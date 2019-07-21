Художник, Муза и Кот
У Художника не ладились дела. Его одолел творческий коллапс, затык, кризис; называйте, как угодно.
С утра наш герой сел за компьютер, планируя закончить давно обещанный заказ, но не тут- то было.
Герои совершенно не слушались создателя. Дракон не желал парить в небесах, высматривая Рыцарей и Принцесс, а норовил завалиться под дерево и захрапеть.
Фея сидела надувшись и ковыряла палочкой землю, а Ктулху имел вид не грозного бога Древних, а полудохлого осьминога.
Отчаявшись, Художник выключил комп и поплелся к дивану, где мирно спал его любимец - толстый пушистый Бафомет.
Осторожно подвинув спящего, Художник примостился с ним рядом.
- Хорошо тебе, зверюга! Налопался и дрыхнешь, а у меня Муза исчезла. Вот не сдам заказ, насидишься без своего ягненка с ананасами.
Погладил Бафика по мохнатой макушке и закрыл глаза. Подремать пять минут, и за работу!
Художник не слышал, как кот мягко спрыгнул с дивана, толкнул лапой форточку и выпрыгнул на козырек подъезда.
Через некоторое время послышался шорох, это вернулся Бафомет, и не с пустыми лапами. Кот осторожно тащил в пасти что- то живое, небольшого размера. Оно громко визжало, брыкалось и норовило заехать охотнику по челюсти. Шипящий сквозь зубы, кот донес добычу до дивана и уронил на грудь спящему хозяину.
От небольшой, но шумной тяжести, Художник, естественно, проснулся и открыл глаза.
"Крыса! Крысу притащил!" Но нет, притащенное имело совсем другой облик. На груди его стояла крошечная девушка ростом с ладонь. Она злобно щурила глаза и притопывала ножками в кроссовках.
- Ааа, а Вы зачем? Кто? Мы знакомы?
От неожиданности Художник никак не мог собраться с мыслями.
- Не знакомы! - буркнула гостья.
- А чем обязан визиту?
Тут крошку, что называется, прорвало. Из ее гневного монолога и жестов в сторону кота, Художник уловил, что она спокойно сидела на газоне, готовила реферат по древнегерманской поэзии, когда этот... это! Когда вон тот отвратительный хищник подкрался к ней, схватил за шиворот и притащил неизвестно куда! А курсовую кто за нее будет сдавать, Аполлон Зевсович?!
- Так ты... Вы... Муза?!
- Конечно, Муза! А ты думал, пифия?
- Муза! Как неожиданно. Может быть, чаю? Или кофе?
- Сам свой чай пей, еще чего, - фыркнула все еще сердитая крошка.
- Может, глоток вина?
- Нашел вакханку! Ладно, давай свое вино!
Отпив большой глоток напитка из крышечки от пузырька с таблетками, гостья заметно расслабилась, дальше разговор шел уже без повышенных тонов.
Выяснилось, что она Муза поэтов, а художникам и скульпторам своей покровительницы и не положено.
Правда, у них есть факультативные занятия, но она туда не ходит, времени нет.
- Ты не расстраивайся, у меня подружка есть, любит вас, рисовальщиков. Я ее попрошу, залетит к тебе. Она хорошая Муза, ответственная.
Художник грустно слушал гостью, не особенно веря ее словам.
Тем временем гостья решила, что ей пора домой.
- У нас там Цербер на вахте, опоздаешь - фиг в общагу пустит, разбирайся потом с Аполлоном нашим!
А подружку ты жди, будет тебе Муза персональная!
Ранним утром в окно квартиры нашего героя постучали. За окном трепетала серыми меховыми крылышками фигурка в расшитой узорами шубке и в расшитых же унтах.
- Открывай, друг Художник! Я к тебе, однако, тюленя-оленя рисовать будем!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:31 by SniffПросмотров: 94Комментарии: 13
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