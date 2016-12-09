Лилии с кладбища

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:20 by

- Ивановна! Тебе внучку, что ли привозили вчера? Такая большая уже! – крикнула я соседке.- Нет. С чего ты взяла-то? В Москве внучка, ближе к лету обещались приехать, – Ивановна подошла поближе к забору между нашими участками.- А я думала… Тут девчонка вчера вечером на твоём участке ходила. Я думала внучка… - растерялась я.- Меня и в саду-то не было вечером. Я раненько уехала вчера. Какая ещё девчонка?- Да маленькая такая, лет может 5 или 7 на вид, в беленьком платьице.Ивановна долго ещё ворчала про вороватых детей, пока мы копали грядки каждая на своём участке.Вечером, когда соседка уехала домой, я снова заметила на её участке девочку в белом платье. Специально наблюдала из окошка, что она делать будет. Девочка обошла вокруг дома 3 раза, всё в окна заглядывала, а потом исчезла. Была и нету. Вроде ничего не украла.Я хотела рассказать соседке, караулила, когда она в сад придет, и пошла к ней на участок.- Чем занимаешься, Ивановна?- Да вот, лилии надо бы посадить. Пора уже, – Ивановна показала мне луковицы в пакетике, крупные, сортовые.- Где купила?- Да не купила я. Выкопала. Я эти лилии ещё с того года приметила. Вот такенные цветы, белые, – Ивановна показала руками размеры лилий.- Как это, выкопала? – я нахмурилась, пытаясь понять.- Ну, я к своему на кладбище хожу, там по дороге на одной могилке и приметила такие хорошие лилии. Ну и выкопала по весне. Щас посажу, и будет экая красота у меня под окнами цвести!- Ты что цветы с кладбища украла, с могилы прямо? – у меня по спине холодок пробежал.- Да кому они там нужны-то! Чего добру пропадать? А у меня красота будет!Я не нашлась, что на это ответить. И про девочку рассказывать не стала. Мне вообще не хотелось разговаривать с Ивановной. Ну как это можно, воровать с могил!А вечером девочка приходила снова, на этот раз она к дому не подходила, потопталась рядом с клумбой и ушла.Ивановна не приезжала в сад пару дней. Я и думать забыла про эту историю с лилиями. Потом позвонили родственники, позвали на похороны. Приступ у неё случился. Легла Ивановна рядом с мужем, значит.В поминальный день решила и к Ивановне зайти, всё-таки 20 лет соседями по саду были. Пока пробиралась между оградок к её могиле, заметила красивые белые лилии на могиле неподалёку. Вспомнила, как Ивановна хвасталась будущей клумбой и ради интереса подошла посмотреть поближе.У меня мороз пробежал по коже.Там была похоронена маленькая девочка.Автор - Новая сказка.

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