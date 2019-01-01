Вечная любовь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:52

Dima00 Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:52 by

Был самый обычный день, когда Игорю сообщили о смерти его девушки Леры. Все три дня, пока шла подготовка к похоронам, молодой парень пил, не просыхая, пытаясь хоть как-то заглушить тоску о потере своего самого близкого человека. На похоронах он даже расплакался над телом, что находилось в гробу, и его пришлось буквально оттаскивать от места погребения и успокаивать родственникам где-то в середине толпы, чтобы более-менее спокойно придать тело земле. Приехав домой уже после поминок, Игорь решил свести счеты с жизнью, поэтому выпил большую дозу снотворного, запил крепким алкоголем и уснул.Прошел месяц, Игорь вышел из комы. Нервная система начинала постепенно восстанавливаться, и врачи готовили парня к переводу в психиатрическую клинику, но родителям его удалось кому-то дать на лапу, и вместо смены палаты со множеством аппаратуры на палату, где даже острые углы тумбочек оббиты чем-либо мягким, парень вернулся в свою квартиру. Он чувствовал какое-то облегчение на душе, будто бы и не было никаких чувств к своей половине, что покинула наш мир около месяца назад. Постепенно продолжая жить дальше, он стал забывать ее, пока в один прекрасный день не начали происходить странные вещи.Вернувшись уставшим с работы, Игорь лениво скинул с себя ботинки в прихожей и уставшими ногами пошагал в комнату, дабы поскорее лечь спать. Зайдя в место своего ночлега, в темноте показался женский силуэт, но, включив свет, он понял, что комната была абсолютно пустой. «Показалось», - было в мыслях у работяги. Особо не забивая голову, он быстро разделся и так же быстро уснул, уткнувшись лицом в подушку.Через несколько дней посреди ночи Игорь проснулся от того, его кто-то звал. Когда он открыл глаза и уже начал ссылаться на сон, зов повторился. Услышав свое имя, произнесенное с кухни женским голосом, парень сразу же узнал в нем голос своей возлюбленной. Когда он бросился на кухню, там никого не обнаружил. Решив, что на его подсознание все еще не может смириться со смертью Валерии, молодой человек решил попить успокоительное, дабы его воображение больше не играло с ним злую шутку.Еще через некоторое время снова, после тяжелого трудового дня, когда парень крепко спал, кто-то взялся за плечо и начал раскачивать в надежде на то, что он проснется. Открыв глаза, Игорь увидел перед собой Леру, которая начала говорить:- Любимый, кошмар приснился.На что парень сонным голосом ей ответил:- Не бойся, это всего лишь сон.После чего он крепко обнял свою возлюбленную, и они вместе заснули. Только утром, после пробуждения, молодого человека охватил дикий страх. «Что это было? Кто это был?» - именно такие мысли были в его голове. Никому рассказать о случившимся Игорь не решался, ведь он не так давно пытался покончить жизнь самоубийством, и его бы точно сочли за психа.Прошло уже несколько месяцев, как с парнем начали происходить странности, и он уже настолько привык, что просто не обращал на них внимания, пока в одно утро не случилось еще более странное. Проснувшись, Игорь, как обычно, первым делом пошел умываться в ванную комнату, дверь в которую находилась в коридоре, и по пути туда по-любому взгляд падал на кухню. На кухне же парень услышал какой то шум, тень, что падала на пол. Когда он зашел туда, чтобы проверить, что там все–таки такое, парня охватил дикий ужас.Продолжая стоять, как вкопанный, на входе в кухню, он смотрел на Валерию, которая стояла у плиты и что–то жарила на ней. Девушка же, в свою очередь, когда заметила своего возлюбленного, с улыбкой сказала:- Милый, ты уже проснулся? Посиди пока немного рядом со мной, через несколько минут завтрак будет готов.Эмоции, которые переполняли парня в это мгновение, просто нельзя было описать. Страх, ужас, недопонимание происходящего. Пытаясь сослаться на сон, Игорь даже попытался ущипнуть себя, а девушка, которая заметила все, только лишь спросила:- Что, не исчезаю?Этот вопрос еще больше шокировал молодого парня. Он было хотел кинуться бежать из кухни, но его тело будто парализовало, и тогда он чуть ли не дрожащим голосом выдавил из себя:- Нет.На что последовал быстрый ответ Валерии, рыжеволосой девушки:- Меня это тоже удивило сегодня. Я была рядом с тобой все время с того момента, когда погибла, и каждую секунду старалась, чтобы ты меня заметил. И вот со временем начало получаться. А сегодня... сегодня я и вовсе смогла прикоснуться к предметам, поэтому и решила порадовать тебя завтраком.Шоку парня не было придела. Каждое слово он слышал отчетливо и уже хотел вызывать себе скорую, чтобы его скорее забрали в психушку, постоянно произнося фразу:- Нет. Тебя тут нет. Ты просто галлюцинация. Ты умерла.На что девушка ему ответила:- Да, я умерла. Но, видимо, какая–то сила решила вернуть меня к тебе.После чего она приблизилась к парню и оставила холодный поцелуй на его губах, после чего прошептала, смотря ему в глаза:- Я не галлюцинация, правда.И из ее глаз поползли по щекам маленькие капельки слез, которые Игорь тут же вытер своей ладонью. Так он делал всегда, когда его любимая еще при жизни переживала из–за каких-то моментов. Он знал, что Лере нравятся такие действия. Молодому парню было всегда тепло на душе, когда его девушка спокойна, и вот сейчас он почувствовал то же самое, что не чувствовал уже многие месяцы. Пускай он не верил своим глазам, он точно знал, что Лера – настоящая.С момента встречи Игоря и Валерии на кухне прошло уже достаточно времени. Получилось так, что они снова жили вместе, но девушку никто не видел и не чувствовал, кроме парня, именно поэтому о ней он не мог никому рассказать. Ему казалось, что он полюбил ее еще сильнее, чем любил при жизни. Она всегда была рядом, и хоть он думал иногда, что сошел с ума, эти мысли с каждым днем становились все менее реалистичными для парня.Прошел год со смерти юной девушки Валерии, и как-то в один вечер между парнем и девушкой завязался разговор:- Завтра вот ровно год, как меня не стало. А ты ни разу не приходил ко мне на могилу после похорон.Игорю стало сразу же как-то стыдно. Он вспомнил, что пытался покончить жизнь самоубийством. Вспомнил, что после чудесного спасения жизни постепенно начал забывать свою любимую после выписки, а когда она вновь появилась в его жизни, через некоторое время он и вовсе начал забывать, что она мертва.- Завтра… Завтра я обязательно схожу.И он сдержал свое обещание.Купив вместо четных нечетное количество цветов, так как считал свою девушку живой, а именно 21 лилию, он направился на кладбище, что находилось за городом. По памяти он быстро нашел могилу. С памятника на него смотрело самое прекрасное лицо в его жизни. Слеза покатилась по щеке парня и упала на сухую кладбищенскую землю:- Прости, что я не приходил к тебе..Искренне извинялся перед позитивным лицом своей девушки, что была на фотографии. В мыслях парня было в планах то, что он чаще будет сюда приходить после этого момента. Возложив цветы на могилку, он уже собрался уходить домой, где его ждала та, на чью фотографию он только что смотрел, вдруг он кое-что заметил. Могила рядом с девушкой. На ней была фотография самого Игоря, а дата была с разницей в три дня после смерти девушки. Обернувшись, чтобы бежать прочь с этого места, молодой парень увидел свою рыжеволосую возлюбленную. Она молча взяла его за руку и заглянула в его глаза, будто пытаясь увидеть там самую глубокую часть его души.Вдали послышались звуки. Это были родственники погибших возлюбленных, которые пришли помянуть своих детей, которые погибли в столь юном возрасте. Немного удивившись цветам, что лежали на могиле девушки, они почтили память и через некоторое время ушли, так и не увидев двух душ, которые и после смерти продолжали любить друг друга.

Ключевые слова: Кладбище девушка странность авторская история

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