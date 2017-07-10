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Истории из жизни

Призрак или сон?

Друг рассказал. Был у него дядя, брат его матери. Племянника очень любил (с женами ему не повезло, своих детей не было). Играл с ним, учил "всяким вещам" (ну, типа того, как грамотно рогатку сделать). В общем, воспитанием в основном он занимался.

Когда жили на даче, друг жил с дядей в одной комнате. Родители в соседней.
Началась война в Чечне. Дядя, офицер запаса, вызвался добровольцем.

Проходит несколько месяцев.
И вот однажды друг ложится спать и слышит, что дверь открылась. Поднимает голову - заходит дядя.
- Дядя, ты как тут оказался? - спрашивает друг
- Да вот, отпустили ненадолго. Давай спать. Смертельно устал.
Подходит к своей кровати, раздевается и ложится спать.

Под утро друга что-то разбудило. Он поднимается и видит - дядя оделся и идет к выходу.
- Ты куда?
- В туалет, - отвечает дядя (ну, не совсем так он ответил, но смысл такой).
Друг засыпает. Просыпается позже - дяди нет. Прошелся по участку - нет его.
Родители уже проснулись, он к ним:
- Где дядя?
Они пальцем у виска крутят и говорят:
- Воюет твой дядя.

А потом стало известно - в тот самый день дяде прострелили голову. В состоянии комы привезли в военно-полевой госпиталь. Он там пролежал ночь, а под утро, не выходя из комы, скончался.
Друг, рассказывая мне эту историю, сказал: "До сих пор не знаю, то ли дядя приходил, то ли мне это приснилось. Когда он на кровать ложился, я явственно слышал скрип пружин у кровати. И когда он поднялся с кровати, чтобы уйти, то разбудил меня тот же скрип пружин".
Вот без понятия, сон или нет? Если призрак дяди приходил, ну, не должен же он звуки издавать.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:59 by ArhipПросмотров: 275Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Дядя война смерть призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Доктор Ник
Сегодня, 14:18
0
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Комментариев: 98
"Если призрак дяди приходил, ну, не должен же он звуки издавать." -тут Вы не правы-шумят еще как
"+"за историю!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#2 написал: Япона Мать
Сегодня, 14:47
0
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Комментариев: 77
И призрак, и сон... и плюс
Зарегистрирован: 24.07.2016
#3 написал: mr Mixter
Сегодня, 15:00
-2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Писал знающий человек на Ютубе что даже астрала, и то нету, т.к. колоссальную энергию надо чтобы "выйти" в реальном мире/астрале. А какая тогда тут, в этой истории нужна чтобы... дух что-ли, совершенно так же как и живой делал? Да и к чему это? Чтобы племянник заикался, или вырос расистом? Мол дядя мучился и мотался от госпиталя домой. Но таких историй миллионы, так что вообще без понятия что это такое.
Зарегистрирован: 19.07.2017
#4 написал: Arhip
Сегодня, 15:08
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Кстати, по всем прикидкам дядя на то время еще живой был. Правда в коме
Зарегистрирован: 29.08.2017
#5 написал: xlarafitum
Сегодня, 15:10
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призрак, конечно + за историю
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#6 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 15:40
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Я думаю, что призрак дяди приходил проститься
Зарегистрирован: 23.04.2014
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 16:04
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Цитата: Япона Мать
И призрак, и сон... и плюс

Х 2
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
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