Футбольное безумие

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Смирнов Сергей Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:11 by

В маленьком городке на юге Англии должно было произойти незначительное событие. Оно и не должно было сильно повлиять на давно ставшую неторопливой и несколько чопорной жизнь местного населения. Хотя, это только штамп нашего представления об англичанах в целом, но и среди них попадаются люди с разными характерами да темпераментами. Так или иначе, в захолустном по меркам страны, но аккуратном городишке провинциального графства должен был состояться футбольный матч.Будет лишним напоминать, что футбол в Англии больше чем игра. Более того, даже это выражение там давным-давно обрело просто гигантский смысл и звучит проникновенно, как нигде на планете, вот уже более ста лет. Родоначальники футбола держат марку спорта номер один, ярко неся её сквозь десятилетия. Словом, скорее небо упадёт на землю, чем угаснет футбол в Англии. И потому система тамошних футбольных лиг развита как нигде, а команд-клубов бесчисленное множество. На международной арене на слуху лишь верхушка гигантского айсберга, на самом деле насчитывающего более десятка дивизионов, и выбывать из одной лиги в другую, равно как и подниматься выше, можно весьма большое число раз. Не верите - почитайте в Википедии и представьте всю эту гигантскую пирамиду, которую трудно охватить воображением. В общем, игра на её Родине заполонила всё. И даже на нижних уровнях, где лиги составлены из любителей, соревнования являются частью жизни всех, кто хоть как-то к этому причастен. А интересно это всем, от мала до велика. Ну и что, что это только твоё хобби - и любитель будет готовиться и тренироваться, ездить в соседние города и глубоко переживать успехи и неудачи. Если какой англичанин ступил на тропу футбола, он с неё не сойдёт!Так и в том городке проходило очередное сражение местного масштаба. В одной из низших лиг, название которой не встретишь ни в одной спортивной передаче (по крайней мере за границей) и которая состояла из любительских клубов только одного графства, был конец сезона и игрались матчи плей-офф. То есть, после основного круга несколько команд вверху таблицы должны были выяснить, кто из них перейдёт на уровень вверх, в более престижную лигу, встречаясь между собой на выбывание. И вот команда из города - центра графства приехала для этого в городок, который был недалеко, но который уже и отыскать на карте страны можно с трудом. Но и там футбол - больше чем игра, а матч, тем более такой, вроде бы важный - куда больше, чем просто времяпровождение по интересам.Игру назначили поздновато по времени - тому было несколько причин. Как бы то ни было, стадион, маленький да удаленький, был неплохо приспособлен и, освещаемый фонарями по периметру, горел желанием принять на себя её величество Игру.И вот, пролетели два самозабвенных часа, когда люди предались любимому действу, суетясь вокруг круглой чёрно-белой стихии под ногами, невообразимое число раз катавшийся и летавшей туда-сюда, скрываясь в быстроте движений от взора свои многоугольники на сфере, а потом останавливаясь и демонстрируя себя во всей красе. А красота была в самом действии. Время от времени красота, а вообще - частица жизни. Так ощущало большинство, если не все, кто был в тот день на поле или хотя бы сидел на скамейке запасных.Второй тайм подходил к концу и болельщики на длинных лавках, стоявших чуть возвышающимися рядами по бокам поля, активно переживали. Окунуться было во что: гости из главного города графства вели 2:1 и местные прилагали большие усилия, чтобы отыграться. И вот это им удалось! Под ободрение и крики с разных сторон парочка игроков прорвалась к воротам гостей, мяч приобрёл хорошо издалека видимые очертания и опустился в сетке ворот соперников. 2:2 ! Радостное вздымание рук и пробежка. Вечер был в разгаре, и вышло так, что действо продолжалось. Кто-то должен был победить, ничьей быть не могло, по турнирной сетке игра шла на выбывание. Свисток арбитра смешался с другими звуками и, услышанный обострённым слухом под активно бьющиеся сердца собравшихся, возвестил о конце основного времени. Все, кто видел футбол хоть немного, знают, что в плей-офф (то есть матчах на выбывание) в случае ничьей играется дополнительное время.И вот, после недолгого перерыва, заполоненного разговорами на трибунах и в собравшихся группами на кромке поля командах, прозвучал свисток о его овер-тайма. И тут где-то рядом громко крикнула птица. Она будто тоже дала команду. Команду... на что-то необычное.И завертелся снова мяч, и побежали игроки друг за другом там да сям, хоть уже не так резво. Севшее за горизонт солнце уже даже сумерками не освещало поле; это с успехом делали стильного вида фонари по его краям, за тонкими рядами трибун, особенно у концов этих самых зрительских лавок, по углам площадки. Когда мяч волею случая подкатывался к угловому флажку, с определённого ракурса казалось, что фонарь своею яркой головой тоже склонился и, как гигантский застывший игрок, готов ударить или сделать с мячом что-то своё. Таков был местный колорит... И он отражался вокруг. В воздухе будто что-то предвещало...Середина добавленного времени. Смена воротами. Команды идут на другую половину поля и продолжают, продолжают... Хотя кое-то всё же начал уставать и отвлекаться. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Доигрывают... откровенно доигрывают последние секунды. Снимавший для канала местный телерепортёр сквозь камеру тоже понял, что игроки смирились с ничьей. Не шёл мяч в ворота в добавленное время. Не хотелось ему, круглому объекту почитания, решать судьбу матча. А решить её было нужно, ничьей быть не могло. Кто-то должен был выбыть, а кто-то пройти дальше и, образовав ещё одну пару с другим победителем параллельного матча, выяснить потом в финале, кто всё же пройдет в лигу выше. Но это потом, а пока...Пока счёт 2:2 не хотел меняться. Вот финальный свисток - казалось, какой-то сдавленный. И шелест... то ли шелест, то ли непонятный посторонний шум пронёсся над стадиончиком. Ветер подул, ещё больше охладив прохладный вечер. Ещё больше... охладил ли? Никто из увлечённых футболом так не думал. Теперь предстояла серия послематчевых пенальти. Пять ударов каждой из команд - и кто больше забьёт, тот и молодец. Обычная процедура, как для игроков, так и для арбитра, да и для зрителей. Все представляли, что должно свершиться дальше и ждали в предвкушении. Представляли, но...Крошечный ритуал - подбрасывание монетки, чтобы выбрать ворота, в которые все будут бить. Ещё одно, чтобы определить, кто начнёт серию первым. Выпало хозяевам поля, и вратарь из административного центра графства побрёл под уже непроглядным небом, но ярко освещённый лампами, в указанные судьей ворота, как обычно, покручивая руками круги для пущей разминки. Ведь теперь от него так много зависело! Наступала фаза, когда вратарь мог решить всё. Впрочем, как и тот, кто будет бить. Удар, который может стать решающим... Пять человек от каждой команды вышли ближе к середине поля, чтобы отсюда поодиночке подходить к устанавливаемому на 11-метровой отметке мячу, положили друг другу руки на плечи и стали ждать своей очереди на удар. Первый пенальти. Трибуны снова оживились, и - ура! - маленькое ликование: прекрасно выверенный удар не оставил шансов размахивающему руками вратарю соперников. Игра снова набирала обороты и завладела сердцами людей. Сейчас будет самый пик, всё должно решиться. Так казалось...В тех же воротах занимает место "наш" вратарь. Местные подбадривают своего голкипера. Особенно отличается в этом мальчишка, сидевший на краю длинной скамьи в первом ряду и оказавшийся во время серии пенальти ближе других зрителей к воротам. Его горластые выкрики все воспринимали как должное - ещё не так болеют! Даже на нашем уровне. Но вратарю они, видать, как раз таки помешали, и он пропускает гол, хотя, по всем канонам, этот простецки летящий в него мяч должен был взять. Блик света не вовремя бросился вратарю в глаза, или... Вперёд по пенальти должны были выйти хозяева, но не вышли. Второй игрок побрёл из центра поля к белой точке на 11 метрах. Снова вратарь соперников в воротах. Короткий разбег, удар - гол! Радостный гогот донёсся с трибун и из центра поля, где кучкой стояли готовящиеся бить. Черёд гостей: удар - гол! После пары ударов каждой из сторон счёт равный. Но серия-то состоит из пяти.В третий раз соперник в воротах, а "наш" (местный) бьёт. Мальчишка, а с ним и взрослые, подбадривают своего: "Забей!" Напряжение нарастает. И тут показалось, что над полем лёгкой змейкой пополз туман. Или это игроку почудилось перед ответственным моментом, когда он должен был внести свою лепту в развязку? У него перед глазами воздух задрожал... Но он разбегается, бьёт - и забивает! Сам рад. Ответный удар: теперь "наш" вратарь в воротах. И ему тоже померещилось, что не всё вокруг видно чётко. Хотя нет, не померещилось! В самом деле, дальний край поля, несмотря на яркий и ровный свет резных фонарей, выглядел смутно. Ну что же, главное вот - перед носом, соперник вблизи и ты один на один с бьющим. Удар - и косо летящий мяч на неуловимую долю секунды слился в воздухе с чем-то однотонным, ещё на мгновение был подхвачен сероватой дымкой и оказался в сетке. Все пенальти пока разультативны. Продолжаем. Все, кто смотрел серию, были прикованы вниманием: напряжение всё нарастало, и настала пора решающих ударов, от которых зависит всё. Так думали люди, но... но так не думало то, что витало в воздухе.Четвёртый удар местных. К мячу подходит Джеймс. То ли для разнообразия, то ли это была его "фишка", но практически без разбега замахивается над ним и посылает в верхний угол ударом, внезапно совпавшим с диким зловещим криком птицы (!), раздавшимся невысоко. Со стороны показалось, что это быстрый сигнал и наблюдавшие вскрикнули, радостно обнявшись и потирая руки: "наши" вышли вперёд. А гости-то должны пробить в ответ. Снова смена ролей на поле, и опять лёгкий-лёгкий и тонкий слой тумана как бы прутиком решил поиграться на газоне, прежде чем там продолжат действия люди. Снова раздался крик. Птичий вопль из туманной вышины резко о чём-то возвестил. Люди вздрогнули, почуяв неладное. Но не все. Крик медленно удалился, будто растаял в наполненной темнотой вышине. И вот, снова вернулся, будто невиданное жутковатое эхо... Потом... А тем временем исчезнувшая мутная полоска не помешала игроку соперников прицелиться и уложить мяч точно в угол. По пенальти ничья 4:4. В пятом ударе должно всё решиться...Местное напряжение в городке достигло апогея. Получит ли здешняя заштатная команда возможность перейти в лигу выше? Зависело от одного удара. Люди затаили дыхание, завороженные, как им казалось, игрой, но на самом деле сковываемые чем-то ещё... К мячу подошёл Джон и, собравшись с духом, этак ответственно собрался бить. В тот, самый момент на противоположенной стороне поля погас фонарь. Один, ни с того ни с сего. Все его собратья ярко освещали уже ночное действо, и Джон, не заметив казуса, коротко разбежался и ударил. Мяч, поднявшись в полёте, чиркнул по перекладине и ушёл в темноту. Горечь промаха, сожаление, эмоции! Всё понятно. Но где мяч? Его, круглого раба игры, больше никто не нашёл. Мяч исчез в неизвестном, хоть и зримом направлении вверх... А спохватившиеся вездесущие мальчишки ринулись за ворота - туда, где он должен был приземлиться и... тоже пропали. Думалось, они теперь просто глазели из-за ворот и не были освещены контрастным светом. Их друзья и знакомые, разделившие тот вечер напряжённой страсти, впились глазами в происходящее на поле и восприняли побег друзей за улетевшим мячом как нечто естественное и даже инстинктивное. Это потом будут поиски и двоих мальчуганов найдут на третий день в стороне, среди болот, насквозь продрогших, еле живых и не в силах вымолвить ни слова. Пока же... на поле должен был произойти решающий момент. Ведь стоило теперь нападающему соперников забить - и всё, прощай надежды на повышение статуса клуба, а оставшиеся мальчишечьи сердца будут разбиты.Местный вратарь, Пол, встаёт в ворота. На него вся надежда, остекленевшие, проникнутые интересом взгляды и объектив камеры прикованы к нему. Подали новый мяч, запас коих был в избытке, и вот, устанавливают его на точке. Соперник подходит к нему... и принимается тереть глаза. Что-то мелкое так некстати туда попало - муха что ли? Вот ирония судьбы! Но звучит свисток и надо бить. Удар! Немного сбившегося прицела хватило, чтобы мяч ушел правее места, куда целил бьющий, и укатился рядом со стойкой ворот, будто тоже желая скрыться в небытие.Промах. Досада... Игрок соперников хватается за голову, но не столько за голову, сколько за слезящийся глаз. Тот слезится, слезится всё сильнее. Не только муха, но что-то ещё раздирало глаз изнутри. Будто темнота с иголкой тумана проникла сквозь него в мозг игроку, и бешеный молот на несколько секунд застучал в голове, сбив всякий прицел и вообще лишил мужчину движений. И вновь раздался пронзительный птичий крик (!), будто желающий, чтобы он рухнул, поверженный изнутри, и который заставил встрепенуться зрителей. Кто-то из них схватился за сердце... Что-то не желало, чтобы последний бьющий забил решающий гол и счёт остался равным.Серия пенальти закончилась. Ничья. Нет, такого быть не может, нужно продолжать. Теперь по одному удару каждой из команд. До тех пор, пока не определится победитель. Ещё один коротенький перерыв в затянувшемся зрелище, чтобы командам определить, кто будет бить дальше. Вновь несколько минут паузы. Мутная, набирающая липкость, непродолжительная тишина сгущается. По бокам стадиончика нервные крики. Кто-то принялся вызывающе шутить, громко подтрунивая. Всё слилось в один большой, растянутый и неопределённый комок Действа, которое должно было продолжаться. Несмотря ни на что и ни на то, что творится исподволь. "Шоу маст гоу он", как говорят в той же Англии, хотя эта поговорка сейчас была не совсем к месту. Ещё немного и все это поймут...Туман сгущался всё больше и больше. Да, те места называют туманным альбионом не просто так - это неотъемлемая часть пейзажа и жизни, спуститься он может когда заблагорассудится, и никто этому не удивляется. Однако нынешний вечер был ясным, а вот теперь, когда уже наступала ночь... Туману уж логичнее образоваться под утро, но и погоде тоже было совсем небезразлично что происходит на поле, и она пришла поглазеть, виляя смутными хвостиками тумана в воздухе и стелясь всё утолщающимися слоями. Слой за слоем, изгиб за изгибом, а где-то совсем недалеко, в вышине - звук за звуком, крик за криком, резким, донельзя извращённым щебетом!Люди чуток передохнули, определились, кто будет быть дальше. Шестой удар. Местный игрок по имени Мартин подошёл к мячу, а вратарь соперников, по привычке, расставил руки и сосредоточился, хотя уже толком не оставалось сил на хорошую концентрацию. Люди притихли, на секунду вместе с природой - удар - и мяч влетает в сетку. Снова ликование в голос! Оно и понятно. Но почему-то сидящие рядом друг друга плохо услышали. Воздух чем-то наполнен... Но до этого ли сейчас, его величество Футбол? Ответ соперников. Знакомый и примелькавшийся зрителям долговязый игрок готовится бить... Ох, неудачно! Мяч как-то неестественно и нелепо подпрыгивает, но всё же летит в ворота. Почему?! По всей логике он должен был ускакать в сторону - смотрите же! Зрители внимают происходящему, а те, кто неотрывно смотрел последние секунды, с трудом верят. Почему мяч ускакал в ворота, перескочив прыгнувшего вратаря, если шёл мимо?! Тут люди услышали какой-то щелчок, и другой фонарь на противоположенной стороне поля тоже отключился. Раздалось гудение - невнятное гудение, электрическое потрескивание, короткое замыкание - или что там ещё?.. И вновь резко разразился птичий гомон! И тут же стих, сдавленный сжимающейся отовсюду влажной пустотой. С той, другой стороны стадиона, всё гасло рывками, и непроглядная ночная прохлада шагала по пространству. Но с этой пока всё было по-прежнему ярко освещено и недоумённые хозяева готовились быть снова.Вновь у мяча Джон. Вратарь уже вяло, но всё же размашисто помахивает руками в воротах. Удар! Мяч подскакивает, и рука голкипера легко отбивает его. Даже прыгать не пришлось. Плохо пробил! Да, спорт - это ещё и нервы, и везение... Ответ соперников. Местный вратарь в который раз готовится принять удар. Стоит сопернику хорошо пробить... Он замахивается, и вдруг носок бутсы на мгновение утыкается в землю, игрок запинается, земля... он почувствовал и даже краем глаза увидел, как земля уходит из-под ног именно там, где он есть, в самой ответственной сейчас, белой 11-метровой точке. Он был сбит... чем-то, а земля... на мгновение пропала под ногами, он слегка провалился и - тут же всё восстановилось, не дав окружающим ясно понять, что происходит. Бьющий же запнулся, застыл в неведении и вдруг прижался к чему-то твёрдому, но податливому и невидимому, возникшему рядом с ним в самый ответственный момент. Мяч же просто отскакивает от точки и становится лёгкой добычей вратаря. Каждый из зрителей, каждый из бивших и на всякий случай ещё готовившихся бить, среагировал по-своему. "Ах!", - но эмоции уже не находили определённого вектора. Он, вектор этот, был сбит. Вектор событий,.. шедших в тупик. Людской гомон заголосил разное: от "Тьфу ты!", до длинных выкриков: "Ты что, не мог его пропустить, чтобы они выиграли? А то мы тут уже засиделись!"И впрямь, кое-кто из зрителей стал уходить, как мог, скрываясь в темноте, которая тут же их поглощала... Это потом отдельные люди благополучно вернутся домой, преодолев полосы тумана, а кому-то вовсе не посчастливится, и его найдут... за лесом и он не будет помнить, как тут очутился. В памяти будет всплывать только туман... туман и полёт мяча. Но уходящих зрителей было мало. Короткие трибуны только начинали пустеть. Неестественно, нелепо, непредсказуемо... А игроки и тренеры тем более не покидали поле. Пока ещё не покидали.Серия пенальти продолжалась. Восьмой по счёту удар, девятый, десятый... Всякий раз, когда местные забивали, тем же отвечали соперники, а когда не достигали цели, соперник тоже промахивался или бил во вратаря.Наконец, лишь кружочки на небольшом светящемся табло, которое было здесь в провинциальном порядке, указывали точный, но по-прежнему равный счёт. Цифры замерли после окончания добавочного времени перед серией пенальти и с тех пор не желали увеличиваться. Да, так делал оператор - голы с пенальти показывал загоравшимися внизу кружочками, но почему они непременно зажигались пАрами? Ни одной из команд не удавалось выйти вперёд. Никто не хотел никого обыграть. Что-то не давало. И это Что-то было с большой буквы. Матч должен был продолжаться!Который по счёту удар... До Джеймса дошла очередь в четвёртый раз, и ему снова предстояло бить. Уже нехотя, сопротивляясь происходящему здравым смыслом, он, слегка похожий на заряженного зомби, подошёл к точке и посмотрел на вратаря. Отошёл и пробил. Гол. Этому уже не рады. Уже никто ничему не удивляется. Теперь соперник. В стихийном стане его команды замешательство. "Вилсо-о-он!", - кричит тренер, осматриваясь в смазанных кругах света, куда девался тот, чья очередь бить. "Вилсон, ты где?!", - подхватывают игроки в поисках товарища. Однако Вилсон не отозвался. Это потом товарищи поймут, что Вилсон уже не отзовётся никогда... стоило ему отойти за кромку поля и пропасть из оставшегося яркого круга света фонаря.Но надо бить. Пока... кто будет бить? Ты, Мартин? Да, давай... Мартин идёт и становится у мяча. Местный вратарь уже нехотя замирает и готовится к прыжку, на который откровенно не получается сосредоточиться. И Мартин бьёт. И мяч влетает в сетку. Счёт ничейный. Те, кто посмеивался, дивясь происходящему, вновь обрели серьёзные лица. А он снова ничейный, этот нелепый, давно двухзначный несусветный счёт! У зрителя, оказавшегося ближе всех к съёмочной камере, в кадре запечатлелся сдавленный смешок, больше похожий на кряканье. Смеяться уже не выходит, эмоции искажены... чем-то, чем-то, чем-то... извне. И всем не до шуток. Но его величество Действо...У местной команды загвоздка: кто будет бить? Все давно пробили по нескольку раз. Снова вызывается Джеймс, уже машинально, лишь бы... Как ходить, как дышать, так и играть... В самом деле, как? Это вопрос. Идёт на точку. Сколько уже длится многоточие!.. Дождавшись пришедшего в безразличие вратаря соперников, Джеймс бьёт. Гол. Просто с точкой. Не надо восклицания.Соперникам нужно ответить. Таковы правила. Устанавливается мяч, вратарь занимает своё место. И судья, в который раз, поднимает застывшую руку вверх, давая разрешение на 11-метровый. Кто же там бьёт у соперников? Не видно, люди уже перестали следить за фамилиями. Какой-то коренастый парень, будто формально, делает несколько шагов, размахивается и бьёт. Гол. Просто с точкой. С очередным ничейным многоточием... Эмоции поугасли, зрители разбрелись... пропадая в ночи, и вся картина будто частично выпарилась, сохраняя,.. всё же сохраняя точечное напряжение.Судья смотрит на часы. Время... куда там показывают стрелки? Глубокая мутная, но резкая ночь. Времени явно много, но не успевает заметить сколько. Внезапно громко-громко каркает пролетающая ворона, а затем раздаётся постепенно угасающий очередной птичий гвалт. Арбитр встревожено дёргается и инстинктивно оборачивается на звук. Его сердце ёкает. Куда оно всё катится, всё летит, хлопая крыльями? Но нужно быть дальше. А нужно ли? Сам сомневается...В этот момент ближний к пустеющим трибунам фонарь, со стороны, где бьют пенальти, гаснет. Среди его красиво сделанных собратьев остаётся лишь один, около другого углового флажка. Флажок колышется, будто прощально машущая рука. В воздухе раздаётся непонятный сдавленный звук. Туман... туман сгущается. Звук следует за ним. Всё окончательно накрывается влажной липкой промозглостью.На следующий день арбитр вёл обстоятельные переговоры с федерацией и своей коллегией по телефону. И беготня, и суета, и яркий новый день среди оставшихся и не потерявшихся игроков и болельщиков! Было принято решение скорректировать регламент и назначить переигровку... когда разыщут сгинувших. В той низшей лиге и количество команд-участниц, да и календарь встреч менялись год от года, и следящие не особо удивились очередному изменению. Следящие с небес… Хотя, может, несмотря на их волю, людям стоило доиграть, добить-таки пенальти. В ночи. И тогда одна из команд полностью выбыла бы. Только вот... куда?..

Ключевые слова: Мистика спорт футбол авторская история

Другие, подобные истории: