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Творческие истории / Несерьезные истории

Художник, Муза и Кот

Художник, Муза и Кот

У Художника не ладились дела. Его одолел творческий коллапс, затык, кризис; называйте, как угодно.
С утра наш герой сел за компьютер, планируя закончить давно обещанный заказ, но не тут- то было.
Герои совершенно не слушались создателя. Дракон не желал парить в небесах, высматривая Рыцарей и Принцесс, а норовил завалиться под дерево и захрапеть.
Фея сидела надувшись и ковыряла палочкой землю, а Ктулху имел вид не грозного бога Древних, а полудохлого осьминога.
Отчаявшись, Художник выключил комп и поплелся к дивану, где мирно спал его любимец - толстый пушистый Бафомет.

Осторожно подвинув спящего, Художник примостился с ним рядом.
- Хорошо тебе, зверюга! Налопался и дрыхнешь, а у меня Муза исчезла. Вот не сдам заказ, насидишься без своего ягненка с ананасами.

Погладил Бафика по мохнатой макушке и закрыл глаза. Подремать пять минут, и за работу!

Художник не слышал, как кот мягко спрыгнул с дивана, толкнул лапой форточку и выпрыгнул на козырек подъезда.

Через некоторое время послышался шорох, это вернулся Бафомет, и не с пустыми лапами. Кот осторожно тащил в пасти что- то живое, небольшого размера. Оно громко визжало, брыкалось и норовило заехать охотнику по челюсти. Шипящий сквозь зубы, кот донес добычу до дивана и уронил на грудь спящему хозяину.

От небольшой, но шумной тяжести, Художник, естественно, проснулся и открыл глаза.
"Крыса! Крысу притащил!" Но нет, притащенное имело совсем другой облик. На груди его стояла крошечная девушка ростом с ладонь. Она злобно щурила глаза и притопывала ножками в кроссовках.

- Ааа, а Вы зачем? Кто? Мы знакомы?
От неожиданности Художник никак не мог собраться с мыслями.
- Не знакомы! - буркнула гостья.
- А чем обязан визиту?

Тут крошку, что называется, прорвало. Из ее гневного монолога и жестов в сторону кота, Художник уловил, что она спокойно сидела на газоне, готовила реферат по древнегерманской поэзии, когда этот... это! Когда вон тот отвратительный хищник подкрался к ней, схватил за шиворот и притащил неизвестно куда! А курсовую кто за нее будет сдавать, Аполлон Зевсович?!
- Так ты... Вы... Муза?!
- Конечно, Муза! А ты думал, пифия?
- Муза! Как неожиданно. Может быть, чаю? Или кофе?
- Сам свой чай пей, еще чего, - фыркнула все еще сердитая крошка.
- Может, глоток вина?
- Нашел вакханку! Ладно, давай свое вино!

Отпив большой глоток напитка из крышечки от пузырька с таблетками, гостья заметно расслабилась, дальше разговор шел уже без повышенных тонов.
Выяснилось, что она Муза поэтов, а художникам и скульпторам своей покровительницы и не положено.
Правда, у них есть факультативные занятия, но она туда не ходит, времени нет.

- Ты не расстраивайся, у меня подружка есть, любит вас, рисовальщиков. Я ее попрошу, залетит к тебе. Она хорошая Муза, ответственная.

Художник грустно слушал гостью, не особенно веря ее словам.
Тем временем гостья решила, что ей пора домой.
- У нас там Цербер на вахте, опоздаешь - фиг в общагу пустит, разбирайся потом с Аполлоном нашим!
А подружку ты жди, будет тебе Муза персональная!

Ранним утром в окно квартиры нашего героя постучали. За окном трепетала серыми меховыми крылышками фигурка в расшитой узорами шубке и в расшитых же унтах.
- Открывай, друг Художник! Я к тебе, однако, тюленя-оленя рисовать будем!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:31 by SniffПросмотров: 94Комментарии: 13
+5

Ключевые слова: Муза художник кот Аполлон. авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гальдр
Вчера, 12:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Ктулху с драконами подождать может, а вот олень дело серьёзное. smile Автору плюс, история порадовала.
Зарегистрирован: 21.07.2019
#2 написал: Estellan
Вчера, 12:39
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1580|0)
Публикаций: 165
Комментариев: 2 070
Это же за что художников и скульпторов без музы оставили? Кстати, олень-тюлень у меня таки даже есть. Даже две)))
Плюс)
Кот на картинке у вас какой серьезный))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#3 написал: Sniff
Вчера, 12:44
+3
Группа: Авторы
Репутация: (175|-2)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 395
Олень- однако, шибко хорошо!))

Нету у живописцев Музы, везде искала по мифологиям, только по совместительству)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Estellan
Вчера, 12:49
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1580|0)
Публикаций: 165
Комментариев: 2 070
Sniff
Жаль, комп мой сдох. Такую музу я бы себе нарисовал.)) В тулупчике.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#5 написал: Sniff
Вчера, 12:53
+3
Группа: Авторы
Репутация: (175|-2)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 395
Цитата: Estellan
Sniff
Жаль, комп мой сдох. Такую музу я бы себе нарисовал.)) В тулупчике.

А мне можно потом будет? С котом вместе?)
Когда комп будет.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#6 написал: Гальдр
Вчера, 12:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Цитата: Sniff
Цитата: Estellan
Sniff
Жаль, комп мой сдох. Такую музу я бы себе нарисовал.)) В тулупчике.

А мне можно потом будет? С котом вместе?)
Когда комп будет.

С толстым пушистым Бафометом
Зарегистрирован: 21.07.2019
#7 написал: Estellan
Вчера, 13:05
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1580|0)
Публикаций: 165
Комментариев: 2 070
Sniff
Гальдр
Увы, не раньше, чем появится комп((
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#8 написал: Tigger power
Вчера, 13:53
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2247|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 723
Цитата: Sniff
Цитата: Estellan
Sniff
Жаль, комп мой сдох. Такую музу я бы себе нарисовал.)) В тулупчике.

А мне можно потом будет? С котом вместе?)
Когда комп будет.

Там очередь)))
Бафомет молорик, вот уважаю. Пошел и сделал, надо музу - вот тебе!)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#9 написал: Sniff
Вчера, 14:42
+3
Группа: Авторы
Репутация: (175|-2)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 395
Пошел и сделал, и всем хорошо)

Нет, кому- то все же плохо, плюс один сожрали))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#10 написал: conjure one
Вчера, 15:21
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6636|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 647
Музой любого художественного ремесла, в том числе и живописи, можно считать... Афину. За это её прославляли и называли также Эрганой. Но боюсь, кот вряд ли смог бы с ней справится) Великовата фигура во всех смыслах) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#11 написал: Sniff
Вчера, 15:29
+2
Группа: Авторы
Репутация: (175|-2)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 395
Цитата: conjure one
Музой любого художественного ремесла, в том числе и живописи, можно считать... Афину. За это её прославляли и называли также Эрганой. Но боюсь, кот вряд ли смог бы с ней справится) Великовата фигура во всех смыслах) +++


Во времена Гомера и Фидия- да.) Великовата была.

А так, конечно, можно и Аполлона покровителем всех и вся считать)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#12 написал: t.eir
Вчера, 16:42
+2
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 316
Цитата: Sniff


Нет, кому- то все же плохо, плюс один сожрали))

Это не я.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#13 написал: Летяга
Вчера, 16:53
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 759
Комментариев: 8 577
Заботливый котяра. Видать, крепко ягнёнка с ананасами любит, не хочет перебиваться))
Муза в шубе - здорово. В нашем климате иначе зачахнешь!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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