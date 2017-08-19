Суккуб ( девушка)...

qqq666 Просмотров: 16 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:37 by

Я жил один и что с того.,Об этом и не знал никто.,Я так давно уже привык...И вдруг, раздался ночью писк.,Писк моего звонка дверного.,Украткой и со страхом я двери приоткрыл,Я красоты такой не видел и не увижу никогда,Передо мной стояло чудо необычайной красоты,То девушка была в промокшем платье.Ее без страха я впустил,Влюбился я в нее с первого взгляда,Я без нее уже не мог.Одна беда нас с нею разлучала,Лишь только ночь одна нас выручала,Моя любовь, лишь ночью приходила,А утром, уходила в никуда.Одна случилась для меня делема,Я молод был и жизнь любил,Но вскоре сил моих совсем не стало.Вся жизнь и силы с девушкой ушли.В ней вечно жил зловещий демон,Я слишком это поздно понял.И жалко превратился в старика....

Ключевые слова: Девушка ночь любовь печаль смерть... авторский стих

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