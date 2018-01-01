Метка Смуга. Глава шестая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:09

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:08 by

Я сидел в просторной комнате большого загородного особняка, в который мы приехали сразу после расправы у реки. Это был шикарный старый, но приведенный в отличное состояние, дом, в котором жил настоятель. Особняк имел два этажа и, по всей видимости, внутри себя хранил ни один десяток комнат.По дороге сюда Нюрж лишь обмолвился о том, что сегодня планеты встают в том порядке, чтобы можно было провести обряд перерождения для вступления в Братство. Именно это высказывание меня и беспокоило. Я не знал, что теперь делать. В голове было какое-то двоякое состояние, и я знал, что скоро меня ждет разговор на эту тему.Ждать его долго не пришлось. Дверь в комнату отворилась, и вошел настоятель.- У тебя есть вопросы, я знаю, - начал он. – Я постараюсь тебе все объяснить, а затем задам только один вопрос, на который ты должен мне дать ответ.Я сразу понял, что речь пойдет о моем вступлении в Братство, но решил оставить свои догадки на потом. Нюрж прошел в центр комнаты и уселся на большой кожаный диван, стоявший напротив кресла, в котором сидел я.- Тот человек – Раш. Он когда-то так же был в Братстве, пока однажды не предал нас, перемкнув на сторону противника. У него были очень слабые задатки стать охотником или стражем, но он буквально напросился, чтобы мы приняли его. Со временем аппетиты росли, и он уже не хотел быть просто охотником. Ему захотелось власти и могущества, но при этом никаких предпосылок для этого не было. К сожалению, ему это было не объяснить. Раш и сам стал понимать, что сила, которой он обладал, - это был максимум того, что позволяла его человеческая сущность. И тогда он столкнулся с черными стражами, которые предложили ему силу и мощь, в обмен на его преклонения темной стороне. Это как в фильме «Звездные Войны», если видел, - настоятель улыбнулся, затем посмотрел на меня как-то сердито, после чего продолжил. - Чтобы стать сильнее, нужно стать плохим. И для того, чтобы примкнуть к силам Зла, нужно было доказать своё намерение, убив кого-то из Братства. Раш отравил 11 братьев, в том числе и нашего искателя. Яд, который дали ему стражи, очень сильный, и спасти от его отравления мы можем в первые несколько минут, иначе – смерть. Раш предал нас. И даже спустя столько лет, став обычным черным стражем, он пытается отговаривать новых юнитов от вступления в Братство.- А соль? Почему вы так боитесь соли?- Это не обычная соль. Черные знахари накладывают на нее заклятья, которые способствуют тому, что кристаллики соли проникают внутрь нас, разрушая изнутри. При попадании ее на тело нужно немедленно очистить себя от соли, чтобы она не проникла внутрь, потому что потом потребуется много времени, чтобы восстановить силы, разрушенные черными заклятиями.- Так получается, что у темных сил тоже есть какая-то …как бы это сказать…- Да, Андрей. Есть. Они называют его Орденом Ворона. И вся эта нежить, ползущая из-под земли, болот, леса, рек – все это детища Ордена. И мы ведем войны с ними, чтобы земля не захлебнулась в черных потоках нежити. Сегодня у тебя есть возможность примкнуть к нам. Мы будем проводить обряд перерождения. После него ты станешь бессмертен от любых земных недугов, и убить тебя могут только слуги Зла. Либо же… - он тяжело вздохнул. - Федор увезет тебя домой, и больше мы никогда не увидимся.- Но ты же сам говорил, что они знают про меня? Что они не успокоятся, пока не убьют меня? Как же я смогу защитить себя?- Да, говорил. Это так. К сожалению, случилось так, как случилось. Теперь они знают о тебе. Не знаю, успел ли этот Рыжий сообщить о тебе «палачам», но если это произошло – то они найдут тебя где угодно.- Тогда к чему спрашивать меня о том, стоит ли мне вступить в Братство? Либо да, либо меня ждет смерть?! Других вариантов я не вижу.- Пойми. Это должно быть твоё решение. Не мы тебя принуждаем к этому, а ты сам решил примкнуть к нам. Это очень важно… Подумай над этим. Сегодня мы принимаем в Братство еще двух юнитов. Ты с ними можешь познакомиться – они сидят в холле. Они станут нашими новыми лекарем и ведуньей. Также я должен рассказать тебе о ритуале, чтобы ты представлял, что ждет тебя на жертвенном столе.- Жертвенный стол? – удивился я. – Это еще что такое?- Перерождение требует жертвы. Ты должен умереть с именем Брата на губах, чтобы родиться одним из членов нашего Братства. Такой закон ритуала. Мы кладем юнита на жертвенный стол, читая заклинания Белой книги Братства, а затем отрезаем голову, выпуская из нее все человеческое, опустошая смертное начало. Тело и голова закапывается в землю, чтобы соединиться под ней и стать частью Матушки Земли. Ты родишься не человеком, ты родишься нашим братом, сыном Земли, чтобы защищать свою мать от темных посягательств.- То есть вы меня убьете?- Мы освободим твой сосуд от смерти, чтобы влить в него вечную жизнь. Чтобы ты служил на благо Земли. На благо нашей матери и кормилицы. Ты должен все это прочувствовать, чтобы искренне захотеть вступить в Братство и стать частью нас, иначе ритуал будет просто бесполезным занятием.- То есть я должен искренне верить в то, чтобы вы убили меня во Благо вашего Братства?- Если тебе будет проще так думать, то да. Пойми, никто ни к чему тебя не принуждает. И да, мы отчасти виноваты в том, что за тобой началась охота. Но эта метка Смуга в твоем подъезде – какое-то нелепое случайное обстоятельство, которое сейчас переворачивает твою жизнь, как ее проявление. Я понимаю, тебе сложно сейчас. Но следующий обряд мы сможем провести не ранее чем через 19 месяцев.- У меня будет время подумать? 19 месяцев – это достаточный срок, я считаю. Могу я это время быть с вами, чтобы вы могли защитить меня?- После обряда мы уйдем за Красные болота. В этом регионе нам больше нечего делать. В эту пору нежить будет охотиться в других местах. И то место, куда мы отправимся, чтобы обучить новых братьев, – обычному смертному недоступно. Просто физически ему туда не попасть, потому что он сразу умрет. Так что мы не сможем оберегать тебя, так как вынуждены уйти с этих земель.- Что же мне делать?- Думаю, ты сам знаешь ответ на этот вопрос… Подумай хорошо. Я надеюсь, что примешь правильное решение. А теперь извини, мне нужно идти готовиться к обряду.Нюрж ушел, оставив меня с моими мыслями наедине. Мне никак не давали покоя те слова, брошенные этим, как выразился настоятель, предателем Рашем, что Братство все лжет. Хотя, что еще можно ожидать от того, кто перемкнул на сторону Тьмы? Почему же он пытался тогда меня убить? Тут что-то не срасталось. Беспокоило еще и то, что мое решение было совсем уж ограниченно временем. Я не привык решать такие важные вопросы в такой короткий промежуток времени.Я вышел из комнаты и прошел по небольшому коридору. Когда я оказался в холле дома, то мне сразу же бросились в глаза двое людей, сидящих около камина на небольшом гостевом диванчике. Один был мужчина лет сорока, темные волосы с уже довольно многочисленными проскакивающими в них седыми волосками. Одет он был в костюм тройку. Из кармана его пиджака торчал красный платок. Рядом с ним сидела черноволосая девушка около тридцати. Довольно симпатичная, кареглазая. У нее был немного поникший вид, по которому становилось понятно, что она очень нервничает.Я подошел к ним и поздоровался. Мужчина, представившийся мне как Николай, сообщил мне, что они приехали на обряд, и им уже не терпится стать членами Братства. Он рассказал, что в нем ведунья разглядела будущего лекаря. Его жена смертельно больна, и, чтобы ее вылечить, Николай вступит в Братство. По словам настоятеля, это придаст ему сил и возможностей, чтобы вылечить супругу. А молодая девушка, представившаяся мне Ниной, должна была стать ведуньей, способной показывать людям то, чего нет на самом деле. Она очень переживает, но Нюрж заверил ее, что все будет хорошо. То, что кажется страшным, – не более, чем наркоз, очнувшись от которого, ты излечиваешься от всех болезней навсегда.Вскоре пришел Нюрж и отправил их готовиться к обряду: учить текст, который они будут произносить, омывать свое тело перед обрядом, позвонить и попрощаться с родными и близкими, если кто-то желает. Ведь после перерождения они станут Братьями, которые навсегда должны забыть свою прошлую жизнь.- Что ты решил, Андрей? – спросил меня настоятель.- Я пока не решил… - грустно ответил я.Меня до сих пор терзали сомнения и страх. Готов ли я к вечной жизни? Готов ли я стать тем, кем меня видит Братство? И правда ли то, что они говорят…- Время выходит. Ты должен решить. У тебя осталось два часа. Потом будет поздно что-то делать.Настоятель ушел, а я остался в холле совсем один.Я никак не хотел, чтобы это было со мной. Я боялся ошибиться, боялся принять не то решение. Вокруг меня одновременно витали абсолютно противоречивые мысли.Подумав, что мне нужно во чтобы то ни стало развеяться, подышать свежим воздухом, чтобы принять какое-то решение, я, открыв дверь на улицу, вышел на террасу.Было уже темно, на небе медленно мерцали звезды. Приятная свежесть хвойного леса проникала в мои легкие. Я смотрел на убывающий месяц и думал обо всем том, что мне пришлось пережить за эти несколько дней.В этот момент рядом кто-то тихонько постучал, и я увидел, как на террасу вошла Маришка. Она была в красивой белой тунике, украшенной разноцветными вычурными узорами. Было сразу понятно, что это произведение искусства ручной работы. Ее русые волосы были заплетены в косы, украшенные разноцветными лентами. Девушка было просто неотразима, лишь глаза ее были наполнены какой-то тоской и печалью.- Я пришла… - тихо сказал она, опустив глаза куда-то в пол. – Пришла, чтобы поговорить… Знаешь, Андрей. Я ведь не из простых деревенских девиц, я дочь князя. Меня с детства учили тому, что негоже девушке первой говорить о чувствах парню, чтобы у того не было соблазна воспользоваться этим. Но те обстоятельства, что сейчас происходят вокруг меня… тебя… нас… Я не могу оставить без внимания. Моя матушка говорила мне, когда я достигла возраста на выданье, что любовь - это такое чувство, когда тебе достаточно нескольких мгновений, проведенных с человеком, чтобы понять – хочешь ли ты с ним идти рядом всю свою жизнь. Когда ты ощутишь это чувство – держись за него и никогда не отпускай, – она печально смотрела на меня, и по ее лицу потекли слезы.- Маришка, но… - я не успел сказать, как она кинулась ко мне и обняла меня, я крепко заключил ее в свои объятия.Так мы стояли несколько минут, ее слезы падали на мою руку и стекали по ней вниз.- Ты должен быть с нами, со мной, Андрей, – сквозь слезы, говорила мне Маришка. – Если бы я могла, я бы снова стала смертной, лишь бы быть с тобой, но обратного пути нет. Поэтому… я прошу… я умоляю тебя примкнуть к нашему Братству, чтобы я стала твоей… навсегда.Девушка подняла свою голову и вплотную прижала к моему лицу свое. Слезы в ее глазах сверкали, как тысячи искорок, в них я видел нечто дикое, страстное и манящее. Ее нога вошла между моими, упираясь бедром в самую промежность, от чего в моей голове словно зашумело, а затем она примкнула своими теплыми губами к моим в страстном поцелуе. Это длилось несколько секунд, но вызвало в моем теле бурю эмоций. Я буквально кипел внутри.- Ты будешь со мной? – нежно спросила она, глядя своими красивыми глазами на меня.- Буду… - тихо ответил я, понимая, что просто не могу поступить иначе…

Ключевые слова: Братство борьба обряд жертва авторская история

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