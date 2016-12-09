Devin Lee Francisco

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:19

Helldog Просмотров: 44 Комментарии: 3 +4 Вчера, 18:19 by

Devin Lee Francisco - художник из Штатов. Стилистику его иллюстраций можно назвать зомби-арт. Ведь в них преимущественно только серые цвета и оттенки, рассказывающие о персонаже с темным внутренним миром. Это и герои известных фильмов, и придуманные лично автором герои.Выполнены рисунки в традиционной технике - акварель, тушь, карандаш.

Ключевые слова: Арт зомби-арт художник краски

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