Художник, Муза и Кот

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sniff Просмотров: 94 Комментарии: 13 +5 Вчера, 12:31 by

У Художника не ладились дела. Его одолел творческий коллапс, затык, кризис; называйте, как угодно.С утра наш герой сел за компьютер, планируя закончить давно обещанный заказ, но не тут- то было.Герои совершенно не слушались создателя. Дракон не желал парить в небесах, высматривая Рыцарей и Принцесс, а норовил завалиться под дерево и захрапеть.Фея сидела надувшись и ковыряла палочкой землю, а Ктулху имел вид не грозного бога Древних, а полудохлого осьминога.Отчаявшись, Художник выключил комп и поплелся к дивану, где мирно спал его любимец - толстый пушистый Бафомет.Осторожно подвинув спящего, Художник примостился с ним рядом.- Хорошо тебе, зверюга! Налопался и дрыхнешь, а у меня Муза исчезла. Вот не сдам заказ, насидишься без своего ягненка с ананасами.Погладил Бафика по мохнатой макушке и закрыл глаза. Подремать пять минут, и за работу!Художник не слышал, как кот мягко спрыгнул с дивана, толкнул лапой форточку и выпрыгнул на козырек подъезда.Через некоторое время послышался шорох, это вернулся Бафомет, и не с пустыми лапами. Кот осторожно тащил в пасти что- то живое, небольшого размера. Оно громко визжало, брыкалось и норовило заехать охотнику по челюсти. Шипящий сквозь зубы, кот донес добычу до дивана и уронил на грудь спящему хозяину.От небольшой, но шумной тяжести, Художник, естественно, проснулся и открыл глаза."Крыса! Крысу притащил!" Но нет, притащенное имело совсем другой облик. На груди его стояла крошечная девушка ростом с ладонь. Она злобно щурила глаза и притопывала ножками в кроссовках.- Ааа, а Вы зачем? Кто? Мы знакомы?От неожиданности Художник никак не мог собраться с мыслями.- Не знакомы! - буркнула гостья.- А чем обязан визиту?Тут крошку, что называется, прорвало. Из ее гневного монолога и жестов в сторону кота, Художник уловил, что она спокойно сидела на газоне, готовила реферат по древнегерманской поэзии, когда этот... это! Когда вон тот отвратительный хищник подкрался к ней, схватил за шиворот и притащил неизвестно куда! А курсовую кто за нее будет сдавать, Аполлон Зевсович?!- Так ты... Вы... Муза?!- Конечно, Муза! А ты думал, пифия?- Муза! Как неожиданно. Может быть, чаю? Или кофе?- Сам свой чай пей, еще чего, - фыркнула все еще сердитая крошка.- Может, глоток вина?- Нашел вакханку! Ладно, давай свое вино!Отпив большой глоток напитка из крышечки от пузырька с таблетками, гостья заметно расслабилась, дальше разговор шел уже без повышенных тонов.Выяснилось, что она Муза поэтов, а художникам и скульпторам своей покровительницы и не положено.Правда, у них есть факультативные занятия, но она туда не ходит, времени нет.- Ты не расстраивайся, у меня подружка есть, любит вас, рисовальщиков. Я ее попрошу, залетит к тебе. Она хорошая Муза, ответственная.Художник грустно слушал гостью, не особенно веря ее словам.Тем временем гостья решила, что ей пора домой.- У нас там Цербер на вахте, опоздаешь - фиг в общагу пустит, разбирайся потом с Аполлоном нашим!А подружку ты жди, будет тебе Муза персональная!Ранним утром в окно квартиры нашего героя постучали. За окном трепетала серыми меховыми крылышками фигурка в расшитой узорами шубке и в расшитых же унтах.- Открывай, друг Художник! Я к тебе, однако, тюленя-оленя рисовать будем!

Ключевые слова: Муза художник кот Аполлон. авторская история

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