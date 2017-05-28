Покупка машины

Покупка машиныПроизошло это лет 15 назад.
Я сплю и мне снится сон. Сон настолько реальный, что запомнил я его в малейших подробностях.
Снится мне, что я поехал в автосалон покупать новую машину. Даже помню название автосалона и где он находится.
Прихожу в салон, там все такие в пиджаках дорогих, а я в потертой кожаной куртке. Менеджеры на меня смотрят искоса. А мне плевать на их взгляды. Подхожу к одному
- Машину хочу купить.
Садимся с ним за стол, обсудили какие допы на машину ставить, страховку какую и прочее. Далее иду к кассе, расплачиваюсь наличными, забираю машину.
Приезжаю домой, паркуюсь, ставлю на сигналку. Затем захожу в квартиру, пью чай и ложусь спать.
Вот на этом месте сон заканчивается, начинается реальность.
Просыпаюсь от воя сигналки на улице. Такой же звук, как на машине, что я во сне купил.
Выбегаю на балкон - там где я парковался машины нет!
Звоню в милицию
- У меня машину угнали. Черный Land Rover, адрес такой-то
- Номер какой? - спрашивают
- 77 RUS
- Это понятно НОМЕР какой?
И тут я понимаю, что не помню номера. И зачем-то повторяю
- 77 RUS
Мне в ответ
- Протрезвеешь, тогда и звони. Вешают трубку.
А я лезу в документы за техпаспортом. Все облазил - его нет. И вот тут постепенно начинает доходить - это все приснилось. Но вот настолько реален сон был, что я принял его за реальность. Больше никогда мне таких снов не снилось.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:00
Причина: Заменила раздел.
Сегодня, 08:00 by ArhipПросмотров: 38Комментарии: 3
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