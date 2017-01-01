Отчего ночью лают собаки?Отчего ночью лают собаки
В деревенской, сельской глуши?
Что они там в ночи увидали
Под холодным объятием тьмы?
Отчего ночью тени немые
Пробираются в наш с тобой дом?
Ведь они вроде даже не злые,
Но встает в горле жалобный ком.
Отчего ночью страшно и грустно,
Когда души поют за окном?
И на сердце вдруг стало так пусто,
Что не снится волшебный мне сон.
Отчего звезды скрылись за тучей?
Отчего обагрилась луна?
Сельской ночью, холодной, но жгучей,
В дикой пляске волнуется тьма!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:03 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 50Комментарии: 0
Ключевые слова: Ночь лай тени авторский стих