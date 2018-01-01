Метка Смуга. Глава седьмая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:27

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:26 by

После омываний, как назвала эту процедуру Маришка, я вышел из душа и накинул на себя белый халат прямо на голое тело. Я снова взял листок в руки и прочел слова, которые должен буду прочитать перед тем, как меня лишат жизни: «Во славу Братства, прими Земля-Матушка сына твоего Андрея, дай силы защищать тебя от Тьмы грядущей, сделай воином твоим и защитником. Я добровольно дарю свою жизнь, своей кровью поливаю землю, чтобы она приняла меня к себе». И потом… мне перережут горло. Просто так… ритуальным ножом по горлу… И будут смотреть, как я покидаю этот мир, чтобы вернуться в него новым человеком. Уже когда я умру, мою голову и тело разделят и закапают во дворе, за особняком. Когда пройдет ночь, я оживу и стану частью Братства. Мать-земля соединит голову и тело в единое целое и наполнит их своей силой и бессмертной сущностью. И сейчас, я как никогда готов к этому. Я знаю всё. Маришка рассказала все в подробных деталях. У меня нет другого выхода, я должен пройти обряд – и я готов к нему.Я стоял в комнате напротив зеркала, глядя в свое уставшее лицо. Эти дни в моей голове перевернули всё. Весь мой обычный мир. Всё, что я знал, делал, видел. Все, чему меня учили в школе, всё, что творилось вокруг. Никогда бы я не подумал, что то, что эти несколько дней я видел, – может существовать на самом деле. И снова взглянув в зеркало, я увидел лицо со шрамом позади себя. Он схватил меня и зажал рот прежде, чем я успел что-то сделать.- Слушай меня внимательно, если хочешь остаться в живых... – проговорил Раш.***Федор зашел за мной около полуночи. Ритуал требовалось проводить в момент смены дня и ночи - согласно халдейскому порядку. Именно в этот момент планеты выстраивались таким образом, чтобы можно было провести обряд.Мы прошли длинный темный и узкий коридор и оказались в небольшой комнате, в которой пахло странными благовониями. Вдыхая их аромат, мне показалось, что они вводили мое тело в какое-то полупьяное состояние.В центре комнаты стоял круглый стол, по краям которого были вырезаны какие-то знаки, руны и иероглифы. Около него стоял Нюрж и Маришка. С одной стороны стола была сделана небольшая ниша для головы, под которой стоял металлический поддон, служащая для того, чтобы кровь стекала в него.Нюрж был одет в красный балахон, на голове его находился серебряный обруч с врезанными в него вычурными металлическими крыльями. Настоятель указал мне на жертвенный стол, Федор пододвинул пуфик, чтобы мне удобно было взобраться на круглый помост. Маришка подошла ко мне и накинула на шею мягкий белый воротничок, под которым и будут делать разрез, чтобы умертвить мою земную сущность. Я лег на стол, мои руки и ноги Федор туго привязал к торчавшим около стола металлическим столбикам с круглыми наконечниками, чтобы во время церемонии я не дергался, а достойно принял смерть. Проверив несколько раз, что мои конечности хорошо привязаны, Федор закрыл входную дверь и вернулся к Нюржу. Маришка помогла опустить мою голову в нишу, которая свисла со стола, словно раскрытая крышка, на одной шее. В голову сразу же прильнула кровь, отчего она еще больше закружилась, объединяясь со странными благовониями, которыми была укутана вся комната.- Ты последний, Андрей, - тихо произнес Нюрж. – Николай и Настя уже ждут своего перерождения во дворе особняка.- Настя? – удивился я. – По-моему, ее звали Нина?Нюрж, услышав это, тяжело вздохнул и, выдержав небольшую паузу, как бы осознавая то, что сказал, продолжил.- Это уже неважно… После перерождения она сможет выбрать себе новое имя, как и ты.- Зачем?- Чтобы проститься с этим миром навсегда - как смертный - и стать защитником Земли-матушки, оставив все бренное вместе с именем там, за границами мироздания.- Я думал, что для того, чтобы принять в члены Братства, вы хорошо знаете тех, кого перерождаете и принимаете в него? А вы даже имя запомнить не можете?- Хватит, Андрей, – резко ответил Нюрж. – Мы теряем время не бесполезную болтовню. Пора проводить обряд… У нас и так осталось мало времени…Все это был как минимум странно, но я решил не спорить с колдуном, чтобы не выдать себя, и чтобы не сорвался план расправы. Я просто тянул время, чтобы Раш успел бы прийти на помощь и вызволить отсюда. Там, в комнате, когда он проник ко мне через окно, я многое узнал от этого «отравителя», «предателя» и изгоя со шрамами на лице. Нюрж этот на самом деле колдун-некромант, который живет вечно за счет своих жертв, которыми он кормит черных демонов. Весь этот ритуал - это никакое не перерождение, а самое настоящее жертвоприношение загробному Миру в обмен на вечную жизнь и силы, которыми наделен этот «якобы» наставник. Но ритуал требует лишь добровольный уход от жизни, иначе демоны не примут такую жертву. Нельзя убить, нельзя насильно заставить отказаться от жизни. Только добровольно, принося жертвенную клятву на алтаре. И пусть это делается на фоне запугивания и страха. Уже никого не волнует то, что этот человек обманом заманен на стол. Кровь жертвы выпивается, а голова, отделенная от тела и само тело закапываются в землю, чтобы после переродиться под слоем песка и камня на пользу черному колдуну…***- У меня был друг Ромул, - произнес Раш, когда спросил меня, не буду ли я кричать, если он уберет ладонь и освободит мой рот, получив одобрительный кивок в ответ. – Его тоже заколдовали. Я так это называю. Напели сказки про добрую Матушку-землю, что он избранный, что она нуждается в воине Света. Тогда у Нюржа еще не было этих двух помощников, которым он пообещал вечную жизнь в обмен на их помощь. Все это до той поры, когда их договор закончится, но сейчас не об этом… Ромул позвонил тогда мне и попрощался, сказал, что уже никогда не увидится. Говорил про вечную жизнь и службу какому-то Братству. Я тогда работал в сотовой компании. По базе данных, к которой у меня был доступ, я узнал, откуда он звонил, и где находится мой друг. Я поехал за ним. В моей голове не сходилось, как нормальный адекватный человек вдруг присягнул на службу какому-то Братству. Что это за секта такая? К сожалению, я опоздал. Его тело уже было предано земле, а голова лежала в глубоком кровяном поддоне. Именно тогда я познакомился с колдуном. Ему тогда служили другие два балбеса, которым он тоже пообещал вечность. Нюрж стал говорить мне о том, что их Братство борется со Смугами, коварными подземными червями, которые служат темным силам Земли. Что мой друг присягнул к их Братству и скоро станет отличным охотником на нечисть. После своего перерождения я так и не видел Ромула, но Нюрж сказал, что после обряда, когда Мать-земля вернула его назад, он отправился на обучение за Красные болота. Якобы там находится школа, в которой Братство обучит всему своих юнитов. Через год он вернется. Я тогда слушал его завороженно, удивляясь тому, что такое бывает на свете. Все это время колдун то и дело демонстрировал свои способности, передвигая вещи, затягивая раны, превращая воду в лед, зажигая пламя и другое, что не могло не производить на меня впечатления и поверить в его слова. Потом он якобы проверил меня и посвятил в охотники. С тех пор я начал борьбу с этой «нечистью», чтобы в момент, когда буду готов, отдать свою никчемную жизнь и стать членом Великого Братства. И я бы уже поверил, если бы однажды… Я знал, что есть пещера, в которой находятся Смуги, но колдун категорично не разрешал мне ходить туда до перерождения. В день, когда должен совершиться ритуал, я решил сделать приятное колдуну и убить Смугов, живущих в той пещере. Доказать, что я истинный охотник Братства, что он не зря выбрал меня. И именно тогда, в тот день, войдя в эту пещеру, я встретил Смуга, чье лицо было изуродованной и деформированной копией моего друга Ромула. Да, именно лицо моего друга смотрело на меня. Вот кем он стал! Ты понимаешь? Вот во что превращаются их отрезанные головы! Их мертвое тело служит им пищей для роста, и когда они его съедают, уже становятся похожи на червей, они вылезают на поверхность, чтобы метить новые жертвы для своего хозяина-колдуна! Чтобы те, кого они укусили, боялись бы их так сильно, что сами бы отдавали свои жизни этому черному некроманту. Добровольно! Проводя обряд, его жертвы становятся не только пищей для его жизни, но и вечными рабами, которые служат ему, пока их хозяин не решит их убить. Вот почему они не взяли тебя тогда в трубу у реки, оставив в машине. Смуги не нападают на своего господина. Им нельзя было тебе такое показывать, ты бы заподозрил их во вранье!- А как же Маришка и Федор? Они все знают? – спросил тогда я.- Конечно, знают! Он пообещал им сделать бессмертными в обмен на помощь. Обычно все ограничивается десятью жертвами, которые они должны привести колдуну. После чего он обещает сделать их такими же, как он, но на самом же деле – он просто их убьет и найдет на их место новых слуг! За все это время сколько таких помощников я уже видел…- Почему же ты не расскажешь им? Не расскажешь, что были такие же и до них, что он обманывает их?- Он настолько запудрил им мозги, что они думают, что я некий страж, который хочет переманить их на темную сторону. Мне никак не доказать свои слова. Они знают про Смугов, они знают обо всем, но только им наплевать. Их волнует лишь своя вечная жизнь, которая прекратится, когда они выполнят договор Нюржа.- А с чего я должен тебе верить?- Эти шрамы на моем лице оставил мне колдун, когда я сбежал с алтаря. Вернее, это сделал я сам, своими ногтями и, наверное, убил бы себя под его черный шепот, если бы не полицейские сирены около дома, которые отвлекли его тогда. Хорошо, что я догадался вызвать полицию тогда. Этот колдун шепчет такое, что ни один смертный не в силах противостоять его шепоту. Именно поэтому я ношу наушники, чтобы при встрече с ним не смог бы слышать то, что он говорит.- Но звонки? Неужели полиция не знает, откуда звонят те, кто потом пропадает?- Я же говорил, что колдун могущественный и может создать иллюзию или нашептать то, что ты поймешь, что ничего нет, а перед тобой божий одуванчик, которому ты помешал спокойно спать.- И что же теперь делать? Как убить колдуна?- Я знаю как. Но для этого ты должен мне помочь.***Я лежал на жертвенном столе, в изголовье моем стояла Маришка, я видел ее красивые большие голубые глаза. Эти благовонья, которыми была наполнена вся комната, словно усыпляли меня как наркоз. И даже осознавая всё, что сейчас может со мной произойти, я никак не сопротивлялся этому чувству умиротворения. Я произносил речь, словно опьяненный, словно бы чей-то голос в моей голове шептал и говорил мне это делать. В полудреме, в полупьяном состоянии, словно я резко стал наркоманом, всё плыло в моей голове. Я слышал свой голос, произносивший слова о том, чтобы Мать-земля приняла мою плоть и кровь, понимая, что совершаю глубокую ошибку, но сопротивляться этому никак не мог. Я слышал, как в дверь кто-то требовательно колотит, пытается ее выбить, слышу голос Раша, который что-то пытается мне сказать, но я не способен различить даже слова. Мое сознание плывет, стены комнаты мелькают вокруг меня, словно стол, на котором я лежу, кто-то сильно раскручивает. И вот к моей шее вновь прикасается нежная рука Маришки, слегка поправляя белый воротничок, а в следующий момент я вижу, как кривой нож в ее руке опускается на мое горло, обжигая холодной сталью лезвия. Ведунья смотрит мне прямо в глаза, наклоняется над моим ухом и тихо шепчет:- Мы скоро увидимся…После чего проводит ножом по шее, кровь течет из-под лезвия, брызгая в стороны и стекая в поддон. Маришка опускает свою ладонь на мои глаза, и весь мой мир погружается в темноту…

Ключевые слова: Ритуал жертвоприношение колдун ведунья настоятель авторская история

Другие, подобные истории: