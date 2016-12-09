Древнее проклятие

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:03

Причина: Изменен раздел.

Мария Сайгина Просмотров: 191 Комментарии: 1 +2 Вчера, 07:03 by

Александр и Ирина были сокурсниками. Девушка влюбилась, молодой человек отвечал ей взаимностью. Пришло время, и Александр повез невесту знакомить со своими родственниками. Тетка молодого человека настаивала на том, что девушке не следует выходить замуж за него, так как на семье лежит родовое проклятие. Возлюбленная подумала, что это выдумки глупой женщины, и не обратила на это ни малейшего внимания. Также она подозревала, что просто не понравилась тетке своего жениха.Когда молодые люди закончили учебу, они поженились и приняли решение жить у Александра. Дом его находился в деревне недалеко от столицы. Вскоре начались неприятности. Александр был спортивным и крепким парнем, который очень редко жаловался на здоровье, только вот вдруг начал болеть. Он, пересиливая себя, по утрам очень тяжело поднимался с кровати, у него наблюдалось постоянное недомогание.Жена настойчиво просила мужа обратиться к квалифицированному специалисту, только вот он каждый раз придумывал все новые отговорки. Когда же молодой человек совсем ослаб, Ирина потребовала серьезного разговора. Так как у Александра не было иного выбора, он признался, что на самом деле на всей его семье лежит родовое проклятие. Рассказал ей, что в его семье мужчины умирают очень рано, а родственниками фактически являются одни только женщины. Поведал также о том, что и братья его, и его отец старались бороться с этим, проходили самые разнообразные курсы лечения, только вот все это было бесполезно.Александр просил прощения у жены за то, что не предупредил ее о родовом проклятии и женился на ней, зная о том, что умрет. Он объяснял это тем, что очень любил Ирину и хотел, чтобы у них появились дети. Только супруг не знал о том, что его молодая жена уже беременна. Для начала Ирина решила поговорить с родственниками Александра: матерью, двоюродными сестрами и тетками. Все они подтвердили слова ее мужа, на самом деле в их семье очень рано умирали все мужчины, никто не жил более тридцати лет.Молодая женщина решила бороться и объездила многих бабок и знахарок. Она обращалась к разным врачам, только вот они никак не могли поставить ему диагноз. Ирина даже обращалась к нескольким экстрасенсам, только вот и это не давало никаких результатов. Поездки и обращения к разнообразным врачам и целителям заняли более пяти месяцев, они измотали молодую жену, а муж ее просил бросить все, ведь срок беременности был уже большой. Девушка не хотела на это соглашаться, да и не могла уже представить свою жизнь без Александра. К тому времени УЗИ показало, что родиться должен мальчик. У нее оставалось очень немного времени, ведь ее ребенок так же мог умереть.Однажды молодая жена посетила одного известного знахаря, который сказал ей, что совершенно ничем ей не может помочь, так как родовое проклятие невозможно снять так легко, как порчу, но его можно искупить. Для начала Ирине стоило выяснить, что именно ей предстоит искупить. Молодая женщина потребовала от мужа и его родственников подробности истории родового проклятия.Оказывается, что в 1872 году предок Александра (Михаил) был управляющим у одного пана. У него была очень большая семья и много детей, конечно, прокормить их всех было очень трудно даже при том, что пан платил хорошо. У самого хозяина был один сын – мальчик восьми лет. Михаил никогда не уходил от пана с пустыми руками, так как его жена всегда давала ему что-то для детей. Хозяева очень доверяли своему слуге, только вот напрасно, ведь он иногда совершал кражи в их доме. Но не мог украсть крупную сумму денег, так как они были закрыты в надежном шкафе. Но однажды выдался случай осмотреть внимательно тайник, Михаил выяснил, что задняя стенка его может легко сниматься, и когда хозяев не было дома он, сдвинув шкаф, начал снимать стенку. Ему это удалось и он, держа уже в руках деньги, вдруг увидел, что он не один в комнате. Маленький мальчик смотрел на него. Управляющий потом всем рассказывал, что не имел намерения убивать его, только вот если бы хозяева узнали о краже, он лишился бы места при них, а его дети просто умерли бы от голода. Именно потому вор задушил мальчика, но не смог незаметно вынести его тело из дома. Далее был суд, а вора приговорили к смерти, но до казни мать малыша, обезумев от горя, прокляла бывшего управляющего и его семью.Ирина не имела представления, что можно сделать, чтобы искупить этот грех, и никто не мог подсказать ей. Муж ее все больше ослабевал с каждым новым днем, но приближающиеся роды жены очень сильно волновали его, даже больше чем его состояние.Роды прошли тяжело. Ирину перевели в палату, соседкой оказалась совсем молодая девчонка. У юной мамы родился малыш с подозрением на церебральный паралич, к тому же эта девчонка была студенткой, которая проживала в общежитии, и у нее не было мужа. Ближе к вечеру девушка исчезла. Медсестра сообщила, что роженица сбежала через туалетное окно. Ирина смогла уговорить медперсонал, и в ее карточке появилась запись о том, что она родила двойню.По истечении нескольких дней ее отвезли в столицу, тот ребенок, которого она приняла как своего, должен был находиться под наблюдением врачей. Через несколько недель родственники Александра забрали домой родного малыша, а жена его с приемным малышом еще три месяца провела в больнице. К сожалению, диагноз младенца подтвердился, и у ребенка действительно был церебральный паралич. Невозможно передать, что пришлось пережить приемной матери в первые годы его жизни.Через некоторое время Александр стал поправляться, у него исчезли темные круги под глазами, мертвенная бледность, и практически прошли все его недомогания. В принципе болеть-то ему было некогда, ребенку постоянно нужно было покупать дорогостоящие лекарства. Александр не знает, что один из сыновей на самом деле не его, также как и то, что больной ребенок спас и его, и его родного сына. Любовь молодой мамы к ребенку с диагнозом церебральный паралич была такой искренней, что она даже не задумывалась над тем, что искупает что-то, но на самом деле так и произошло.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Родовое проклятие искупление ребенок болезнь

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