Черный Косарь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:35 by

Поезд, в котором должен был приехать его друг, опаздывал больше, чем на час, и Михаил начал волноваться. Во-первых, даже проживая в своей отдаленной местности, он слышал про громадное число катастроф на железной дороге. Во-вторых, Володю мог и не отпустить строгий начальник, про которого они в свое время сочинили много шуток, сидя за кружечкой пива. А в-третьих…И тут всё было гораздо серьёзнее...В их маленькой деревушке не было ни одного человека, который не слышал о Чёрном Косаре. Говорят, что этот старик проживал здесь столько лет, сколько существовала их деревня, иногда он менял обличье, порой пропадал, но всегда возвращался. Этот загадочный человек выходит по своим делам только после захода солнца. С ним нельзя разговаривать и вообще иметь хоть что-то общее, иначе будет беда. Каждый раз, когда он надевал свой черный плащ и выходил косить траву, в чей-то дом приходила смерть.- Миша, здравствуй! А я тебя и не узнал сразу, уж не о свадьбе ли ты задумался? – к нему навстречу бежал белобрысый парень, одетый в чистую до нелепости белоснежную рубашку и выглаженные серые брюки.- Привет, Володька! Рад тебя видеть! – неожиданно появившейся приятель прервал мрачные Мишины мысли, а его прилизанный вид заставлял украдкой хихикать. Затертая до дыр в их разговорах шутка про свадьбу не раздражала, а повышала настроение и напоминала о длительности их общения, переросшего в крепкую дружбу. Ребята, родившиеся и выросшие в совершенно разных краях, успели познакомиться, когда Михаил учился в институте, правда, после получения диплома тот не стал работать по специальности, а уехал в свои края. Жить в каменных джунглях оказалось выше его сил.- Извини, что я так поздно, ты же знаешь моего шефа: пока он не выпустит пар…- Никуда не уедешь! – перебил друга Миша.После бесконечных рукопожатий молодые люди, смеясь и громко болтая, пошли от железнодорожной станции в сторону деревни. Они были налегке, не считая небольшого рюкзака у приехавшего погостить Владимира, а тихий летний вечер приветливо ласкал их легким ветерком.Небольшая пыльная дорога, по которой они шли, пустовала даже в дневное время, иногда по ней проезжали старые жигули с прицепом, телега или мотоцикл, но это было не таким и частым явлением. Большинство местных жителей находились в преклонном возрасте, детей в эти скучные места никто не привозил, а проходящая через несколько населенных пунктов дорога не могла вывести никуда, кроме полузаброшенной станции, через которую большинство поездов проезжали, даже не сбавляя ход.- Над чем это ты задумался? – от Володиного взгляда не укрылось, как Миша несколько раз оглядывался назад в поисках попутки.- Да так, ничего особенного, - расстраивать друга раньше времени ему не хотелось- Ну, не хочешь, как хочешь, просто обычно ты от меня ничего не скрывал, - в голосе парня прозвучала неприкрытая обида с оттенком разочарования. Они остановились.- Помнишь, когда мы прогуляли физкультуру, я тебе рассказывал про Чёрного Косаря? Тогда я сказал, что это просто история, которую я где-то прочел, но на самом деле это предание передаётся в наших краях из уст в уста, и это чистая правда.- Ты слишком сильно веришь всему, что тебе льют в уши. Лично меня басня про любителя косить траву по ночам просто смешит!- Не говори так! Люди-то умирают! – Миша даже побледнел от волнения.- Я тебя понял: смерть может уходить в отпуск, ведь вместо нее на работу вышел полоумный старикашка! – Володя истерично захохотал, его понесло по полной программе. Через несколько секунд он резко замолчал, так как потемневшее небо прочертила громадная молния. За ударом грома последовал равномерный, ускоряющийся стук крупных дождевых капель.- Теперь-то ты мне веришь? – схватил его за локоть напуганный не меньше друг.- Да, может, на сегодня грозу обещали, прежде чем делать выводы, надо прогноз погоды знать, - дрожащий голос Владимира звучал неубедительно даже для него самого.- Домой бежать надо, - перебил его Миша, перекрикивая сгибающий пополам деревья ветер.Однако его друг, не являющийся любителем физических нагрузок, явно не торопился последовать Мишиному совету.- Погоди-ка, вот там, со стороны станции, разве не фары светят? На попутке всяко быстрее доедем, - Володя продолжал что-то высматривать вдали.- И правда, это просто фантастика какая-то!Обрадованные друзья начали кричать и махать руками ещё заранее, чтобы у водителя летящего в их сторону автомобиля было больше шансов их заметить. Через десять секунд рядом с ними остановился черный мерседес. Стекло рядом с ними опустилось, и молодые люди увидели удивлённое лицо водителя:- Не подскажете, Кукуево далеко отсюда?- Тут все рядом, - начал было говорить Миша, который всегда отличался отзывчивостью и готовностью помочь, однако, встретив взгляд Володи, в котором ясно читалось "ты дурак?", замолчал.- Давайте мы сядем к Вам в машину и покажем дорогу, чтобы Вы точно не заблудились. Мы-то здесь неплохо ориентируемся, а вот тем, кто первый раз в этих краях, бывает трудновато, - выпалил Владимир на одном дыхании."Только бы он согласился", - одновременно подумали парни.- Ладно уж, залезайте, только салон не испачкайте, - брезгливо поморщился мужчина, глядя на мокрую одежду своих незваных попутчиков.Друзья не стали дожидаться повторного приглашения, тем более, что даже мельком брошенный взгляд выдавал в водителе хорошо обеспеченного человека. Дорогая кожаная куртка, перстни на длинных, даже слишком изящных для мужчины пальцах, бледное лицо без характерного рабочего загара и, наконец, дорогой автомобиль не оставляли сомнений в его высоком статусе - такой долго ждать не будет.- Почему вы решили, что я здесь первый раз? - задал он довольно-таки странный вопрос, когда друзья залезли в машину и она плавно тронулась с места.- Вы же дорогу спросили, - начал было Володя.- А вы, зная особенности местной погоды, даже зонтов с собой не взяли, идя гулять, - сделал ответный выпад незнакомец. Мирный тон Владимира он как будто и не заметил.- Гроза здесь редкое явление, - вмешался Миша, - а Володя только сегодня приехал.Хозяин автомобиля посмотрел в окно:- Гроза? Она вроде уже закончилась, но мне повезло, ведь в противном случае я бы искал дорогу самостоятельно.И действительно: небо было таким ясным, а сухие дорожки так быстро впитали почти всю воду, что если бы не промокшая одежда, можно было подумать, что никаких негативных погодных явлений и не наблюдалось.- Мы бы все равно воспользовались шансом быстро доехать до дома, так как находиться на улице в столь позднее время - очень плохая примета, - начал было Миша рассказывать свои любимые байки, но осекся.На обочине стоял с вытянутой косой тот самый старик, про которого ходили слухи, что он на самом деле колдун или вообще демон смерти, а ничего не подозревающей водитель уже притормаживал, чтобы подобрать одинокого дедушку. Большой черный плащ с наброшенным на голову капюшоном болтался на Косаре, подчеркивая худощавую, похожую на скелет фигуру, а лица не было видно.- Не надо, не останавливайтесь! - хором закричали друзья, увидев в столь опасной близости причину человеческих смертей в деревне и недавнего погодного беспредела.Однако водитель проигнорировал их отчаянные вопли. Сильный удар по тормозам сотряс весь автомобиль, а их головы врезались в спинки передних сидений. Через несколько секунд, показавшихся им бесконечными, они подняли глаза и завертелись во все стороны, так как Черный Косарь бесследно исчез, а машина спокойно ехала дальше по пыльной проселочной дороге.- Вы видели его? - задыхаясь от нахлынувшего ужаса, выкрикнул Миша, переставший понимать происходящее, испуганный Володя в это время думал о том, как им унести ноги от странного водителя. Ему казалось подозрительным спокойствие холеного городского человека при виде столь жуткого существа - водитель даже не удивился его внезапному исчезновению! Только бы нормально доехать, а больше можно и не приезжать в эти полные страшных загадок места, Миша его поймет.- О чем это вы? - мужчина повернулся в их сторону с лицом, не отображающим вообще никаких эмоций, только сейчас они заметили длинный, почерневший шрам на его шее.- Это был демон смерти, его еще Черным Косарем называют! Неужели вам ни капельки не страшно?- Я не понимаю вас, ведь там никого не было, - бледное лицо по-прежнему оставалось невозмутимым, а мерседес гнал, как по линейке, несмотря на то, что водитель даже не смотрел на неровную дорогу.Володя сжал руку Миши, чтобы тот перестал дразнить опасного незнакомца своими неуместными в данной ситуации вопросами.- Вы мне лучше скажите, в какую сторону нам сейчас поворачивать? - спросил мужчина, наконец-то посмотрев вперед и убедившись, что они подъехали к единственной развилке: левая дорожка вела через поля в самый дальний из этих трех населенных пунктов, а правая - в Кукуево, через деревню, в которую так хотели добраться боящиеся дышать молодые люди. Только деревьев там росло гораздо побольше, чем раньше, да и выглядело все как-то иначе."Заблудились или показалось?" - подумали одновременно Михаил и Владимир. Поскольку ответвления на дороге, по которым мог проехать автомобиль, отсутствовали, можно было смело сделать преждевременный вывод о том, что все им померещилось из-за начавших сдавать нервов.- Направо, - ответил Володя, первым выйдя из ступора.- Что-то вы совсем неразговорчивыми стали, - задумчиво протянул водитель, - забыл представиться - Игнатий.- Владимир. А это мой друг Михаил, - Володя явно обрадовался дружелюбному тону незнакомца.- Зря вы всяким басням верите, оттого и нервов столько уходит, - начал их поучать Игнатий. - Лично я слышал о том, что колдуны часто вызывают подобных монстриков, чтобы держать деревню в страхе. Мороки-то ваш Косарь наводить умеет, а ткнешься поближе - обычный дед.- Но люди-то умирают.- А может, кому-то еще, кроме этого старикашки, нравится держать людей в страхе? Что, если у этого человека с ними счеты? - водитель медленно обернулся к ним, затем лицо незнакомца расползлось в мерзкой улыбке, переходящей в ухмылку, и прямо на их глазах начало покрываться множеством мелких шрамов.Друзья как завороженные глядели на эти метаморфозы в то время, как машина лишь набирала скорость, не оставляя им шанса выпрыгнуть наружу, пусть даже ломая кости, сбивая в кровь мышечные ткани, но только чтобы не видеть этой жути. Хотелось закрыть глаза, но они словно находились под гипнозом невиданной прежде силы. Куски мяса окончательно поотваливались с лица того, кто назвался Игнатием, и их взору предстал модно одетый скелет. Машину сотряс подобный грому хохот:- Вылезайте, приехали!Володя и Миша буквально вывалились из машины, которая тут же вспыхнула адским, неземным пламенем и понеслась куда-то за горизонт, оставляя за собой бурлящий огненный шлейф. Они даже не поняли, в какой момент произошла остановка, и лишь беспомощно таращились на возникшие будто бы из неоткуда дома. Эта была та самая деревня, но уже старая и заброшенная. Избушки, наполовину сгнившие и покосившиеся, глядели на них оконными проемами без стекол, а все вокруг заросло травой как минимум десятилетней давности.Уши болели от зловещей тишины, так как не было слышно даже шелеста листьев. Огонь догорал, оставляя после себя дорожку из бурого пепла. Вдали, там, где скрылся огненный незнакомец, показалась тень Черного Косаря, плывущая к ним по воздуху с занесенной косой и приветливой улыбкой зубастого черепа, покрытого капюшоном.Ноги у Миши стали ватными, и он не услышал, как Володя сказал упавшим голосом:- Приехали...***Утром один из местных жителей, выезжая в Кукуево на базар, увидел обгоревшие остатки черного мерседеса и вызвал полицию. Приехавшие полицейские нашли рюкзак с документами на Смирнова Владимира и старинную книгу для заклинаний с вырезанными на металлической обложке буквами: "И. Морс". Ни одного скелета в машине и около нее обнаружено не было.Автор - Ksenwolf.

Ключевые слова: Друг деревня дорога демон страх исчезновение смерть

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