Ведьмочка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26

Птичка-мозгоклюйка Просмотров: 27 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 13:26 by

Посиди со мною, ведьмочка,Не спеши в свою трубу.Вот угаснет в банке веточка,Тьма окутает избу...Звёзды на небе не вызрели,Не пьяна ещё луна,Черти на небо не вылезли,Одурели ото сна....У друзей не жёны — ангелы,Божьи птахи у друзей:Добродетельней, чем в Англии,Чем в Испании — верней.Ну, а мне ссудили ведьмочку,В долгий выдали кредит...Не дыша гляжу на веточку —Всё осеннее горит.На диванчике продавленномУж тебе ли не тепло?Ты зачем в своё приданоеПритащила помело?Брови — углем подведённые,Кудри — пепельней золы,А глаза — как ночь — бездонныеИ уже немного злы...Говорю: — Ну, ладно, ведьмочка!Улетай на свой шабаш...Ты вернёшься ли — не ведаю,Ты предашь ли, не предашь?.. —Вьюшка хлопнула отчаянно —И черна, и горяча.Ах, отчалила, отчалилаМоя милая...Прощай!Лишь качается качалочка,Остывает в чашке чай...

Ключевые слова: Леонид Агеев ведьмочка кудри помело шабаш

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