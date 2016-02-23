ВедьмочкаПосиди со мною, ведьмочка,
Не спеши в свою трубу.
Вот угаснет в банке веточка,
Тьма окутает избу...
Звёзды на небе не вызрели,
Не пьяна ещё луна,
Черти на небо не вылезли,
Одурели ото сна.
...У друзей не жёны — ангелы,
Божьи птахи у друзей:
Добродетельней, чем в Англии,
Чем в Испании — верней.
Ну, а мне ссудили ведьмочку,
В долгий выдали кредит...
Не дыша гляжу на веточку —
Всё осеннее горит.
На диванчике продавленном
Уж тебе ли не тепло?
Ты зачем в своё приданое
Притащила помело?
Брови — углем подведённые,
Кудри — пепельней золы,
А глаза — как ночь — бездонные
И уже немного злы...
Говорю: — Ну, ладно, ведьмочка!
Улетай на свой шабаш...
Ты вернёшься ли — не ведаю,
Ты предашь ли, не предашь?.. —
Вьюшка хлопнула отчаянно —
И черна, и горяча.
Ах, отчалила, отчалила
Моя милая...
Прощай!
Лишь качается качалочка,
Остывает в чашке чай...
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26 by Птичка-мозгоклюйкаПросмотров: 27Комментарии: 5
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