Охота-2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:17

Александр М Просмотров: 39 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:17 by

Начинало темнеть. К ночи туман рассеялся. Показалось красивое звездное небо, за которым Ванесса наблюдала из окна своей комнаты. Ричард сидел у камина и крутил в руке находку, которая не выходила у него из головы. Он прокручивал события дня раз за разом, пытаясь принять и понять то, что произошло.- А вдруг дочери все показалось? Она же впервые пошла на охоту. Может, переволновалась? Сомневаюсь, - он спрашивал себя и тут же отвечал на свои же вопросы. - Но этот рог... непонятно. Только вот визг, который зверь издавал, - это было что-то странное, олени так не кричат, - закончил Ричард и продолжил вглядываться в костер.Пламя медленно потухало, как и сознание мужчины, который неспешно закрывал глаза. Усталость брала свое, и он уснул. Ванесса, морально измотанная, быстро отключилась. Наутро солнце немного пригрело и осушило землю, пропала вся влажность. Ричард, проснувшись, вышел на веранду, от ослепительных лучей он прикрыл рукой лицо и уселся на стул. Было приятно чувствовать теплоту большой звезды. Немного погревшись, он отправился в дом. Достал из холодильника продукты и начал готовить завтрак. На самом деле его мало волновала вчерашняя история, ему просто хотелось работать и жить спокойно, а самое главное, чтобы дочь была в порядке. Было как-то слишком тихо, и он решил включить радио, дабы послушать утренние новости. Приемник передавал известия, которые были не очень благоприятны: «Срочные новости! Сегодня ночью нам поступило несколько странных заявлений от жителей маленького городка Брайс, что находится недалеко от всем известных Великих гор.Джереми Клайв, фермер, рассказал, что обнаружил дюжину своих свиней мертвыми, кроме одной, та вела себя очень агрессивно и пожирала себе подобных. Исходя из того, что заявил фермер, после того как с трудом прибил животное, у нее были обнаружены рога, на подобие тех, что есть у козлов, обрисованы странными символами. Нижняя челюсть отсутствовала, вместо нее изо рта торчал большой длинный язык, которым она впивалась в плоть. Большая часть тела была покрыта неизвестным материалом, который врос прямо в кожу бедного животного.Мелинда Илвуд, домохозяйка, заявила о проникновении в дом. Она уверяет, что это был человекоподобный зверь. Точного описания нет. Женщина заперлась в комнате, слушая, как оно переворачивает и ломает все на своем пути. Когда неизвестный гость покинул ее дом, она лишь наблюдала в окно, как он перескочил забор и скрылся в лесу.Дерел Хайтем, врач из местной больницы, рассказал о пациенте, который мучился от ужасной боли в ногах и спине. Как оказалось, ноги были странным образом деформированы: колени самостоятельно сгибались в обратную сторону, позвоночник разрастался с большой скоростью, что привело к гибели пациента.Риро Стоун, известный в городе адвокат, приехав домой поздней ночью, обнаружил на заднем дворе своего дома жену, которая корчилась от боли и просила что-нибудь сделать с ее рукой, та странным образом удлинялась вместе с пальцами. По приезде скорой помощи женщина скончалась.Были и другие, более ужасные случаи, о которых мы не можем сообщить. Был введен комендантский час: после наступления девяти вечера люди должны оставаться в своих домах. О всех необычных и подозрительных случаях сообщайте в полицию».Ванесса тем временем стояла у входа на кухню и все слышала. Ричард, завидев ее, сразу отключил радио. Минуты две они стояли и просто молчали. Затем отец спросил:- Как ты себя чувствуешь?- Лучше. Получается, мы не единственные свидетели похожих событий? С людьми тоже что-то происходит?- Выходит, что так. Ты, главное, не переживай. Я понимаю, трудно забыть такое. Если захочешь поговорить, я всегда рядом.- Пап, ты говоришь так, будто бы это обычное дело! Это был настоящий монстр, я же видела! Такое сложно воспринимать спокойно, как ты! – разгневанно отвечала Ванесса.- Ты уверена, что тебе не показалось?- Более чем! Было четко видно! Я смотрела на него секунд восемь, если не больше! Я видела все! – после этих слов Ванесса ушла в свою комнату и заперла за собой дверь.Ричард понимал, какие непростые вещи переживает его дочь. Потеря матери, затем уход из школы, от друзей, родного дома - и вот она здесь, было уже почти привыкла - и вот тебе на, снова уйдет в себя. Он верил, что она видела нечто необычное, иначе с чего бы ее так трясло вчера, она же вела себя уверенно, когда собиралась уложить оленя. Подумав об этом, он твердо решил, что его дочь не врет. Самому ему было проще справиться с ситуацией. Он лишь видел, как тот на него бежал и спустил курок в нужный момент, так и не заметив ничего необычного на его голове.Следовало отправиться в Брайс, подыскать новую школу. Документы были уже на руках, так что оставалось лишь поехать и переговорить с директором. Но Ричард решил повременить с этим делом, чтобы дочь чувствовала себя лучше, тогда и можно было бы ехать. Он подошел к комнате Ванессы и сквозь дверь сказал:- Дорогая, я все понимаю. Ты в праве злиться, но я действительно не заметил то, что видела ты. Твоим словам я верю, если ты откроешь мне дверь, я объясню почему.Девушка, недолго думая, отперла засов и впустила отца.- Посмотри. Это я достал из стенки багажника, - он протянул дочери кусок рога.- Ого, это странно. У них же не бывает такого, да? Я не заметила их, когда целилась, – удивленно сказала дочь.- Именно. Но если его нарочно поймали и сделали такое, тогда вполне может быть.- Как тогда объяснить то, что видела я?- Не знаю. Думаю, мне лучше сообщить в полицию, - он позвонил в отделение Брайса. Полисмен сообщил, что приедет вечером, возьмет показания.Уже темнело. Становилось холодно, что было странным: отопление работало идеально. Ричард и Ванесса сидели у камина и дожидались представителя закона. Послышался звук машины, которая подъехала к дому. Раздался стук в дверь. Ричард открыл и увидел того самого офицера, который указывал им дорогу вчера. Его лицо было измотанное, мешки под глазами, бледный и усталый вид, как будто он приболел. Они втроем уселись у камина. Отец и дочь рассказали все в мельчайших подробностях о событиях, которые произошли за последние сутки.- Что ж, понятно, - сказал офицер, - если бы я знал, никогда бы не позволил вам отправиться в тот лес. Знаете, сколько подобной информации мне поступило за последние два дня?- Могу представить, - сказал Ричард, - мы слышали новости.- То, что вы слышали, - это лишь малость. Происходит действительно что-то ужасное, многие опасаются даже днем выйти из дома. Улицы стали почти пустыми. Вы находитесь довольно далеко от города. Вам нужно быть бдительнее, пока мы не разберемся с происходящим.- Вас поняли. Спасибо, что приехали.- У вас есть дома оружие? – спросил офицер.- Есть. Оно зарегистрировано, если вы об этом.- Это хорошо. Не дай бог, конечно, но, возможно, вам лучше держать его наготове.- Что вы имеете в виду? – встревожено спросила Ванесса.- Как люди, так и животные сошли с ума не по своей воле. Я не могу разглашать все, что видел и слышал. Но вам лучше сделать так, как говорю я. Если у вас появится возможность, советую покинуть наш штат на неопределенное время, - закончил полисмен и отправился к машине.- Ну и дела, - сказал Ричард.Отец и дочь услышали, как кто-то громко кашляет. В окне они увидели офицера, который оперся на машину. Он срыгнул кровью на двери автомобиля и упал на землю. Ричард приказал дочери оставаться в доме. Он подбежал к полисмену и перевернул его на спину. Тот начал плеваться собственными зубами и умолять ему помочь. Ричард не знал, что и сделать в таком случае.Полицейский начал судорожно дергаться, его верхняя часть головы, а конкретно череп, лопнул пополам, обнажив мозг. Ричард отскочил в сторону и, будучи в состоянии шока, наблюдал. Щеки бедолаги полностью разложились, нижняя челюсть почти что висела. На обнаженном мозге засветились символы, подобные тем, что были на рогах оленя. Нос его удлинился, стал острым, как клюв ворона. Ребра самостоятельно раскрылись, органы в области живота затвердели и покрылись непонятной кожурой. Руки дернулись за спину и начали срастаться, медленно покрываясь черными перьями, сотворив что-то наподобие крыла. Ноги его сбросили всю кожу и мышцы. Кости удлинились, а пальцы на ногах срослись в два больших когтя. Перед Ричардом предстало существо, вопящее как стая птиц.Внезапно прогремел выстрел. То, что раньше походило на человека, ударилось об дверь машины и упало на землю. Но все еще пыталось встать на ноги. В окне стояла Ванесса с ружьем в руках. Отец быстро выхватил у дочери винтовку и сделал несколько выстрелов по офицеру.- Хватай ключи, Ванесса! Мы уезжаем!

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