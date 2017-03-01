В тайне от мира. Глава 11: «Прошлое: Ева». Продолжение

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 15:27

Андрей Гневуш Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:27 by

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...Она открыла глаза.— Добро пожаловать, Ноль.— А? Что? Кто? - неуверенно говорила девушка, – ноль?— Так, отнесите её в лабораторию и дайте 5 минут на передышку. Вперёд.Несколько человек всполошились и помогли Еве дойти. 2-ух минут хватило для того, чтобы она могла прийти в себя. В лабораторию зашёл доктор, судя по виду, он был из Германии.— Ну что, Ноль, готова? Вопросы есть?— Д-да... Мне интересно, – в её голосе был слышен страх и волнение. Но при этом он звучал неуверенно; «сколько времени я была в заморозке?» – думала она.— Ровно 150 лет. Кстати, те врачи ошиблись в диагнозе – у тебя не рак.— Хм-м-м... А почему вы называете меня Ноль?— Что?! – всполошился он и этим испугал девушку, – они не..! Еех... Как они тебя звали?— По имени.— Да... Ты эксперимент «Ноль»! Так что забудь теперь своё старое имя. Твое новое – Ноль. Ясно?— Да, – по её щеке потекло несколько слез.— Ну что ты, девочка? Почему плачешь?— Они... Они... – уже начала рыдать, – они обещали, что отпустят меня!— Вот ***! – выругался доктор и пошёл.Ева просто сидела в лаборатории и плакала. Через минуту вошёл другой доктор. Ева не видела его, она просто закрыла глаза. Но голос заставил её открыть их, а точнее, одно слово.— Ив.— Ты..! Обещал мне... Мне...— Не бойся, всё будет хорошо.— Хорошо?! – ею вдруг завладела ярость, – уже ничего не будет хорошо!Она разозлилась и ударила его в живот с такой силой, что он упал без сознания.— Срочно уколоть ей успокоительное! Бегом!В комнату вошло трое докторов.— ТИХО-О-О!! – и он вколол ей дозу успокоительного, – успокойся.— А вы! – указал на остальных докторов, – убрать его.— Сядь, – негромко приказал он.Девушка послушно села. В микрофон послышался голос:— Надень!— Что надеть? – спросила она.Увидев на полу странный браслет, она сказала, – а, поняла, сейчас.Как только она встала, у неё «скрутило» живот. А браслет, оказавшись на руке, сжался, чтобы было невозможно его снять. 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Когда все органы оказались за пределами организма, она почувствовала облегчение. Но внезапно упала и поняла, что не может шевелиться! А наблюдатели видели. Видели, как из выделившегося вещества начали образовываться новые органы. Это были стволовые клетки. Вдруг Ева перестала дышать... Её легкие начали перестраиваться, она просто начала задыхаться. Затем она почувствовала лёгкость. Не дышала – но жила. Теперь ей были нужны лёгкие только для того, чтобы говорить. Снова что-то начало перестраиваться – на этот раз сердце. Её бросало то жар, то холод! Было ощущение, будто ей копьё засунули в грудь. И всё это сопровождалось ужасной болью!Тут один смотрящий словно проснулся и крикнул в микрофон:— Сделайте что-нибудь! Не дайте ей умереть!!!Сердце уже перестроилось, началась трансформация тела.... В этот же момент вбежал доктор и вколол Еве шприцом что-то зеленоватое..!Ноги девушки удлинились, как и волосы, на 6 см. Но вдруг процесс остановился, и она начала вырыгать всё лишнее вещество в организме. Позже начала лезть кровь. Она сначала была ярко-красная, потом сменилась жёлтой, а затем зелено-красной. Но как только приобрела светло-зеленый оттенок, всё прекратилось. Ева потеряла сознание. Кто знает, что бы случилось с ней, если доктор не вколол бы ей... вещество.— Что... Что вы вкололи?— Чт..! Не знаю, – он посмотрел на шприц. И его пробил озноб: «ДНК дерева "Секвойи"»— Что?! ДНК дерева?! Да что вы себе позволяете!— Я не... Я... Просто взял первое, что было на столе.— Что-о-о?! Из-за вас отключился браслет! Из-за вашей некомпетентности девушка мертва!!— Я н-не хотел...— Борщ! – вдруг к Еве вернулось сознание. Она сказала что-то похожее на "Ложь!" и опять провалилась в сон.— Срочно верните её!Девушка лежала без сознания.Доктора подняли её, положили на кровать. Изо рта тонкой струйкой стекала зеленая кровь.— Пульса и дыхания нет. Она мертва.— Нет! – зашел один из наблюдателей, – с этим всё хорошо.— Что ты имеешь в виду?Он открыл глаз Еве и внимательно посмотрел.— Да она же просто спит.Все облегченно вздохнули. Бедная девушка просто спала.Один из докторов захотел снять браслет, ведь тот уже не работает. По нажатию на кнопку, браслет должен был сам слезть. Но он вообще не реагировал.Доктор посмотрел на браслет и задумался.— В спальню её, – сказал голос откуда-то сбоку.— Ах, да.Они отнесли её на кровать и вытерли кровь с лица.Ева проснулась. Комната была достаточно приятной. Зеленоватые стены, деревянная тумбочка, большая кровать (?). Она почувствовала, что нет желания дышать, но при этом не было удушья. Она пощупала давление.— Я... мертва? – спросила она вслух.— Никак нет! – послышался ответ.— Тогда... что со мной?— Твоё тело претерпело метаморфозу... Кратко выражаясь, ты уже не человек.— Чт-что? – у неё все внутри похолодело, – что вы сказали?— Не бойся, теперь уже ничего не случится.........5 лет спустя.........Все эти годы Ева жила жизнью экспериментального объекта. У неё брали анализы, спрашивали о самочувствии. О браслете забыли. Но вот была странность, она ни капельки не старела, даже не росла. Ей будто всегда было 17. И учёных, и саму Еву это встревожило. И из-за этого девушка жила в усиленном режиме (то есть больше анализов, больше тестов)........Год спустя........— Ноль. Как самочувствие?— Нормально, боли почти не чувствую, – ответила монотонным тоном Ева, глядя на обрубок руки, – почти.А всё началось неделю назад, ведь браслет нужно было как-то снять. Ничто не помогало. И несколько дней назад учёные заметили, что движение руки немного приторможенные. Они пробовали разные способы отделить браслет от руки. Ничего не помогало. Тогда было решено отрубить руку целиком. Они ввели ей обезболивающее, и... У Евы потемнело в глазах, обезболивающее не сработало. Ей быстро обвязали руку и положили на кровать.— Голова не болит?— Да нет, уже всё в порядке, только странное чувство...— Не бойся, так должно быть.— Да, хорошо.........6 месяцев спустя.........Рука у девушки уже отросла. Но Ева начала вести себя немного странно: она стала закрытой и печальной. Ведь никто из учёных не понимал её. Почти никто...