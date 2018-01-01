Между мирами

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:58 by

Двоюродная сестра Инга пригласила меня на свадьбу. Живет она далеко, в другом городе. Я решила лететь самолётом сразу после работы. Платье, туфли и косметику сложу в рюкзак, переоденусь у сестренки. На работу я езжу на скутере, купленном на собственноручно заработанные деньги. «Железного коня» оставлю на платной стоянке, а когда вернусь, заберу. Проще бы было вызвать такси, но тогда я об этом не подумала.Я была почти у аэропорта, когда раздался сильнейший удар: в меня кто-то врезался сзади. Я перелетела через скутер, больно ударилась головой и погрузилась в темноту. Очнулась от того, что кто-то брызнул в лицо водой. Передо мной стоял молодой мужчина:— С вами все в порядке? Я сейчас полицию вызову и скорую!— Не надо! Черт с ним! — я глянула на слегка помятый мопед. — Потом отремонтирую! Я опаздываю на самолет! Не подбросите? Совсем недалеко осталось!— Вы уверены, что не нуждаетесь в медицинской помощи? — уточнил мужчина.— Нога чуть побаливает. Вызовите, пожалуйста, эвакуатор, пусть заберут скутер, у меня и мобильный разбился, не смогу позвонить! Мужчина вызвал эвакуатор и быстро привез меня в аэропорт. Я еле успела на самолет!Прилетев в город сестры, поселилась в гостинице, так как терпеть не могу прабабку Инги — вредную старуху с явными задатками ведьмы. Баба Сима — очень неприятный человек, да и ко мне она тоже, так сказать, нежных чувств никогда не испытывала. Незадолго до выхода молодых из дома примчалась к ним. Позвонила в дверь. Вышла тетя Катя, мама Инги. Равнодушно на меня глянула и, не закрыв дверь, ушла на кухню. Немного обидело то, что особой радости при виде меня никто не проявил. Создавалось впечатление, что я вышла из комнаты только на минуту, а не тащилась через полстраны. А еще больше удивило поведение Ингиного кота Бармалея, который выгнул спину и зашипел, глядя в мою сторону. Мопсиха Маруська, обожавшая меня, так вообще забилась в угол и тихонько поскуливала.После загса молодые поехали венчаться. Пока все рассаживались по машинам, царственной походкой со своей неизменной клюкой ко мне притопала баба Серафима и внезапно выдала:— Ты не та, за кого себя выдаешь! Я же все вижу!— Серафима Викторовна, у вас все нормально с головой? — не без ехидства поинтересовалась я. — Может, какие таблеточки для улучшения мозговой деятельности попринимать?Старуха ничего не ответила, только криво усмехнулась.А потом вообще начались непонятки: я не смогла войти в церковь. Подхожу к дверям и снова оказываюсь на расстоянии. И опять слышу за спиной зловещий шепот бабы Симы:— Ты застряла между небом и землей! Вернись к своему телу!Я, честно говоря, не очень красиво поступила с пожилой родственницей: выругалась, психанула, вернулась в отель, собрала вещи, поменяла билет и улетела домой: «Ну вас всех к черту! И на кой нужно было приглашать?»Полный кошмар наступил, когда на следующий день я открыла глаза на больничной койке! Вот тут уж я действительно ничего понять не могла!— Слава богу, очнулась! — обрадовалась медсестра.Пришел доктор.— Как я здесь оказалась? — первым делом спросила у него.— Вас вчера привезли на «Скорой помощи» — попали в аварию! Поступили с ушибом ноги, руки, ребер и сотрясением мозга.— Это уже после свадьбы?— Не знаю, — он пожал плечами. — Приняли вас в больнице в двадцать тридцать.Стало страшно: значит, до аэропорта я не доехала? Но я же была у сестры! До мельчайших подробностей могу описать ее наряд, роспись в загсе, да и поведение бабы Симы не забыть! Позвонила подруге, попросила привезти какой-нибудь мобильник, мой-то разбит. Вставила в телефон свою сим-карту: несколько звонков от Инги, потом смс-ка: «Что случилось? Почему ты не отвечаешь? Почему не приехала?»Через месяц, когда я выздоровела, заявилась к бабе Симе, ведь она единственная, кто меня там видел.— Я сразу поняла, что это не ты, — хмыкнула старуха. — Ты была, как бы это объяснить: между небом и землей, в двух реальностях… Одно «я» в больнице лежало, второе — на свадьбу отправилось. Сработало чувство долга, что ли. Правда, видят двойника не все. Только те, кому магия доступна. Слыхала, наверное, что меня ведьмой считают? Думала, небось, за поганый характер? Я смутилась. — Ладно, чего там… Люблю поворчать, сама знаю, — хмыкнула баба Сима.— То есть я была привидением? Призраком? Фантомом?— Можно сказать и так. Не переживай, не ты первая, не ты — последняя. Явление редкое, но не настолько! С древности известное. Кстати, ты в этом году выйдешь замуж: тот парень, который спас тебе жизнь, найдет тебя. Я ведьма — все предвижу!И оказалась права: Денис меня нашел, и мы встречаемся. О свадьбе, правда, пока речи нет, но я верю старой Серафиме — она все знает!Автор - Татьяна.

Ключевые слова: Приглашение на свадьбу скутер авария ведьма редкое явление

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