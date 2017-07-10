Призрак или сон?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Arhip Просмотров: 275 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 13:59 by

Друг рассказал. Был у него дядя, брат его матери. Племянника очень любил (с женами ему не повезло, своих детей не было). Играл с ним, учил "всяким вещам" (ну, типа того, как грамотно рогатку сделать). В общем, воспитанием в основном он занимался.Когда жили на даче, друг жил с дядей в одной комнате. Родители в соседней.Началась война в Чечне. Дядя, офицер запаса, вызвался добровольцем.Проходит несколько месяцев.И вот однажды друг ложится спать и слышит, что дверь открылась. Поднимает голову - заходит дядя.- Дядя, ты как тут оказался? - спрашивает друг- Да вот, отпустили ненадолго. Давай спать. Смертельно устал.Подходит к своей кровати, раздевается и ложится спать.Под утро друга что-то разбудило. Он поднимается и видит - дядя оделся и идет к выходу.- Ты куда?- В туалет, - отвечает дядя (ну, не совсем так он ответил, но смысл такой).Друг засыпает. Просыпается позже - дяди нет. Прошелся по участку - нет его.Родители уже проснулись, он к ним:- Где дядя?Они пальцем у виска крутят и говорят:- Воюет твой дядя.А потом стало известно - в тот самый день дяде прострелили голову. В состоянии комы привезли в военно-полевой госпиталь. Он там пролежал ночь, а под утро, не выходя из комы, скончался.Друг, рассказывая мне эту историю, сказал: "До сих пор не знаю, то ли дядя приходил, то ли мне это приснилось. Когда он на кровать ложился, я явственно слышал скрип пружин у кровати. И когда он поднялся с кровати, чтобы уйти, то разбудил меня тот же скрип пружин".Вот без понятия, сон или нет? Если призрак дяди приходил, ну, не должен же он звуки издавать.

Ключевые слова: Дядя война смерть призрак авторская история

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