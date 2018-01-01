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Творческие истории

Наследник

Звук тяжелых шагов разносился по бальной зале. Яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь окна, разбивался о черные, блестящие волосы мужчины, создавая иллюзорную корону. Ричард уверенно шагал по древней мозаике, не замечая, раскинувшегося вокруг великолепия. В его стальных глазах отражался зеленый цвет от воображаемых бумажек, которые он выручит за дом предков. Из комнаты в комнату переходил наследник лордов, строивших замок.

Белесая, едва заметная пелена неотступно следовала за ним.
— Неужели… ожидание не было напрасным. Вот он! Наследник! — призрачные губы девушки растянулись в счастливой улыбке. — Четыре века, как верный страж и незримый наблюдатель! Но теперь! Теперь пришло мое время! — ее глаза тронула дымка воспоминаний.

— Дочка, мы с отцом нашли прекрасного мужа для тебя. Он богат и даже относительно молод.
— Мама, но как же! Ты ведь обещала! — слезы непонимания покатились по щекам.
— Я знаю, Лили, но ситуация несколько изменилась, твой отец немного, — она никак не могла подобрать нужные слова, но девушка и так знала — отец сильно проигрался.
— Скоро? — для нее, на весь мир упала пелена обреченности.

— У тебя есть две недели до помолвки, затем ты переедешь к Рэйнкрафту. Я уверена, дочка, ты будешь счастлива.
— Счастлива… не сложилось, мама, тогда не сложилось… Но теперь все будет иначе.

— Кто здесь? — Ричард обернулся на шепот и невольно поежился, увидев пустоту за спиной. — Чертов пол снова скрипит, не могли сделать нормальную реставрацию, за что только такие деньги платил, — недовольно прошипел он, не задумываясь, что под ногами каменная кладка.

Здесь и сейчас он чувствовал себя королем, а Лили тихо посмеивалась, заставляя его вздрагивать. Вечером, сидя возле камина, с бокалом янтарного напитка в холеной руке, Ричард предавался мечтам о светлом будущем. В котором неизменно присутствовал шикарный пентхаус, яхта с обнаженными красотками и сам "Король", сорящий деньгами во все стороны. Мечты плавно перетекли в сон. Ричард лежал на огромной кровати под балдахином, тонкая нежная ручка осторожно трясла его за плечо, стараясь разбудить. Он открыл глаза. Девушка была прекрасна: огромные глаза смотрели с детской наивность, тяжелые каштановые локоны спадали ниже талии, а пухлые губки манили к себе. Мужчина попытался притянуть это невероятное наваждение, но красавица выскользнула туманом из его объятий.

— Пойдем, — позвал ласкающий, обволакивающий шепот.
Ни сомнений, ни мыслей, ни желания сопротивляться. Ричард поднялся с ложа и сделал первый шаг навстречу своей ожившей мечте. Девушка то появлялась рядом , ловя его руку и преданно заглядывая в глаза, то исчезала на пару мгновений, заставляя его сердце сжиматься от отчаяния.
— Где ты? Не оставляй меня, умоляю!
— Я здесь… жду… скорее же! Идем!
Раз за разом, находя и теряя, Наследник вышел под ураганный ветер.
— Не бойся, — теплая улыбка осветила лицо незнакомки.

Он шел, почти пригнувшись к земле, хватаясь за любую опору, а шторм, словно сознательно, отталкивал его обратно. Впереди, за стеной дождя показался небольшой домик. В окнах уютно горел свет, а дверь — маняще открытая — приглашала войти. Девушка стояла на пороге и звала его, больше ей никто не нужен. Ричард из последних сил рванулся к любимой.

Чувство полета… такое прекрасное, свободное… пробудило его… секунды остановили свое стремительное мельтешение. Земля — безжалостная, оскалившаяся острыми, как зубы хищника, камнями — готовилась встретить своего хозяина.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:26
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:26 by GelionaПросмотров: 29Комментарии: 0
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Ключевые слова: Родовое гнездо жадность призрак девушки наследник авторская история

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