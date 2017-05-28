Покупка машины

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:00

Причина: Заменила раздел.

Arhip Просмотров: 38 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 08:00 by

Произошло это лет 15 назад.Я сплю и мне снится сон. Сон настолько реальный, что запомнил я его в малейших подробностях.Снится мне, что я поехал в автосалон покупать новую машину. Даже помню название автосалона и где он находится.Прихожу в салон, там все такие в пиджаках дорогих, а я в потертой кожаной куртке. Менеджеры на меня смотрят искоса. А мне плевать на их взгляды. Подхожу к одному- Машину хочу купить.Садимся с ним за стол, обсудили какие допы на машину ставить, страховку какую и прочее. Далее иду к кассе, расплачиваюсь наличными, забираю машину.Приезжаю домой, паркуюсь, ставлю на сигналку. Затем захожу в квартиру, пью чай и ложусь спать.Вот на этом месте сон заканчивается, начинается реальность.Просыпаюсь от воя сигналки на улице. Такой же звук, как на машине, что я во сне купил.Выбегаю на балкон - там где я парковался машины нет!Звоню в милицию- У меня машину угнали. Черный Land Rover, адрес такой-то- Номер какой? - спрашивают- 77 RUS- Это понятно НОМЕР какой?И тут я понимаю, что не помню номера. И зачем-то повторяю- 77 RUSМне в ответ- Протрезвеешь, тогда и звони. Вешают трубку.А я лезу в документы за техпаспортом. Все облазил - его нет. И вот тут постепенно начинает доходить - это все приснилось. Но вот настолько реален сон был, что я принял его за реальность. Больше никогда мне таких снов не снилось.

Ключевые слова: Автосалон машина сигналка сон

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