Охота

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:22

Александр М Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:22 by

Был густой туман, тучи сошлись над огромным лесом, который растягивался на многие километры. Сосны и дубы, березы и ели поглотили большую территорию недалеко от Великих гор. Стояла кромешная тишина, изредка слышалось пение птиц и передвижения диких животных. В этом далеком от цивилизации месте стоял небольшой домик рядом с маленьким озером. На крыльце сидел мужчина и протирал винтовку Springfield. Рядом с ним стоял прямоугольный столик, на котором лежали детали оружия идеальной чистоты, будто бы их и не использовали. Прибежала девочка лет 17, она подошла к сидящему на стуле угрюмому человеку и спросила:- Пап, неужели сегодня тот самый день? – радостно произнесла Ванесса.- Да, милая, сегодня ты впервые пойдешь со мной на убой оленя. Беги за стол, я сейчас соберу винтовку и подойду.Отец и дочь сели позавтракать. Уже через час они должны выехать на своем пикапе. Юница не могла сдерживать восторга от того, что сегодня она впервые убьет животное, и все время расспрашивала отца о том, где это будет и как долго ехать. Он не хотел упоминать о том, что, скорее всего, сегодня это может и не получиться, так как охота на такое животное не простая. Уже собравшись, они уложили в багажник рюкзак с едой, винтовку, пару теплых пледов, несколько пачек патронов, приманку и сели в машину. Отец достал карту и показал дочери окончательное место прибытия.- Вот, смотри, мы объезжаем Великие горы и попадаем в Небесный лес, почти не съезжая с главной дороги, лишь в конце свернем на тропу. В этом месте я еще не бывал, так что мы исследуем его с тобой.- А почему лес называют Небесным? – заинтересованно спросила Ванесса.- Судя по тому, что говорят, деревья там очень высокие и толстые, достигают чуть ли не неба, отсюда и название такое.- Тогда давай ехать, мне уже интересно посмотреть. Ты так и не сказал, как долго туда добираться?- Два часа езды, если дождь не ударит. Бери почитай о нашей добыче, вот небольшой справочник для тебя, – Ричард протянул дочке десятистраничную книжку, в которой описывали оленей, а конкретно их поведение, места обитания и на что они клюют, так сказать.Педаль в пол - и машина плавно выехала на дорогу. Спустя час Ричард запустил радио, и они все оставшееся время ехали с музыкой, иногда подпевая любимым песням. На длинном крутом повороте, за горой, виднелся тот самый лес, деревья которого действительно достигали невероятных высот. Ванесса выпучила глаза в окно и с открытым ртом наблюдала.- Как это красиво! Пап, ты видишь?! – радостно сказала дочка.- Да, радость моя. Действительно, невероятно.Дорога вела вниз и обрывалась перед огромной грудой камней, рядом с которой стояло двое полисменов. Ричард вышел из машины, чтобы разузнать, в чем проблема.- Офицеры, доброе утро. Я так понимаю, здесь не проехать уже?- И вам доброе. Все верно, вчера здесь еще было чисто, а сегодня ночью скала немного обвалилась, теперь выехать отсюда в сторону города проблематично. Мой вам совет: поглядывайте внимательно вверх, это уже не первый случай.- Вас понял. Вы подскажите, другим путем в Небесный лес можно попасть? Мы в здешних краях недавно, еще плохо ориентируемся.- Если у вас есть карта, я вам покажу.Офицер указал другой путь, который занял бы всего 40 минут езды, и пожелал удачной охоты. Ричард вернулся в пикап, развернул авто и направился обратно искать другой путь, попутно объясняя Ванессе о случившемся. Вот уже они подъезжали почти впритык к высоким деревьям. Оставив машину подальше от дороги, они взяли все нужные вещи и отправились на поиски.- А здесь довольно светло, – подтвердила Ванесса увиденное.- Да, вдаль видно довольно хорошо, странно, что тумана здесь почти нет.Не спеша они пробирались в гущу леса. Листва деревьев была настолько густой, что небо едва было видно, но освещение от этого не ухудшилось. Зайдя уже довольно далеко, они услышали, что где-то вдали доносится довольно истеричный крик, но было не совсем понятно, что это за животное. По ходу того, как Ричард двигался, он оставлял за собой оранжевые флажки, чтобы не заблудиться. Ванесса подошла к одному из деревьев, дабы полюбоваться его величием:- Ух ты! Вот это красота. Они такие большие и длинные, я никогда таких не видела. К тому же, его кора такая холодная, прямо как снег.- Это не только кора, милая, здесь становится действительно холодно, – Ричард дыхнул посильнее, и из его рта вышел пар.Недалеко виднелось поваленное дерево, они подошли к нему сесть перекусить. Подстелив пледы и усевшись, Ванесса спросила:- Разве тебе не нравится здесь, пап?- Это удивительное место, поистине удивительное. Но у него будто бы свои порядки. Резкая перемена температуры, отсутствие тумана, но при этом сухая земля, – сказал Ричард, опустив руку и прикоснувшись к почве под ногами.- Па, бывают вещи, которые нам иногда не понять вот так сразу, я уверена, этому есть объяснение. Ты же сам так говорил.- Это все неважно, в конце концов, мы здесь за добычей и без нее не уйдем.Через несколько минут недалеко послышался звук сломанной ветви. Вдали показался олень, довольно большой. Ричард быстро высунул свой Springfield, устроился поудобнее на земле и прицелился, попросив перед этим Ванессу не шуметь, но она уже сидела тихо, так и не могла оторвать взгляд от рогатого зверя. Ее отец осторожно снял оружие с предохранителя, посмотрел в прицел и задержал дыхание, а затем выстрелил. Звук разошелся вокруг, спугнув стаю птиц, сидящих высоко на ветках. Олень упал.- Ты это сделал, пап, ты попал! – восторженно прокричала Ванесса.- Было довольно легко, мы даже приманки еще не расставили. Такое впечатление, что он специально пришел на собственные похороны.- Все, следующий будет мой!- Подойди ближе, я напомню, как работает винтовка.Пока Ричард объяснял, рядом с трупом животного появился еще одни олень, он стоял и смотрел в противоположную сторону от места, где притаились двое людей.- Ванесса, смотри.- Теперь он мой! – прошептала дочурка.- Странно, что звук выстрела не спугнул его. Ладно, ложись и осторожно делай так, как я скажу. Упри приклад в плечо - так; теперь возьмись за цевье, прицелься, - отлично; теперь не спеша сними с предохранителя и, как будешь готова, - стреляй.Ванесса внимательно заглянула в оптический прицел, в котором виднелся затылок оленя. Она метила в голову, ей хотелось сбить его точно так же быстро, как и ее отец. Но вдруг ее дыхание участилось, она была чем-то напугана. Ричард это заметил и хотел было узнать, в чем проблема, но, не успев задать вопрос, он услышал жуткий, нечеловеческий крик. Олень повернул голову и стремительно побежал в их сторону, крича так, словно в него вселился бес. Ричард быстро выхватил у дочери винтовку и выстрелил животному прямо в голову, тот упал, еще не успев добраться до своих жертв. Будучи в шоке, отец быстро взял дочь за руку, забросил оружие за спину, и они быстро побежали к машине. Осталось преодолеть еще несколько метров, как вдруг тот зловещий вопль снова послышался где-то вдали.Они быстро сели в машину. Ванесса сидела в ступоре, а Ричард пытался завести пикап, когда двигатель заревел, тут же из леса выбежал олень и врезался в багажник. Машину немного сдвинуло с места, но она все-таки смогла ехать. Поглядывая в окно заднего вида, мужчина мог наблюдать, как оно все еще пытается их догнать, но безуспешно.- Ванесса! Ты как?! Ты в порядке?! Господи, держись, милая, мы едем домой, – Ричард поцеловал дочь в лоб и уставился на дорогу.Приехав домой, они вышли из машины и направились в дом. Отец укутал дочь теплым одеялом и усадил на диване. Она схватила отца за руку и спросила:- Глаза, пап! Почему у него было столько глаз?! Почему у него были такие ужасные зубы?! – дочка судорожно смотрела перед собой и истерично спрашивала одно и то же. Перед ее глазами стоял образ того, что она увидела.Ричард обнял ее и успокаивал, как мог. Девочка снова замолчала. Он вышел на кухню, поставил чайник и собирался сделать для нее теплое какао. Дожидаясь, пока тот закипает, он пригляделся в окно, пристально смотря на машину, и увидел, что из стенки багажника что-то торчит. Ричард вышел на улицу и подошел к пикапу, затем попытался высунуть кусок чего-то, похожего на ветку, из дыры в багажнике. До него быстро дошло, что это был олений рог. На нем были вырезаны какие-то незнакомые символы.- Вот уж чему нет объяснения, – вслух произнес Ричард, рассматривая находку.

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