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Стихи

Ведьмочка

Посиди со мною, ведьмочка,
Не спеши в свою трубу.
Вот угаснет в банке веточка,
Тьма окутает избу...
Звёзды на небе не вызрели,
Не пьяна ещё луна,
Черти на небо не вылезли,
Одурели ото сна.
...У друзей не жёны — ангелы,
Божьи птахи у друзей:
Добродетельней, чем в Англии,
Чем в Испании — верней.
Ну, а мне ссудили ведьмочку,
В долгий выдали кредит...
Не дыша гляжу на веточку —
Всё осеннее горит.
На диванчике продавленном
Уж тебе ли не тепло?
Ты зачем в своё приданое
Притащила помело?
Брови — углем подведённые,
Кудри — пепельней золы,
А глаза — как ночь — бездонные
И уже немного злы...
Говорю: — Ну, ладно, ведьмочка!
Улетай на свой шабаш...
Ты вернёшься ли — не ведаю,
Ты предашь ли, не предашь?.. —
Вьюшка хлопнула отчаянно —
И черна, и горяча.
Ах, отчалила, отчалила
Моя милая...
Прощай!
Лишь качается качалочка,
Остывает в чашке чай...
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26 by Птичка-мозгоклюйкаПросмотров: 27Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Леонид Агеев ведьмочка кудри помело шабаш

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:27
+1
Группа: Заместители Администраторов
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Комментариев: 1 992
Красиво, в конце немного грустно... Но... ведьмы - они же кошки, все равно возвращаются)
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Qusto
Сегодня, 13:32
+1
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Комментариев: 2 089
Жаль, что автор не из местных... Плюс поставил, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:35
+1
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 621
Комментариев: 6 373
Читается легко, люблю такие стихи. +++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#4 написал: Mina Harker
Сегодня, 14:47
+1
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Легкое, красивое стихотворение.
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#5 написал: Летяга
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Красиво, печально, неопределённо... Замечательный стих!
+++
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