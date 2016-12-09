Devin Lee Francisco

Devin Lee FranciscoDevin Lee Francisco - художник из Штатов. Стилистику его иллюстраций можно назвать зомби-арт. Ведь в них преимущественно только серые цвета и оттенки, рассказывающие о персонаже с темным внутренним миром. Это и герои известных фильмов, и придуманные лично автором герои.
Выполнены рисунки в традиционной технике - акварель, тушь, карандаш.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:19
Вчера, 18:19 by HelldogПросмотров: 44Комментарии: 3
Ключевые слова: Арт зомби-арт художник краски