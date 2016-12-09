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Творческие истории

Лилии с кладбища

- Ивановна! Тебе внучку, что ли привозили вчера? Такая большая уже! – крикнула я соседке.

- Нет. С чего ты взяла-то? В Москве внучка, ближе к лету обещались приехать, – Ивановна подошла поближе к забору между нашими участками.

- А я думала… Тут девчонка вчера вечером на твоём участке ходила. Я думала внучка… - растерялась я.

- Меня и в саду-то не было вечером. Я раненько уехала вчера. Какая ещё девчонка?

- Да маленькая такая, лет может 5 или 7 на вид, в беленьком платьице.

Ивановна долго ещё ворчала про вороватых детей, пока мы копали грядки каждая на своём участке.

Вечером, когда соседка уехала домой, я снова заметила на её участке девочку в белом платье. Специально наблюдала из окошка, что она делать будет. Девочка обошла вокруг дома 3 раза, всё в окна заглядывала, а потом исчезла. Была и нету. Вроде ничего не украла.

Я хотела рассказать соседке, караулила, когда она в сад придет, и пошла к ней на участок.

- Чем занимаешься, Ивановна?

- Да вот, лилии надо бы посадить. Пора уже, – Ивановна показала мне луковицы в пакетике, крупные, сортовые.

- Где купила?

- Да не купила я. Выкопала. Я эти лилии ещё с того года приметила. Вот такенные цветы, белые, – Ивановна показала руками размеры лилий.

- Как это, выкопала? – я нахмурилась, пытаясь понять.

- Ну, я к своему на кладбище хожу, там по дороге на одной могилке и приметила такие хорошие лилии. Ну и выкопала по весне. Щас посажу, и будет экая красота у меня под окнами цвести!

лилии

- Ты что цветы с кладбища украла, с могилы прямо? – у меня по спине холодок пробежал.

- Да кому они там нужны-то! Чего добру пропадать? А у меня красота будет!

Я не нашлась, что на это ответить. И про девочку рассказывать не стала. Мне вообще не хотелось разговаривать с Ивановной. Ну как это можно, воровать с могил!

А вечером девочка приходила снова, на этот раз она к дому не подходила, потопталась рядом с клумбой и ушла.

Ивановна не приезжала в сад пару дней. Я и думать забыла про эту историю с лилиями. Потом позвонили родственники, позвали на похороны. Приступ у неё случился. Легла Ивановна рядом с мужем, значит.

В поминальный день решила и к Ивановне зайти, всё-таки 20 лет соседями по саду были. Пока пробиралась между оградок к её могиле, заметила красивые белые лилии на могиле неподалёку. Вспомнила, как Ивановна хвасталась будущей клумбой и ради интереса подошла посмотреть поближе.

У меня мороз пробежал по коже.

Там была похоронена маленькая девочка.

Автор - Новая сказка.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Сад участок соседка Ивановна девочка луковицы лилий могилка похороны призрак

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:56
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Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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