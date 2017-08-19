Суккуб ( девушка)...Я жил один и что с того.,
Об этом и не знал никто.,
Я так давно уже привык...
И вдруг, раздался ночью писк.,
Писк моего звонка дверного.,
Украткой и со страхом я двери приоткрыл,
Я красоты такой не видел и не увижу никогда,
Передо мной стояло чудо необычайной красоты,
То девушка была в промокшем платье.
Ее без страха я впустил,
Влюбился я в нее с первого взгляда,
Я без нее уже не мог.
Одна беда нас с нею разлучала,
Лишь только ночь одна нас выручала,
Моя любовь, лишь ночью приходила,
А утром, уходила в никуда.
Одна случилась для меня делема,
Я молод был и жизнь любил,
Но вскоре сил моих совсем не стало.
Вся жизнь и силы с девушкой ушли.
В ней вечно жил зловещий демон,
Я слишком это поздно понял.
И жалко превратился в старика....
Сегодня, 05:37 by qqq666Просмотров: 16Комментарии: 1
Ключевые слова: Девушка ночь любовь печаль смерть... авторский стих