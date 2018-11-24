Мертвец на пне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 84 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 13:40 by

Однажды мы с Николаем завели интересный разговор о том, что он может видеть то, что не в состоянии другие люди. Сидя в кафе, он поведал мне необычную историю, происшедшую с ним в лесу. Было это в сентябрьский пасмурный день, однако, дождя не предвиделось. Отличная погода для заядлых грибников! Николай со своими приятелями решились воспользоваться моментом и отправились в лес. Уже на месте каждый из мужчин разбрелись кто-куда.В поисках очередного грибного места Николай забрел в глубь леса, оторвавшись от своих приятелей на приличное расстояние. Предчувствуя что-то нехорошее, в его голове мелькнула мысль о том, что пора бы и выбираться, да и корзина уже заметно тяжелила руку. Настроение грибника резко начинало портиться. Часов у него с собой не оказалось, а про мобильники в то время современное общество только знало понаслышке.Николай долго пытался выйти из леса, пока до него не дошло, что он совершенно не помнит, с какой стороны света он заходил в лес. Так или иначе, но мужчина незаметно для себя вышел на необычное место с высокой травой и множеством кустов, соседствующих рядом с деревьями. В другой ситуации он может и оценил бы красоту пейзажа, однако, сейчас ему было не до этого. В голове мелькала одна и та же мысль: «Заблудился…».Становилось прохладнее… Внутренний голос так и кричал Николаю: «Не останавливайся! Уходи отсюда быстрее!». Но мужчина так и не сдвинулся с места, пока не припомнил одну важную деталь. Когда он шел за грибами, на пути ему попадались в основном ели. Николай развернулся и направился обратно в то место, где примерно заблудился. Около пяти часов вечера он вышел на новую полянку. Кругом лес и одна единственная тропинка… Несмотря на плохое предчувствие, грибник решился продолжить свой путь. Идти по тропинке ой как не хотелось, однако, разве у него был выбор?Пройдя каких-то пятьдесят метров, он оказался на перекрестке трех старых и заросших просек. На одной из них стояло несколько электрических столбов с проводами. Пройдя вдоль них, больше шансов выбраться в цивилизованный мир. «Но для начала перекур!» – твердо решил мужик. И тут его взгляд упал на середину перекрестка, на котором рос огромный старый пень.Достав сигарету, Николай встал поодаль него в каких-то десяти метрах. Мужчина отвернулся от пня, чтобы наконец-то прикурить. Однако, все его попытки были тщетны: противный ветер постоянно тушил огонь зажигалки. Николай развернулся и невольно выронил из рук и сигареты и ставшую бесполезной зажигалку…На пне лицом вверх лежал незнакомый мужчина. Его ноги не шевелились, а безжизненно свисали, обремененные высокими сапогами. Однако, признаки жизни у несчастного все-таки присутствовали: его руки беспорядочно шарили по груди, а губы издавали тихое и неразборчивое мычание. Ладони и кисти были покрыты то ли грязью, то ли запекшей кровью.Николай, поборов в себе страх, решил оказать помощь несчастному, считая что тот упал с большой высоты. Он двинулся к пню, чтобы помочь несчастному, но через два шага понял, что никому уже давно никакой помощи не требуется. У лежащего была старая, полусгнившая грязная одежда. На бледном лице отчетливо проступали следы разложения. На пне лежал мертвец!В ужасе Николай побежал по просеке со столбами и инстинктивно почувствовал, как его кто-то или что-то догоняет. Ни шума сзади, ни треска сучьев, но, точно, настигает! В какой-то момент его резко схватили за плечо. Стало так больно, что Николай заорал уже не от страха, а от боли. Прямо на бегу он стал отмахиваться. Потеряв ориентацию в пространстве, спиной влетел в один из старых столбов. Сверху на него упала гнилая перекладина с проводом. Провод сложился в подобие петли, и мужчине показалось, что ему на шею хотят накинуть удавку. Николай вспомнил про свой нож и выхватил его, плотно прижимаясь к столбу. Но на просеке, по которой он бежал, никого не было. На далеком пне — тоже никого.Собравшись с силами, Николай, постоянно оглядываясь, чтобы на него снова не напали, быстро пошел дальше по просеке. Через некоторое время он оказался на большой поляне. Тут его окликнули. Николай от страха чуть не швырнул в людей нож. Но это оказались незнакомые ему грибники. Главное — живые! Их было трое, и они поинтересовались, все ли с ним в порядке, так как он белее белого. Николай подбежал к ним и сбивчиво рассказал, что с ним произошло. Кто-то кого-то убил, но тела нет! Люди обалдело выслушали его и попросили отдать нож. Больше всего грибников обескуражила разорванная куртка. Из нее оказался вырван клок ткани на плече. Они молча смотрели на напуганного Николая и не знали, что сказать. Все это было более чем подозрительно.Решили пойти обратно к пересечению трех просек. Как только вдалеке показался пустой пень, Николаю совсем стало плохо. Кстати, на всех столбах перекладины оказались на местах, а свисавший с одной из них провод вовсе не напоминал петлю. И вдруг один из грибников сказал, что догадывается, в чем дело. Ничего не объясняя, он велел спутникам как можно быстрее двигаться за ним — подальше от этого места. Лишь к позднему вечеру грибники помогли Николаю добраться до друзей (те его ждали у машины, на которой приехали). И только тут мужичок, который велел идти за ним, рассказал, что это могло быть. Он пояснил, что живет сейчас в городе, но родился и вырос в этих местах, поэтому знает, о чем говорит.Лет тридцать назад в одной из ближайших деревень — Петровке — жили два мужика. Один из них был довольно злобным и завистливым. Второй — пьющий, но добродушный бобыль. Никто не знает, что они не поделили, но злобный выманил оппонента на охоту и там застрелил. Однако и сам долго не прожил. Пока не нашли тело убитого, он спокойно всем говорил, что тот заблудился, при этом сам помогал искать пропавшего. Лесорубы, возвращаясь с валки, случайно обнаружили под ворохом засохших веток тело несчастного. Стрелок не ожидал, что труп так быстро найдут, и при появлении сотрудников угрозыска убежал от них в лес. Нашли его повешенным — как раз на столбе электрификации на пересечении трех просек. Они тогда не были подключены. Грибник предположил, что каким-то образом Николай наблюдал сцену убийства, поэтому душа завистливого убийцы пыталась избавиться от случайного свидетеля.На прощание попутчики еще раз удивились, что именно Николаю так «повезло»: раньше такого здесь не наблюдалось. Но с учетом того, что Николай был не местным, у него не было смысла так разыгрывать мужиков. Друзья, услышав рассказ, попросили Николая показать плечо. На нем оказались два синяка — со стороны спины и со стороны груди. Такое ощущение, что его стиснула чья-то здоровенная рука. После этого в одиночку по лесу Николай больше не ходил.Автор - Алексей Андреевич Ермолин, г. Волхов Ленинградской обл.

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