Проклятие чёрной вдовы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:20 by

- Сколько ж ты ещё мужиков губить будешь? – бабушка подошла ко мне, тяжело опираясь на трость, и встала рядом. – Я же тебе говорила, проклятье на нашем роду.Я быстро глянула на стоящих рядом людей, опасаясь, что нас кто-нибудь услышит. Ответила шёпотом:- Проклятье чёрной вдовы, я помню, бабуль.- Все твои мужья умрут, – тихо сказала бабушка и тяжело вздохнула.Её слова звучали колоколом в моей голове. Все мои мужья умрут. Я знала это с детства. Бабушка рассказывала мне о проклятии, говорила, что будто бы моя прапрабабка закрутила роман с женатым мужчиной и была вполне счастлива, пока обманутая жена не прокляла её и всех её потомков.Я не верила в это, считала деревенскими байками суеверной женщины. Поступив в институт в городе, я и думать забыла о проклятии, о деревне и о бабушке тоже забыла.С Сашей мы поженились на третьем курсе. Всё получилось слишком быстро: весна, любовь, беременность. Вместе со свадебным платьем я покупала ползунки и распашонки для будущего ребёнка.Саша погиб в автокатастрофе, не справился с управлением. Я вспомнила о проклятии чёрной вдовы. Вспомнила и постаралась забыть. Старательно убеждала себя, что фамильное проклятие тут ни при чём. Саша ведь сам за руль пьяным сел.Институт я кое-как закончила, дочка подрастала, и нужно было как-то жить дальше. Я снова вышла замуж, на этот раз о любви и речи не было. Борис был серьёзным бизнесменом, обеспеченным и надёжным. Такие мужчины пьяными за руль не садятся. Три года я прожила как за каменной стеной, родила дочку. Борис всё время пропадал на работе, а я занималась домом и воспитанием детей.Он умер от сердечного приступа в 32 года, и тут я уже не сомневалась, моё проклятие действует. Все мои мужья умрут. Похоронив второго мужа, я обещала себе никогда больше не выходить замуж. Смирилась с участью вечно одинокой женщины.Обещание обещанием, но сердцу, говорят, не прикажешь. Прожив в одиночестве три года, я встретила Мишу и влюбилась. Помня о фамильном проклятии, старалась держаться от него подальше. Но Миша так настойчиво ухаживал, что я не сумела отказать. На третьем свидании я по-честному рассказала ему о проклятии и велела держаться от меня подальше. Хорошо помню, как Миша улыбнулся и сказал:-Ну, окей, жениться не будем!Это было как озарение! Почему мне раньше не приходило в голову? Всё ведь так просто! Вся суть проклятия в том, что погибают мужья, а если Миша мне не муж, то и проклятие не сработает. Я была счастлива! Два с половиной года.- Все твои мужья умрут, – повторила бабушка, стоя рядом со мной у гроба. Миша лежал будто живой. Я хотела сказать, что он мне не муж, но промолчала. Как оказалось, это не имеет никакого значения.Проклятие чёрной вдовы действует, и его никак нельзя обмануть. Страшно подумать, скольких мужчин успеют погубить мои дочери, пока убедятся в этом.Автор - неизвестен.

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