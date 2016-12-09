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Страшные Арты

Devin Lee Francisco

Devin Lee Francisco - художник из Штатов. Стилистику его иллюстраций можно назвать зомби-арт. Ведь в них преимущественно только серые цвета и оттенки, рассказывающие о персонаже с темным внутренним миром. Это и герои известных фильмов, и придуманные лично автором герои.
Выполнены рисунки в традиционной технике - акварель, тушь, карандаш.

Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco
Devin Lee Francisco

Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:19
Вчера, 18:19 by HelldogПросмотров: 44Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Арт зомби-арт художник краски

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:56
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1175|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 268
Мне понравилось, страшны товарищи)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Летяга
Вчера, 20:18
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9280|-3)
Публикаций: 364
Комментариев: 6 782
Страшные какие! Интересно, они автору снятся?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:31
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1213|0)
Публикаций: 478
Комментариев: 5 059
Ой...мама родная....я просто плюс поставлю!...+++ hushed
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
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