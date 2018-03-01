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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:23

Причина: Изменён раздел.

Olga_29 Просмотров: 44 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:23 by

... Похоронив супруга, Наталья Федоровна затосковала. Много лет они с Петром Ивановичем, а для нее - Петей, прожили вместе. Было ей сорок пять, по нынешним меркам - и не возраст, случается, даже детишек рожают... Но у Натальи Федоровны было уже двое детей с мужем, два сына, но у одного уже своя семья, ребенок год назад родился, а у младшего - работа, друзья, девушки, и мама уже не на первом плане, конечно...Сыновья приезжали в гости, приглашали к себе, но ведь у молодых и своя жизнь есть. Видимо, от тоски по мужу женщина серьезно заболела и попала в больницу, доктора старались не делать даже точных прогнозов... Как-то раз Наталье Федоровне приснился сон. Во сне женщина увидела себя в подъезде дома, где она проживала. Она была одета в любимое сиреневое летнее платье, сбегала быстро вниз по ступенькам. Подъезд почему-то был залит светом, но и не от лампочек на площадках, и не дневной свет. Наталья Федоровна спешила - ведь ее ждут! Женщина твердо это знала, но откуда - не могла сказать.У подъезда ее ждала машина, их "жигуленок", в котором они с мужем ездили на дачу. При взгляде на автомобиль даже слезы навернулись на глаза. В автомобиле за рулем сидел ее к тому времени покойный муж, а на заднем сидении разместился муж сестры, который умер года два назад. Наталья Федоровна вдруг почувствовала - ей нельзя садиться к ним в машину, категорически нельзя, но почему-то все же села на переднее сидение рядом с мужем.- Можем ехать, - коротко сказал муж и завел автомобиль.Наталья Федоровна не могла точно сказать, куда они ехали: вначале по городу, затем выехали за город и начали ехать по довольно высокому холму. Склон был довольно крутой, и автомобиль никак не желал на него заезжать, в итоге транспортное средство и вовсе встало на месте.- Петя, может, назад поедем, мы не заедем на эту гору! - возразила она мужу. - Давай я подтолкну! - она вышла из машины, обошла ее и почувствовала, как ее за руку взял кто-то.Женщина обернулась и увидела высокого мужчину рядом с собой, но вот лица разглядеть не могла. И в этот миг проснулась. Обеспокоенная своим сновидением, она позвонила подруге. Собеседница выслушала ее, не перебивая, и сказала:- Это пока что только остановка в твоей жизни, не бойся.Удивительно, но после той ночи Наталья Федоровна пошла на поправку, даже доктора удивлялись - редкий случай. Лечащий врач серьезно сказал:- За вас, наверное, у Бога попросили.Наталья Федоровна пошла на поправку быстро, и скоро ее выписали домой. Ей не давала покоя мысль о том, кто же был тот мужчина, что взял ее за руку во сне? Никого похожего среди знакомых не было...Но когда летом она поехала на дачу, то получила ответ на свой вопрос. Прежние соседи продали дачу, и на ней поселился Максим Иванович, инженер-атомщик, лет на десять старше женщины, они познакомились, а затем стали ходить друг к другу в гости, а через год поженились...

Ключевые слова: Сон остановка смерть машина авторская история

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