Регистратура желаний

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:19

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 47 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 04:19 by

— Регистратура желаний, слушаю.— Желание: мужчина. Смертная А1Д8К6.— Какого там мужчину хочет эта твоя смертная?— Надёжного. "Что бы ни случилось, чтоб рядом был".— И всё?— Всё.— Фу, совсем без фантазии.... Ладно, записываю её на следующую жизнь сиамским близнецом. Регистратура желаний, слушаю?— Ребёнка хочет. К18Р3Б46.— Какого?— Любого... Наверное...— Пол? Возраст? Здоровье? Внешность? Какие таланты из прошлых жизней оставляем?— Ну... Э... Нет данных.— Тогда ко мне без претензий. Регистратура, видимо, мазохистких желаний.— Нужны деньги для С4Ж9Ф1.— Сумма?— 2 000 000 рублей.— Почему именно два?— Просто так захотелось.— Отправляю один. Чтоб больше и аргументированно хотелось. Регистратура, чтоб его, желаний. Слушаю.— Р2000Б14Х9. Котёнок белый с чёрными пятнышками, лапки будто в перчатках, и на лбу сердечко, ласковый, и чтобы спать вместе. Причина: хочется с кем-то играть.— Сделано. Хоть дети у них ещё пока сообразительные. Регистратура. Может быть и желаний. Слушаю.— Хорошей жизни для Ф30М6Ч1.— Что такое для неё "хорошая жизнь"?— Что-то большое, яркое, светлое...— На ум приходит только ядерный взрыв. Отклонено. Балбесы. Потом опять будут ворчать, что желания не сбываются. Желать тоже того... уметь надо.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Желания регистратура котёнок хорошая жизнь

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