вещи, запер дверь и вернулся в сторожку у кладбища.Вспоминая слова Гейба о перерождении души, надеялся, что мы с ней ещё встретимся.И встретились.Через 17 лет после смерти Поли, на улице города я встретил девушку, глаза которой были в точности как у моей возлюбленной. Ярко-зелёные, глубокие, как омут. Что-то во мне тянулось к этой девушке, и я видел в ее взгляде что-то настолько родное, чего не мог объяснить. Она, улыбнувшись, подошла ближе, обняла меня и прошептала всего три слова, которые перевернули во мне всё, сделав самым счастливым человеком на земле: "Я так соскучилась".И так происходит уже на протяжении трёх сотен лет, я снова и снова нахожу её в разных городах и странах, снова тону в ее глазах, как впервые, и каждый раз понимаю, что люблю все так же.

Ключевые слова: Поли смерть возвращение авторская история

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