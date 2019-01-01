Помощь Божьей Матери

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:09 by

Возможно ли описать, что испытывает человек, мир которого рухнул? До того сентябрьского утра я была счастливой женщиной. Моя жизнь, как и жизнь большинства обычных среднестатистических людей, складывалась вполне успешно. Любящий муж, замечательный трехлетний сын, стабильное материальное положение… Квартиру купили в кредит по ипотеке, мы с мужем работали и зарабатывали неплохо, в ближайшем будущем нас ждало повышение и возможность получить прибавку к зарплате. У нас была машина, не новая, но бегала вполне отлично. Два раза в год мы ездили отдыхать. На здоровье тоже не жаловались. Родители не болели. Чего еще можно желать человеку?— Людмила Ивановна? — голос в трубке был напряженный.Сердце почему-то сжалось в комок и опустилось куда-то вниз.— Да, это я. Слушаю вас, — ответила я, предчувствуя что-то скверное.— Это Зоя Федоровна, заведующая детсадом. Вы не могли бы приехать? Понимаете… Ваш сын пропал.Сначала я даже не поняла, о чем идет речь. Просто не осознала эти слова.Сидела, сжимая в руках телефон, и пустым взглядом смотрела в экран компьютера.— Алло, Людмила Ивановна, вы здесь?! — окликнула заведующая.— Да, здесь, — ответила я тихо. — Вы не могли бы повторить?— Ваш сын пропал во время прогулки, — повторила женщина. — Пожалуйста, немедленно приезжайте в детский сад. Мы уже сообщили в полицию. Они скоро будут.Шеф отпустил меня без лишних вопросов. Пока ловила такси, пыталась дозвониться до мужа.Через час я уже сидела в кабинете заведующей. Тут же рыдала воспитательница. Два сотрудника полиции пытались ее расспрашивать.— Успокойтесь, — повторял один из них. — И расскажите подробно, что случилось. Как исчез мальчик?Мне не было ее жаль. Наоборот, хотелось убить. Вцепиться в волосы и избить. Но я тут же взяла себя в руки.— Не знаю, я не видела…— Я попробую ее успокоить, — сказала Зоя Федоровна и жестом попросила нас выйти из кабинета.Я ходила по коридору, жалея, что никогда в жизни не курила. Вместо этого нервными движениями достала телефон, набрала номер Андрея. «Абонент временно недоступен», — услышала в ответ. Подошла к полицейским.— Ребята, умоляю, помогите! Тема мальчик послушный, он никуда не мог уйти. Он где-то рядом. У нас ведь спокойный район, ничего такого никогда не случалось!Менты почему-то переглянулись.— Не надо беспокоиться, — сказал младший абсолютно не к месту.— У вас, наверное, детей нет, — заявила я злобно. — Как я могу не беспокоиться?!— Мы сделаем все, что в наших силах, — старший положил руку мне на плечо. — Я понимаю ваши переживания. Но нам сначала нужно выяснить обстоятельства…И он беспомощно посмотрел на закрытую дверь кабинета заведующей. Через минуту вышла сама Зоя Федоровна и, волнуясь, пересказала слова воспитательницы.День был хороший, и весь детский сад отправился на прогулку. Несколько групп пошли в парк. Кто-то из детей играл на площадке, часть собирала листья, а кто-то искал опавшие каштаны. Малышня носилась по парку, всем было весело. Примерно через полтора часа воспитательницы собрали свои группы, и тогда выяснилось, что Артема нигде нет. Они начали искать, звать, но потом пришлось возвращаться в детский сад. Там сообщили обо всем заведующей, а уж та вызвала полицию и позвонила мне.— Вы говорите о парке Пушкина? — спросил один из полицейских.Заведующая кивнула, а мужчины многозначительно переглянулись. Через мгновение и до меня дошло, что они имели в виду.— О боже! — опустилась я на скамейку. — Ведь там пруд…— Но дети играли в другой части парка… — возразила Зоя Федоровна. — К пруду не подходили.Не в силах сдержаться, я закрыла лицо руками и разрыдалась. Телефонного звонка не слышала. Где-то на грани сознания поняла, что кто-то вынул мобильный у меня из рук, ответил на звонок, что-то тихо говорил. Потом полицейские ушли, а заведующая провела меня в свой кабинет, дала горячего чаю и рюмку коньяку. Еще через полчаса приехал Андрей.Мы вместе поехали в парк. Там было полно полиции. Они прочесывали местность. Весь день я жила на автопилоте. Когда под вечер выяснилось, что нашего сына нигде нет, почувствовала одновременно облегчение и ужас. Облегчение — значит, он жив. Ужас — но где же он тогда? Приближалась ночь. Мой маленький сынок был где-то, а я не знала, где именно и что с ним происходит. Кажется, у меня началась истерика. Скорее всего, мне дали успокоительное, потому что проснулась я лишь на следующий день в собственной постели. Память возвращалась очень медленно. Пошла на кухню. Машинально заварила кофе, налила в чашку. Муж сидел за столом. Он выглядел так, словно не спал всю ночь — скорее всего, так оно и было.— Что-нибудь уже известно? — спросила его с надеждой.Андрей покачал головой, в его глазах появились слезы.Следующий день я помню плохо. Осталась дома, на случай если кто-нибудь приведет Артемку, сжимала в руках телефон — вдруг кто позвонит. Похищение в целях получения выкупа исключено — мы не богаты. А вот версию о глупой шутке исключить было нельзя. О версии «маньяк» я старательно не думала, не подпускала ее в свое сознание. Это было слишком страшно. А память услужливо подсовывала разные картинки из зарубежных фильмов ужасов.Приехал следователь.— Мне очень жаль, — в его голосе звучало сочувствие. — У меня у самого дети, так что я понимаю, что вы чувствуете. Мы делаем все, что в наших силах. Вот если бы вы вспомнили что-нибудь необычное… Любая мелочь может стать зацепкой, вывести на след.Однако мне в голову не приходило ничего. Мы жили обычной жизнью. Врагов у нас не было. Никому дорогу мы не переходили. Нормальная среднестатистическая семья.Вечером вернулся Андрей. Я посмотрела на него с надеждой.— Ничего, — вздохнул муж. — Следователь сказал, звонили несколько человек, которые якобы видели в это время маленького мальчика недалеко от парка. Но большинство показаний никуда не ведут…— Да, мне он тоже об этом говорил. Боже, где же наш мальчик?! — закричала я не своим голосом. — Андрюша, я готова все отдать, все, понимаешь?! Пусть меня заберут, но вернут Артемку!— Кто заберет, Людочка? — муж тяжело опустился рядом со мной и закрыл лицо руками. — Я не знаю, что делать, не знаю, — повторил он беспомощно, а у меня при этом болезненно екнуло сердце.Я обняла Андрея.— Артемка найдется, обязательно найдется, — шептала я.Всю ночь мы провели, то засыпая, то просыпаясь. Не разговаривали, просто лежали рядом, крепко обнявшись, пытаясь придать друг другу сил. Утром я решила отправиться к ясновидящему.— Дорогая, — Андрей удивленно посмотрел на меня. — Это же шарлатаны. Они ничего не знают, только…— Неважно. Надо использовать любую возможность.— Как хочешь… — вздохнул он.В Интернете я нашла несколько адресов. Записала их, взяла фотографию сына, его любимую игрушку, вызвала такси. Я сжимала в руках мишку и всю дорогу молилась, чтобы кто-нибудь сказал, где мне искать моего ребенка.По первому адресу меня отправили ни с чем.— Он больше не принимает, — заявила неопрятная тетка. — Сидит в тюрьме. Жулик он. Приходите года через два…В другом месте симпатичная женщина взяла в руки игрушку Артемки, а потом сказала:— Я не могу помочь.— Почему?Ясновидящая не ответила.— Что с ним? — воскликнула я испуганно. — С моим сыном случилось что-то плохое?— Уйдите, прошу вас.По следующему адресу никого не было. Только последний мужчина занялся моим делом как следует. Он выслушал мой рассказ, рассмотрел фотографию сынишки, взял в руки его игрушку и глубоко задумался. Через несколько минут начал рассказывать:— Ваш ребенок жив. Мальчик сильно напуган, но с ним все в порядке.— А где он находится? — вздохнула я с облегчением.— В каком-то темном и холодном месте. Похоже, в подвале, — он закрыл глаза. — Да, подвал. Небольшое окошко, затянутое решеткой. Кто-то там его держит. Маленький домик. Где-то в дачном поселке. Да, вокруг полно зелени и цветов…Он говорил так еще долго, а я старалась все тщательно запомнить. Закончив, экстрасенс взял у меня пять тысяч рублей и пожелал удачи.Выйдя от него, сразу же позвонила в полицию и рассказала обо всем, что узнала.— Вы в это верите? — следователь был настроен скептически.— Неважно, верю я или нет, — ответила решительно. — Что мешает вам проверить дачные поселки?— А вы понимаете, сколько людей и средств на это потребуется?— Так для вас деньги важнее жизни моего сына?! — повысила я голос.— Нет, конечно же, нет…Домой возвращалась медленно. Вспоминала каждое слово ясно видящего, и хотя очень хотела поверить в этот рассказ, постепенно приходила уверенность, что меня надули. Каждой матери хочется услышать, что с ее ребенком все в порядке… И жулики этим пользуются.Меня охватили сомнения. Я остановилась, оперлась о какой-то забор и лишь через мгновение увидела, что стою у небольшой церквушки. До сих пор я была если и не полной атеисткой, то хотя бы осознавала, что с Богом мне не по пути. Да, ходила в церковь на Рождество и Пасху, мы даже венчались и Артемку крестили, но на самом деле я обходилась без Бога. Тем не менее открыла дверь и вошла. Церквушка была совсем маленькой. Простой алтарь с лампадкой. У дарохранительницы, свечки мерцают в полумраке. В боковой нише стоял алтарь с иконой Божией Матери. Я подумала, что она должна понять мою боль.Встала на колени и начала молиться. Получалось не очень гладко. Никогда в жизни не молилась от всего сердца — раньше, если приходила в церковь, просто повторяла слова, когда-то прочитанные. Теперь все было иначе. Не знаю, как долго я там стояла.— Встаньте, — кто-то осторожно взял меня за руку и подвел к скамейке. — Вы же совсем окоченели.— Спасибо, — прошептала я.Рядом со мной сел старый священник. Он был совсем седой, а его симпатичное лицо было испещрено морщинами.— У вас беда, — сказал он.— Да, большая, — ответила я горько. — Мой ребенок… — у меня прервался голос. — Мой сынок пропал. Никто не знает, где он.— Поэтому вы и обратились к Божией Матери, — сказал батюшка задумчиво. — Правильное решение.— Это не решение. Это… сама не знаю. Но она мне не поможет… — Я чувствовала себя такой бессильной, что начала плакать. — Никто не может мне помочь.— Я бы попробовал, — сказал священник тихо, немного помолчав.— Вы? — удивилась я. — Да, конечно, вы же можете молиться… Я с удовольствием дам денег на молебен, просто скажите сколько…Он резким жестом остановил меня.— Я … — Он поколебался. — Это не будет молебен. Просто… у меня иногда бывают видения.Я посмотрела на него внимательнее. У него были искренние голубые глаза. Встретившись со мной взглядом, батюшка отвернулся. Казалось, он был слегка смущен.— Какие видения? Вы ясновидящий? — спросила я хмуро. — По моему, церковь отрицает…— Нет, я не ясновидящий, — возразил он. — Просто иногда я вижу Божью Матерь, которая помогает страждущим. А ведь вы в беде…Я кивнула.Моя беда была огромна. И только та, что сама потеряла сына, могла мне помочь. Я рассказала священнику обо всем, потом хотела дать ему фотографию и игрушку Артемки, но он лишь улыбнулся. Встал на колени перед иконой и склонил голову. Я боялась дышать. Это продолжалось довольно долго…Наконец он поднялся с колен и был очень бледный.— Ваш ребенок в безопасности. Недалеко от парка живет несчастная женщина, недавно потерявшая своего ребенка. Когда она увидела мальчика, то подумала, что это ее погибший сын. Бедняжка предложила ему посмотреть собачку и отвела к себе домой. Она не сделала ему ничего плохого, сейчас заботливо ухаживает за ним.— Откуда вы это знаете? — спросила я недоверчиво.Это звучало странно, будто в кино.— Я видел, — ответил он просто. — И чувствовал ее горе. Простите ее. Знаю, вы страдаете, но не стоит осуждать несчастную.Прямо из церкви я поехала в полицию. Следователь встретил меня без энтузиазма.— Мы обыскиваем дачи. Но пока ничего не нашли.— Знаете… Это звучит необычно, — сказала я осторожно, — но у меня появились новые сведения…Я рассказала ему о том, что узнала от старого священника, однако не назвала источника. Следователь тяжко вздохнул, а потом попросил одного из младших служащих проверить записи о смертях детей за последнее время. Один адрес подошел — это был старый дом на улице неподалеку от парка.— Проверим, — пообещал он. — Но не стоит ждать многого…— Я поеду с вами, — сказала я и села в полицейскую машину.Это было невероятно! Оказалось, что священник был прав. Нам открыла дверь молодая, но совершенно седая женщина. Послушно провела в детскую.— Это мой сыночек, — сказала бедняга с гордостью. — Он вернулся. Они все говорили, что Павлуша умер, а он вернулся. На красивой постельке спал мой Темка, а рядом с ним лежал лохматый рыжий щенок. Полицейские пытались поговорить с женщиной, но все было напрасно. Она не могла ответить даже на самый простой вопрос. Лишь плакала и повторяла, что этот мальчик — ее Павлуша.Я села у постели и погладила Артемку по голове.— Сыночек, это я, мама, проснись, солнышко, — прошептала ему на ухо. — Проснись, малыш.— Мама? — Артем открыл глаза и сонно улыбнулся. — Хорошо, что ты пришла. Тетя говорила, что тебя вообще нет… — Его губы обиженно изогнулись подковкой. — И что теперь я останусь с ней. Потому что она моя мама. И говорила, что меня Павлуша зовут. А я хочу домой. Только давай заберем Шарика. Заберем, ладно?Я кивала, смеясь и плача, и чувствовала такое огромное облегчение, что изо всех сил прижала Артема к себе.— Ой, мам, осторожнее, раздавишь Шарика! — смеялся сынок.К счастью, все закончилось хорошо. Женщину отвезли в психиатрическую лечебницу, а мы, конечно же вместе с Шариком, вернулись домой. Ведь щенок не мог оставаться один… Следующие дни я не отходила от Артемчика ни на шаг. Не пустила его в детский сад, спала с ним в одной комнате, все время держала его за руку.Мой панический страх прошел только через месяц. Тогда я вспомнила старого священника и поехала в ту церквушку. Он явно обрадовался.— Слава Господу, вижу, сегодня вам лучше. Ваш сынок нашелся, так ведь? Жив, здоров, все в порядке?— Да, благодаря вам. Понимаете, я была до этого у ясновидящего, но он сказал мне совершенно другое. Поэтому в первый момент я… Простите, батюшка.— Я не ясновидящий, — сказал старик добродушно. — И не могу вызывать видения по желанию. Честно говоря, — он робко улыбнулся, — это не моя заслуга. Это помощь Божией Матери. Я же вам говорил…— Знаю. Но я не особо верующая, — ответила смущенно.Он пожал плечами:— Бог всех любит одинаково. Если ты не веришь в Него, это еще не значит, что Он не помнит о тебе.Это противоречило моему представлению о мире. Я считала, что ничего нельзя получить просто так. Что за все блага надо бороться или платить. Однако спорить не стала.— Чем я могу вас отблагодарить, батюшка? — спросила искренне.Старик улыбнулся:— Мне ничего не надо, спасибо… Если можете, пожертвуйте что-нибудь на храм. И пусть сынок ваш растет на радость здоровенький и счастливый.Артем вскоре забыл о той истории, и наша жизнь снова вернулась в норму. Но иногда я думаю, что было бы, если б я тогда не зашла в ту церквушку. Но, видимо, так должно было случиться…Автор - Людмила.

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