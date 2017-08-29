Метка Смуга. Глава третья

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:12

Mr.Nos Просмотров: 39 Комментарии: 1 +4 Вчера, 19:11 by

После всех этих проверок я чувствовал себя полностью истощенным, как и сама Маришка. Мы сидели за столом на кухне, отпивая ароматный чай на травах, который заварила ведунья. Она же, как мне показалось, была еще более задумчивой, чем я.- О чем ты думаешь?- О разном. О тебе, обо мне, о братстве, о Смуге. О том, что сегодня произошло. И все мои мысли лишь сводятся к одному.- К чему же?- Ты видел Смуга в своем видении? – вдруг спросила она меня.- Да.- Это был точно он? Ты уверен?- Точно… - вспомнил я, как он схватил меня за ногу. – Это рыжее лицо я не забуду долго…- Странно то, что такого обычно не бывает с «меченными». Вот в чем дело. Что-то меняется, а вот что именно – я пока не знаю… Надо дождаться Федора. С ним мне проще будет докопаться до истины. А ты ступай, спи! Завтра у тебя тяжелый день. Перерождение – это всегда волнительно.И правда. После чая ведуньи я вдруг почувствовал, что даже моя больная коленка прошла и совершенно не болела, а глаза так и норовили закрыться от внезапно нахлынувших чувств. Больше не сопротивляясь этому желанию, я уснул…Проснулся я утром и с удивлением обнаружил, что на диване рядом спит абсолютно голый Федор. Я отодвинулся от него и вскочил с дивана, оглядывая комнату. Федор умиротворенно спал, приоткрыв рот, в уголку которого стекала слюна, увлажняя косматую бороду мужика. Волосатая грудь, подмышки и промежность, все в раскорячку, широко раскинув руки и ноги, выставив весь этот срам напоказ.- Смешной он, - услышал я голос Маришки позади себя. Я обернулся, она стояла в своем зеленом платье с распущенными по плечам волосами и улыбалась, глядя на мужика на кровати. Я немного смутился, что стою перед ней в трусах, но, подумав, что это по сравнению с Федором – листочки, откинул прочь все стеснение.- И всегда он так вот спит? Голожопый? – с усмешкой спросил ее я.- Всегда. Мы все так спим, чтобы тело полностью отдыхало. Негоже затягивать в одежды сосуд для души, предаваясь забытию в царстве Морфея. Неправильно это. Ему тоже нужен воздух, свет и отдых от тряпья.- Интересно, конечно, - улыбнулся я. – И ты тоже так спала на диване?- Нет. Я дежурила. Я лягу, как Федор проснется. Ты давай, проходи, творога поешь да чая на малиновом цвете - заварила – попьешь. Я оладушек напекла… Мне тебя поспрашать кое о чем надобно…Маришка поманила меня рукой на кухню, и я, наспех натянув футболку и шорты, отправился за ней. На столе уже пыхали свежие оладьи, щедро намазанные маслом, стоял большой фарфоровый чайник, из которого разливался аромат малины. Я присел за стол, ведунья поставила мне тарелку с творогом, политым сметаной и посыпанный сахарным песком, пододвинула вилку и кружку с чаем и села напротив.- Кушай. А я пока тебе кое-что расскажу. – она налила себе в кружку чая, сделала глоток и продолжила. – Дело в том, что в нашем Братстве есть четкие иерархии. Есть ведуны, есть охотники, есть лекари, травники, а есть искатели. К сожалению, уже больше двадцати лет прошло, как нежить умертвила последнего нашего искателя. Это сильно нам усложнило борьбу с ними. Дело в том, что «искатель» обладает возможностью находить места, где прячется от нас нежить. Лишь ему подвластно узнать место и найти в него вход. Быть искателем, значит быть на постоянном прицеле у черных сил. Никто не хочет, чтобы у врага был кто-то, кто может подсмотреть за завесу тьмы и узнать силы противника. Поэтому быть «искателем» означает, быть всегда на прицеле у слуг Тьмы, которая желает избавить себя от такого просмотра.- Ясно. Но к чему ты мне все это рассказываешь?- Дело в том, что то, что ты увидел вчера – мог увидеть только тот, кто обладает способностями искателя. Только он мог увидеть логово Смуга. Ведь именно там он перерождается в яйце в случае его обнаружения. Именно там он растет и множится.- И что ты этим хочешь сказать?- Я? – вдруг удивилась она. – Я ничего не хочу сказать. Я ни в коем случае не хочу сманивать тебя вступить в наше Братство. С тобой поговорит Нюрж. Это наш наместник в этом регионе. Он покажет тебе и расскажет тебе всё, что тебе нужно знать и видеть. Я лишь подготовила почву для него. Дело в том, что «искатель» не может вот так просто раскрыть свои способности. В основном такие люди заканчивают свою жизнь в иных заведениях, так как то, что они видят, объяснить кроме нашего Братства никто не может. Именно в таких заведениях мы и ищем «искателя», но не всегда мы находим его первыми. Поэтому это большая удача, если ты окажешься им… но главное, если согласишься вступить в наше Братство в борьбе за единое дело.Ведунья снова сделала глоток чая, и ее красивые глаза сонно посмотрели на меня. Видно было, что она устала.- Ты устала, Маришка. Иди спать.- Нет. Пусть Федор выспится. Он охотник и ему сегодня еще предстоит умертвить Смуга.- Скажи, а вы давно с ним вместе?- В смысле? С Федором? – уточнила Маришка, она загадочно улыбнулась, от чего мне даже стало немного неловко. – Да уж порядка четырех сотен лет. Как он меня привел в Братство. Так и идем рука об руку…- Четыре сотни лет? – удивился я. - Просто, когда об этом говорил Федька, я подумал, что мне послышалось. Или это какие-то другие четыре сотни лет?- Почему же другие? Обычные. Земные. Братство питает силы из самой матушки-природы, поэтому и живем мы долго. И ты сможешь так же, если примкнешь к нам. Нюрж обучит тебя этому.- Так получается, что ты видела Гитлера? Застала Наполеона, Кутузова?- Я много чего видела. Но их нет, не видела – Маришка улыбнулась. - Да, если бы нам было нужно, мы бы написали настоящие учебники истории, которые бы содержали полную правду о том, что было, почему так случилось. Нынешняя программа в школе очень далека от истины. И история при каждом правителе переписывается так, как выгодно людям на данный момент.- Так вы вообще не стареете, получается?- Именно так. Как только ты вступаешь в Братство и питаешься силой Земли, твой возраст уходит на второй план. У тебя меняются ценности и все мировоззрение, потому что ты начинаешь понимать, откуда идет реальная угроза и что на самом деле важно.- А дети? У тебя есть дети?- Нет. Пока нет. Надеюсь, что когда-то я встречу своего единственного, с которым создам настоящую человеческую семью…- А Федор? – удивился я. – Разве вы не…?- С Федькой? – засмеялась Маришка. – Вообще... это как минимум странно было бы, учитывая, что и у него и у меня один отец!- Так вы что…- Точно так. Брат и сестра! – вошел на кухню Федька. Он уже был в своей рубахе, затянутой красным поясом. Он похлопал меня по плечу и сел рядом, жадно хватая маслянистую оладью и опуская ее в рот. – Ступай отдыхать, сестра, - кивнув Маришке головой, сказал он.Ведунья тут же подчинилась, исчезая в коридоре, ведущим в комнату.- Тебе Маришка рассказала про то, что мы подозреваем, что ты обладаешь возможностями, которые пропали в нашем Братстве 28 лет назад? А именно способностями «искателя».- Да, - согласился я.- Я не буду тебя в чем-то убеждать и призывать к чему-то. Сегодня нам предстоят дела поважнее. Я вчера кое-что выяснил... и думается мне, что эта тварь призовет тебя за дом. Там находится старое кирпичное здание, в котором раньше находилось контора речной навигации. Там-то он, скорее всего, тебя и будет ждать. Не забывай о том, какими знаками ты должен руководствоваться пока будешь под влиянием Смуга.- Ага. Я все помню, Федор. – внимательно слушал я.- Ну, а о дальнейшем нашем сотрудничестве мы поговорим с тобой после того, как разберемся с этой нечистью. Сейчас у нас, - Федька взглянул на часы. – Без двадцати десять. Призывать они начинают обычно после полудня, либо вечером. Так что подождем. Если ты не выспался, можешь прилечь к Маришке, вздремнуть еще, ну а я, с твоего позволения, отправлюсь заседать в туалет.После этих слов Федька схватил в руки несколько оладьей и, быстро перебирая ногами, забежал в ванную комнату.Послышался щелчок щеколды на дверях и удар стульчака по унитазу. Я же встал и направился в комнату. На диване, совершенно не накрывшись ничем, спиной ко мне лежала Маришка. Традиция спать нагишом еще утром у меня вызвала кучу несвойственных ранее неприятных чувств, но вот сейчас – я даже был этому рад, любуясь ровными стройными и гладкими контурами ведуньи. Мне бы хотелось прилечь с ней рядом, но, пересиливая это внезапное желание, я все же решил вернуться на кухню. Включив телевизор, я выбрал какой-то фильм и стал абсолютно бессмысленно его смотреть. В голове у меня были только мысли о ближайшем вызове."Как все это будет происходить. Какие фантомы и галлюцинации мне покажет Смуг, чтобы заманить в свое логово. И как же мне... знающему, куда меня заманивают – идти туда?"Вскоре на кухню пришел Федька. Он принес какой-то мешок и стал выкладывать на стол странные предметы. Нож, какие-то бусы с разноцветными кольцами вместо шариков, драные перчатки, протертые до дыр, и другую различную утварь.- Нравится тебе Маришка? – неожиданно спросил меня он, выкладывая на стол большой охотничий нож.- Что? – я не ожидал такого вопроса и слегка растерялся от этого. – Маришка? Да… Она хорошая.- Я не в том смысле-то тебя спрашиваю. Я же вижу, как ты на нее смотришь!- Ну, я, это… А в каком? – прикинулся я дурачком.- В прямом, Андрюха! Как баба тебе нравится? Помять бы там, пощупать?- Ну, я… - я не знал, что ответить. Я понимал, к чему он вел, но что-то вразумительного для ответа я не мог придумать.- Вот, что я тебе скажу, брат! Чувства свои не держи. Нравится – скажи, как есть! Одно знай, не сможешь ты с ней быть, если не примкнешь к нашему Братству, так как Маришка принадлежит силам Земли, и только такой же, как она – может стать для нее чем-то больше…- Ну, я …это… понятно. – только и смог я вымолвить.Наш разговор закончился так же стремительно, как и начался. Я думал о его словах, о Маришке. О том, что будет потом, как мне поступить. Безразлично глядя в экран телевизора я вновь обдумывал все то, что мне рассказали сегодня. И может ли так статься, что я окажусь совершенно не тем, кем они подозревают меня? Последние двадцать четыре часа перевернули в моей жизни абсолютно всё. Я вдруг вспомнил, что у меня были запланированы сегодня дела. Я должен был съездить к матери с отцом, встретиться со своей знакомой, я вдруг вспомнил, что не держал в руках своего мобильного телефона, и удивительно, что все это время он не звонил.Я словно находился в какой-то коме, после укуса этого Смуга. И самое интересное то, что я вдруг осознал, что в моей квартире находятся незнакомые мне люди, которые указывают, что и как мне делать. Словно бы я попал в параллельный мир, в котором обитают доселе незнакомые мне существа, и находится какое-то Братство странно-одетых людей, о которых я никогда ничего не слышал, а одежд этих «братьев» я никогда, кроме как в телевизоре в фильмах про древние времена, не видел. Мои раздумья на этот раз прервал звонок в дверь.Я посмотрел на Федьку, тот невозмутимо возился со своими вещами. Решив, что мне показалось, я продолжал сидеть на кухне и пялиться в телевизор. Звонок в дверь повторился. На этот раз я четко его услышал. Он был. Я снова посмотрел на Федора. Он так же сидел, не придавая значение этому звуку, словно бы все было как обычно.Я встал и отправился к дверям. Мужчина странно посмотрел на меня, но ничего мне не сказал. Боковым зрением я заметил, как он взял со стола какой-то предмет, похожий на короткую пику, и тихонько двинулся за мной следом. Часы в прихожей указывали час дня, и я понял, что это Смуг начал свой призыв…

Ключевые слова: Метка Смуг братство искатель авторская история

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