Проклятая квартира

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:19 by

Когда я вспоминаю эту историю, до сих пор волосы на голове становятся дыбом. То, с чем мы с женой столкнулись пять лет назад, мы пытаемся забыть до сих пор. Подобного я никогда не встречал и никогда бы сам не поверил в такое. Жена категорически против того, чтобы оглашать эти события, но я не боюсь, что меня сочтут сумасшедшим. Я расскажу все.Пять лет назад мы поженились. Сразу начали решать вопрос с покупкой квартиры. С помощью родственников наскребли первоначальный взнос, остальное в ипотеку. Обратились в агенство и начался длительный процесс осмотра бесчисленного множества квартир. Как всегда хотелось подешевле и получше. Таких вариантов , естественно, не было. За те деньги, которые у нас были, квартиры были в очень убитом состоянии. Мы уже решили доплачивать и брать получше, когда риелтор показал нам очередную квартиру. Нам она понравилась сразу. Состояние было на твердую троечку. Нам сообщили, что в квартире последний год никто не жил, а предыдущий хозяин умер от сердечного приступа. Родственники забрали все нужные им вещи и оставили всю мебель. Стоимость была даже на 10% ниже , чем мы рассчитывали, поэтому мы согласились без раздумий. После оформления всех документов мы переехали. Своя первая квартира, пусть даже в ней еще предстояло проделать много работы, но для нас это было счастье. Мы сразу обратили внимание на красивую, хоть и старую, резную мебель. Шкафы, стол, стулья, комод, кровать все было сделано в одном стиле. Но мы приняли решение от всего этого избавиться, уж очень это все не вписывалось в наш стиль. Из всей мебели мы оставили только стол, два стула и табурет на кухне.Убрав практически все из квартиры мы принялись за ремонт. Все шло хорошо, пока мы не начали замечать некоторые странности.Через три дня, как мы вселились ночью я проснулся от странного скрипа на кухне. Звук был похож на то, как передвигают стул по полу. Я встал, вошел на кухню, включил свет. Никого. Я не придал этому значения и отправился спать. На следующую ночь тот же звук разбудил меня. Я разбудил жену.- Ты слышишь? - Спросил я.- Да. Видимо соседи мебель двигают. - Ответила она и опять уснула.Я лежал не шевелясь и прислушивался. Как только звук повторился, я вскочил и побежал на кухню. Во тьме я налетел на табурет в коридоре и с грохотом упал. Тут же проснулась жена. Не понимая что происходит она включила в коридоре свет.- Что случилось? - Спросила она.- Я опять услышал звуки, пошел посмотреть и споткнулся об эту чертову табуретку! Зачем ты ее тут оставила?- Я ее сюда не приносила.Я поднялся и решил дальше не выяснять зачем она ее тут оставила. Отнес табурет на кухню и мы легли спать.На следующую ночь я опять проснулся от грохота на кухне. Осторожно поднявшись, я подкрался и заглянул на кухню. От увиденного я обомлел. Бледный свет из окна падал на черную фигуру старухи, которая сидела на табуретке возле стола и раскачивалась на месте. Этот стук ножек о пол эхом разносился по пустой кухне. Старуха сидела скрючившись и смотрела в пол. Ее длинные черные волосы свисали до самого пола. Я наблюдал из-за угла не дыша. Через несколько секунд она остановилась, замерла, а потом резко развернулась и уставилась на меня. Ее волосы взлетели вверх и из под них на абсолютно черном лице загорелись два ярко синих глаза. Я остолбенел. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, а потом она стала двигать стул с мерзким скрежетом в мою сторону. Я протянул руку к выключателю и включил свет. Старуха пропала так же резко, как загорелся свет и только табурет покачиваясь упал в метре от меня.Я побежал будить жену.Сбивчивым голосом все ей рассказал. Она с неохотой посмотрела кухню, потом несколько раз переспросила не приснилось ли мне это. Но я настаивал на своем. Она пообещала мне, что в следующий раз пойдет на кухню вместе со мной. По ее интонации я понял, что она мне не верит.В итоге, я настоял свет не выключать.Через час я уснул. Утром я пытался разобраться в произошедшем, несколько раз перерыл всю кухню, но ничего необычного не нашел. Стали закрадываться сомнения, а не приснилось ли мне это? Вечером опять уговорил жену спать с включенным светом.Ночью меня разбудил истошный вопль жены. Я быстро встал с кровати и забежал на кухню. Света на кухне не было. От увиденного , я на секунду замер от леденящего ужаса. Я едва разглядел в темноте, как на табурете сидела черная старуха и костлявой рукой держала за руку мою жену и бесшумно хохотала. Жена крича и рыдая пыталась дотянуться до выключателя. Я сразу подбежал и ударил ногой по костлявой руке старухи, но эффекта не было никакого, а ощущение было как от удара по толстому металлическом пруту. Тогда я вцепился в руку жены и пытался ее оттащить , но это тоже оказалось бесполезно. Старуха только беззвучно хохотала и смотрела на нас синими холодными глазами. На лице кроме этих глаз больше ничего не было. В тот момент, когда второй рукой она схватила меня за ногу, я вскрикнул, так как ощущение было такое, что ногу зажимают в тески. Тут я вспомнил про выключатель. Схватил со стола половник и с его помощью включил свет.Мы с женой тут же рухнули на пол. Старуха исчезла и остался только покачивающийся табурет.Жена была в истерике, она с визгом выскочила из квартиры. Я ее остановил на лестнице. Успокоил, потом вернулся в квартиру, взял кое какую одежду, документы и мы поехали в гостиницу. Только там мы смогли немного перевести дух.- Что это было? - Успокоившись спросила жена.- Я не знаю, но это та же бабка, про которую я говорил тебе вчера.- Извини, что не поверила. Нужно было убираться оттуда еще вчера.- Я бы и сам не поверил, если бы не увидел. А как ты оказалась на кухне?- Я захотела пить. Зашла на кухню, потом, когда уходила, подумала что это бред , спать со светом. Щелкнуа выключатель и тут же передо мной на стуле появилась она, вцепилась в мою руку и потянула. Я так испугалась, что даже не смогла кричать. И только через несколько секунд моего сопротивления я позвала тебя.- Что будем теперь делать?- Однозначно, я туда не вернусь. Завтра же заберешь все наши вещи и будем продавать эту квартиру.- Погоди пороть горячку! Ты представляешь сколько мы потеряем, если продадим квартиру, которую купили неделю назад. Нам даже жить сейчас негде. Если продавать быстро, то нужно сильно занижать цену, плюс еще налог придется платить, плюс расходы на оформление. Давай так. Недельку поживем в гостинице, а пока я попробую разобраться что к чему. Есть у меня опасения, что это проделки мошенников, ну типа черных риелторов.- Я так не думаю. Но доля смысла в твоих словах есть. Конечно, разбираться будем вместе. Но если через неделю мы ничего не выясним, то квартиру продаем.Так мы и решили.Утром я первым делом отправился к риелтору, через которого мы оформляли сделку. У него я взял номер бывшего хозяина.Я с ним созвонился. Встретиться не получилось, так как он жил в другом городе, но из его рассказа я понял, что эту квартиру купил его отец год назад и прожил в ней всего несколько месяцев, пока не умер от инфаркта. Квартира досталась его сыну, а он ее продал. На мои вопросы о том как умер его отец он отвечать не хотел, в итоге просто сказал, что нашли его через пару дней в закрытой квартире сидящим на табуретке за столом. Ему было всего 53 и он отличался отменным здоровьем, поэтому его смерть стала для всех огромным ударом. Больше я расспрашивать ни о чем не стал. Сын сказал, что в квартире даже ни разу не был.Сведений о бывших владельцах у него не было.На следующий день я отправился в наше ТСЖ, там я познакомился с председателем правления, женщиной лет 60, которая услышав о моей квартире сразу начала причитать о тех порчах и сглазах, которые лежат на моей квартире. Я сразу напрягся при этих словах и попросил ее рассказать все, что ей известно.Оказывается, 5 лет назад там жил мужик, который сошел с ума и в очередном приступе начал выкидывать мебель из окон. Когда за ним приехала полиция он был в неадекватном состоянии и что- то кричал про свою соседку. Потом она о его судьбе ничего не слышала, кроме того, что его поместили в психиатрическую лечебницу. После этого его родственники как то продали квартиру одинокой женщине. Та тоже прожила в ней около недели, а потом с ней произошел несчастный случай. Она вешала шторы и упала с табурета, да так и разбила голову о комод. Её родственники долго не могли договориться о наследстве. Квартиру делили три племянника. Долго спорили о цене. В итоге один из них заселился в нее, но через два дня ночью в спешке убежал, а через несколько дней вообще от своей доли отказался. А потом там жил мужчина, который умер от инфаркта, и последние мы.Я слушал историю не перебивая, дыхание у меня перехватило. Все, кто жил до нас умерли, кроме первого владельца, с которого все и началось.Я сумел раздобыть его фамилию и имя, а поспрашивав у соседей и адрес больницы, где он проходил лечение.На третий день мы вместе с женой отправились в психиатрическую лечебницу.Накануне, когда я пересказал ей историю, услышанную от женщины в ТСЖ, мы приняли окончательное решение продать квартиру, если первый владелец нам не даст ясного объяснения происходящего.В лечебнице мы встретились с заведующим, нам долго не удавалось уговорить его разрешить нам встретиться с их пациентом, так как мы не являлись родственниками. Тогда я пошел на крайние меры и мы с ним сошлись на пяти тысячах за 15 минутное свидание.Пока он вел нас к нему в палату, он рассказал нам, что пациент поступил к ним в состоянии сильного нервного истощения, но уже через полгода понемногу пришел в себя и сейчас он у них относится к разряду безобидных.Перед палатой я настоял на том, что бы жена осталась в коридоре, и мы вошли только с заведующим и санитаром полностью наедине с пациентом он мне остаться не разрешил.Внутри нас ждал безобидный мужчина лет 45. Взгляд его был вполне осознанный.- как себя чувствуете? - Обратился врач к пациенту.- Как обычно.- Ответил он.- Ну начинайте. У вас 15 минут.- Сказал мне врач.- Добрый день. Вы меня не знаете, но я живу в квартире, которая пять лет назад принадлежала вам. - Начал я не теряя времени.При упоминании о квартире у бывшего владельца на лице отразился ужас. Его глаза расширились, а рот стал судорожно хватать воздух, он пытался что-то произнести, но не мог выговорить ни слова.- Как? Подождите?! А табурет?! Табурет, такой резной еще в квартире?! - Собравшись с мыслями наконец спросил он.- Да, табурет на кухне стоит, но дело не в нем, дело в темной старухе, которая появляется по ночам. - Продолжил я рассказ.Мой собеседник резко замахал головой.-Вы ничего не понимаете! Конечно же старуха там! Потому, что вы не избавились от табурета! Какой же я дурак! Нужно было сжечь его.- Да причем тут табурет?! - Спросил я.Я заметил, как заведующий с санитаром переглядывались, но мне было все равно, я хотел знать правду.- Я расскажу историю, которую рассказывал, когда поступил сюда, но мне никто не верил.Я жил в этой квартире вместе с отцом, пока он не умер. Он был столяром и всю мебель в квартире он сделал сам. Все у нас было нормально, пока в один день к нам не постучалась бабка соседка и не попросила одолжить табурет.Я одолжил. Думал может день рождения у кого, не хватает мест. Но на следующий день она пришла еще раз и попросила помочь. Я поднялся на три этажа выше, и она провела меня в 66 квартиру. О хозяйке этой квартиры у нас ходили самые ужасные слухи. Я за 10 лет, которые жил в этом доме так ни разу ее и не видел, но по слухам она была настоящей ведьмой. Частенько я видел людей, которые в слезах поднимались к ней на этаж. С улицы все ее окна всегда были черные, как после пожара. Но я раньше не верил во всю эту мистику. Но даже мне стало жутко, когда я вошел в квартиру. Посреди комнаты стоял гроб. Он уже был заколочен. Вокруг сидели старухи самого отвратительного вида. Все скорченные с длинными черными волосами. Их лиц не было видно и они по очереди повторяли какие то молитвы или заклинания на непонятном мне языке. Вокруг гроба были груды обгорелых свечей. К моему удивлению, гроб стоял на двух табуретах, одним из которых был мой. Возмущаться, конечно я не стал.Вместе с еще одним ошалелым соседом, которого привели несколькими секундами позже мы вынесли гроб вниз и погрузили в газель.Вечером соседка постучала в дверь и вернула мне мой табурет.Первой мыслью было выкинуть его, но эта мебель была мне дорога, как память об отце.Этой же ночью я услышал скрежет на кухне. Войдя, я увидел старуха, сидящую на стуле. Она протягивала ко мне руки, и я в страхе сбежал из квартиры. Идти мне было некуда и всю ночь я провел в подъезде.Утром я отправился к своей бывшей жене. Я всегда смеялся над ней, когда она рассказывала мне про всякую мистическую дребедень, но тут я был готов извиниться за все. После развода мы остались в хороших отношениях, и она согласилась мне помочь и отвезла к ее знакомой бабушке, которая долго распрашивала меня о произошедшем. В итоге она спросила из какого дерева был сделан табурет. Я знал, что стулья и табурет отец делал из березы. И тут она мне разложила все по полочкам. Оказывается моя соседка была ведьмой и когда она умерла, над ней начали проводить обряд, после которого ее душа должна была успокоиться навсегда, отделившись от тела, но все те ведьмы не учли того, что каждое дерево обладает разными магическими свойствами. Нам широко известно, что осина убивает вампиров, но не известно, что береза является мощным магнитом для душ умерших. В древности, если люди не хотели, что бы душа отделялась от тела покойного, они хоронили его в березовом гробу и та оставалась навечно в нем заперта. В моем случае, в момент отделения ведьминой души, она была притянута березовым табуретом и так и останется с ним, пока не совершить еще один обряд разъединения. Я предложил просто выкинуть табурет, но она сказала, что пока ведьма к нему привязана, она не даст этого сделать. Бабка рассказала мне что делать, и по возвращении домой, я встал напротив этого табурета и начал читать заклинание, которое она мне написала на листе. При первых же моих словах табурет завибрировал. Потом в комнате пропал свет, хотя за окном был день. Я глянул на стекла, но они были полностью покрыты толстым слоем копоти, когда я перевел взгляд обратно на табурет, на нем сидела черная ведьма из под ее волос на меня смотрели два голубых, мертвых глаза. Я запнулся и не смог продолжать. Тогда она, воспользовавшись этим вцепилась мне в шею своими руками. В глазах потемнело. Она повалила меня на землю, я ногой пнул табурет, она ослабила хватку и отлетела вслед за ним. Я встал и продолжил читать заклинание. Она начала извиваться. В этот момент с потолка на меня начали сыпаться трупные черви. Сейчас я не знаю правда это были черви или всего лишь галлюцинации, но больше я терпеть не смог, я схватил табурет и разбив стекло , выкинули его на улицу.Потом соседи вызвали полицию и меня забрали в участок. Тогда у меня был нервный срыв и я всем пытался доказать, что я говорю правду. Сами видите, к чему это привело. Через родственников я продал квартиру буквально за гроши.Теперь я понимаю, что табурет вернулся в квартиру.- Не только вернулся, но и убил после этого случая еще двоих и чуть не убил мою жену. - Сообщил я.После моих слов заведующий явно занервничал.- Так, ваше время вышло. - Оборвал нас он.- Как мне узнать это заклинание, которое вы пытались произнести?- Ну все, заканчиваем этот цирк, убирайся, если не хочешь занять соседнюю палату!- Сказал заведующий.Последнее, что я услышал, был адрес бабки, которая знала как провести обряд.Я вышел, и мы с женой в спешке покинули клинику.По пути я рассказал ей все, что услышал в клинике. Она уговаривала меня бросить все и отступиться, но я не собирался сдаваться и терять свою квартиру. Тем более, что разрешение проблемы было уже не за горами.После разговора с бабушкой, к которой нас направил бывший хозяин квартиры, мы вышли с листочком, на котором было написано несколько строк. План был прост.Открываем дверь, заходим, читаем то, что написано на листе и дальше живем спокойно.Через час мы стояли перед нашей дверью и собирались с мыслями. Всю дорогу я учил заклинание.Мы решились. Поворот ключа и я нажимаю на дверь. Ничего, дверь не открывалась. Лишь небольшая щель образовалась. Я пробую сильнее, безрезультатно. Я бью несколько раз ногой, результат нулевой. Тогда я иду на последнюю попытку и разогнавшись, прыгаю на дверь плечом. Раздается треск, дверь распахивается я улетаю в квартиру и с грохотом падаю на пол.Резкая боль пронзает мою ногу.Я переворачиваюсь на бок и вижу, что дверь была подперта именно этим табуретом, который при последней моей попытке не выдержал и разломался на несколько частей. Один из острых обломков в тот момент торчал из моей ноги, омываемый моей кровью.Мне стало плохо. Тошнота подобралась к горлу. Не знаю что меня пугало больше в тот момент, кровь, которая ручьем лилась из раны, судя по всему была повреждена артерия, или ножка этой проклятой табуретки, торчащей из ноги.Жена ремнем перетянула ногу, вызвала скорую и помогла мне спуститься вниз. В больнице мне извлекли деревяшку из ноги и обработали рану.На следующий день мне стало хуже вокруг раны стало расползаться черное пятно. Врачи думали, что это заражение, но не могли ничего поделать. Через несколько дней почернела почти вся нога. Они приняли решения ампутировать ее.Но я знал в чем причина. Дух ведьмы перешел в меня через обломок дерева. Я начал чувствовать, как она подчиняет себе мое сознание и знал, что скоро проиграю в этой борьбе.На кануне моей операции, мы с женой спланировали побег из больницы.Она заранее договорилась с бабкой, которая дала нам заклинание, что она мне поможет. Выйти из больницы оказалось не сложно, там нас уже ждало такси и мы направились с бабке. В машине мне стало совсем плохо. В голове я отчетливо слышал ее голос. Она произносила какие-то заклинания на каком-то не понятном мне языке. Я собрался с силами и на несколько мгновений взял контроль над телом.- Если у вас не получится, убейте меня.- Прошептал я жене.-Все получится. - это были последние слова, которые я услышал перед тем, как потерять сознание.Следующее, что я помню, это то, как я очнулся в темной комнате и увидел, как надо мной под потолком парила черная старуха с ледяным взглядом. Во рту у меня было что-то инородное. Я попытался выплюнуть это и понял, что это были ее черные волосы, которые как струны тянулись до ее головы. Я не мог не вдохнуть, не пошевелиться. В углу с закрытыми глазами что-то бормотала бабка, к которой мы приехали. В другом углу сидела моя жена и, держа свечу в руках, с глазами полными ужаса, наблюдала за происходящим.Я опять отключился.В следующий раз я открыл глаза уже в палате больницы.Первое, что я сделал, это ощупал свою ногу. Она была на месте и уже приобрела розовый оттенок.В углу дремала жена. Она проснулась и рассказала мне, как бабка изгнала из меня ведьму и заперла ее в березовой шкатулке, которую оставила у себя.Для нас кошмар был окончен.Через неделю я вышел из больницы. Еще через месяц мы сделали ремонт. С тех пор у нас в квартире все спокойно, но спим всегда с включенным светом.Автор: Say2626.

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