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Стихи

Отчего ночью лают собаки?

Отчего ночью лают собаки
В деревенской, сельской глуши?
Что они там в ночи увидали
Под холодным объятием тьмы?

Отчего ночью тени немые
Пробираются в наш с тобой дом?
Ведь они вроде даже не злые,
Но встает в горле жалобный ком.

Отчего ночью страшно и грустно,
Когда души поют за окном?
И на сердце вдруг стало так пусто,
Что не снится волшебный мне сон.

Отчего звезды скрылись за тучей?
Отчего обагрилась луна?
Сельской ночью, холодной, но жгучей,
В дикой пляске волнуется тьма!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:03 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ночь лай тени авторский стих

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