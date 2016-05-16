Регистратура желаний— Регистратура желаний, слушаю.
— Желание: мужчина. Смертная А1Д8К6.
— Какого там мужчину хочет эта твоя смертная?
— Надёжного. "Что бы ни случилось, чтоб рядом был".
— И всё?
— Всё.
— Фу, совсем без фантазии.... Ладно, записываю её на следующую жизнь сиамским близнецом. Регистратура желаний, слушаю?
— Ребёнка хочет. К18Р3Б46.
— Какого?
— Любого... Наверное...
— Пол? Возраст? Здоровье? Внешность? Какие таланты из прошлых жизней оставляем?
— Ну... Э... Нет данных.
— Тогда ко мне без претензий. Регистратура, видимо, мазохистких желаний.
— Нужны деньги для С4Ж9Ф1.
— Сумма?
— 2 000 000 рублей.
— Почему именно два?
— Просто так захотелось.
— Отправляю один. Чтоб больше и аргументированно хотелось. Регистратура, чтоб его, желаний. Слушаю.
— Р2000Б14Х9. Котёнок белый с чёрными пятнышками, лапки будто в перчатках, и на лбу сердечко, ласковый, и чтобы спать вместе. Причина: хочется с кем-то играть.
— Сделано. Хоть дети у них ещё пока сообразительные. Регистратура. Может быть и желаний. Слушаю.
— Хорошей жизни для Ф30М6Ч1.
— Что такое для неё "хорошая жизнь"?
— Что-то большое, яркое, светлое...
— На ум приходит только ядерный взрыв. Отклонено. Балбесы. Потом опять будут ворчать, что желания не сбываются. Желать тоже того... уметь надо.
Автор - неизвестен.
Источник.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:19
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:19 by КосмонастьПросмотров: 47Комментарии: 1
Ключевые слова: Желания регистратура котёнок хорошая жизнь