Лом-хранитель

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Белое пятно света перед глазами медленно расплывалось, заслоняя собой потолок и верхнюю часть стен. Голоса слышались, будто сквозь толщу воды, и помаленьку стихли совсем. Тело наполнилось лёгкостью, боль отступила и необычайное блаженство наполнило душу Олега. Сколько времени оно длилось - неизвестно, но нарушено оно было самым бесцеремонным образом, а именно смачными и звонкими оплеухами. Олег открыл глаза и увидел перед собой улыбающееся лицо неизвестного мужчины.- Проснулся, горе моё луковоё? – радостно сказал мужчина и протянул руку – вставай, лежебока! Как же я ждал этого момента! Ты не представляешь!- Какого момента? – не понял Олег.- Того, когда я скажу, а ты услышишь – и картинно сложив руки рупором незнакомец продолжил громким шепотом – козёл! Как же ты меня достал!- Простите, но я Вас… - начал было Олег, но мужчина его тут же перебил.- Ещё чего! Не дождёшься! От мёртвого осла уши тебе, а не моё прощение! – и, насладившись растерянностью собеседника, смеясь, добавил – ну вставай давай, спящий красавец! Я тебя целовать не собираюсь!Олег попытался встать самостоятельно, но не смог и, скрепя сердце, воспользовался протянутой рукой незнакомца. Оказавшись на ногах, он оглянулся по сторонам и увидел, что находится на берегу небольшой, но довольно быстрой реки с низкими, поросшими сочной зелёной травой берегами.- Где мы? – спросил Олег.- На реке, – засмеялся мужчина, – короче: мы между мирами, всё вокруг мираж, а я твой ангел-хранитель! И ты пока не совсем умер, так, клиническая смерть.- А что со мной случилось? – удивился человек.- Просто ты идиот! – радостно ответил ангел и повторил по слогам – и – ди – от! Тебя машина сбила, когда ты улицу переходил в неположенном месте.- А что же ты меня не спас? – возмутился Олег.- Вот мы и вернулись к тому, с чего начали знакомство, - улыбочка не сходила с лица ангела, – ты козёл, и ты меня достал! Я стабильно раз в три недели отвожу от тебя вероятную смерть, но ты из этого выводов не делаешь. Ладно ещё, если бы ты был, к примеру, солдатом. Но ведь ты не солдат, ты обыватель, который плюёт на все правила и банальное благоразумие и прёт не глядя, как баран! А я тебя спасаю и спасаю, но ты ещё и не доволен, старый опытный камикадзе, блин!- Хорош спасатель, нечего сказать, если я сейчас между мирами завис! – огрызнулся человек.- Если бы не я, ты бы тут оказался в тринадцать лет, когда на велике по обочине дороги катался, не держась за руль. Или в семнадцать, когда пьяный на отцовском жигуле перед девчонками красовался! Когда ночью перед Светкой опозорился, помнишь? – ангел уже откровенно издевался.- Не напоминай! – потребовал Олег.- А что так? Я за тот пьяный вечер три раза смерть отводил прочь, ну вот и отыгрался малость на тебе, Козлонова фигов!- Так это что? Это я из-за тебя?..- Заснул во время поцелуя? Ну да, моя работа! – ангел сиял и веселился, а человек наоборот мрачнел.- И что тебе сейчас от меня нужно? Ведь если мы ещё не «там», то значит…- Значит, ты ещё вернёшься в жизнь. Правильно, – согласился ангел, – нужно мне от тебя не много. Чтобы ты жизнь свою переосмыслил. Я же до тебя по-другому достучаться совсем уже не могу. Тебе сорок лет, а ты всё ещё как козлик скачешь да взбрыкиваешь! Вот я и допустил то, что и так должно было случиться уже не раз!- Знаешь что, ты… А кстати, как тебя зовут-то? И где твои крылья? – поинтересовался Олег у ангела.- Наконец-то догадался спросить! Спасибо тебе, батюшка родной! – картинно поклонился тот, – думал, уж и не спросишь! Зовут меня Виктором, но можешь и Ломом звать, мне так привычнее.- Ломом? Это вам в раю такие прозвища дают? Как-то оно звучит… по бандитски… - удивился человек.- А я и есть бандит, только бывший. Прозвище своё я получил не в раю, а на Земле, хотя она и есть вместо рая. А вместо ада вот эта служба, для отработки своих грехов. Куда подопечный – туда и ты за ним. – Виктор развёл руками, как бы предлагая оглядеться вокруг, – вот наставлю тебя на путь истинный, тогда и получу прощение и свободу. А если ты свою жизнь всё-таки прожжёшь как баклан, за каждодневным пивом и интернетиком, или по пьянке куда-нибудь врежешься на глушняк, то и я пролетел с индульгенцией, как стая рашпилей, да и ты к такому же дурачку, как сам, будешь приставлён для искупления. А что крыльев нет, так ты книжек побольше читай! Там ещё напишут, что ангелы не курят! – засмеявшись после последней фразы, ангел похлопал человека по плечу.- А попроще не мог образумить? – пробормотал растеряно Олег.- Нет. Я тебе уже и рассказы в сети подкидывал про нормальные мужские ценности, зрелые и взрослые. Но ты же их даже читать не стал. И с людьми умными сводил, которые тебе вещи правильные говорили. Но ты же никого не слушаешь… Пропаганда, пропаганда… - кривляясь, передразнил он голос Олега, – ни дома, ни семьи, ни флага, ни родины, а туда же, рассуждаешь! А самое пакостное, что с хранителем может быть, это если подопечный руки на себя наложит. Так и будешь с ним по Земле болтаться… Хочешь себе такую участь? Думаю, что нет! А если не реализуешь себя в этой жизни как человек, то будешь чужую жизнь оберегать, но уже как ангел!Виктор сорвал травинку и, пожевав, выплюнул её в реку. Течение подхватило пожульканное растение и, завертев, медленно повлекло его прочь.- Вот есть река, а свежести нет, травинка есть, а вкуса нет! Не жизнь, а существование. Имитация какая-то, - тяжело вздохнул ангел.- Лом, а ты давно уже хранителем?- Давно. Почти век уже. Ты у меня второй подопечный. До первого я так и не достучался… А после третьего некоторые с ума начинают сходить… А при сумасшедшем хранителе и люди становятся маньяками да убийцами без тормозов.Мужчины помолчали, каждый думая о своём, лишь журчание реки нарушало звенящую тишину.- И часто ты так влияешь? – нарушил тишину Олег.- Первый раз. Это строжайше запрещено, но сегодня особый случай.- И чем же я такой особый и исключительный? – спросил человек.- Ни ты, а случай особый - ответил ангел – ты то как раз ни чем. Но тебе предстоит стать предком великого учёного, что с твоим нынешним образом жизни крайне сомнительно. Вот поэтому мы с тобой и встретились!- Предком? Только и всего? – поразился Олег.- Да. Сам по себе ты, уж извини, обычная серая посредственность, застрявшая в развитии. Но Родион Романович родиться должен! – серьёзно ответил Виктор.- Так это что, и есть моя миссия на Земле? Стать предком? А если я откажусь? Я не скотина для скрещивания и селекции! – возмутился человек.- Значит ты не Олег, а олень безрогий! Это тот минимум, который ты обязан выполнить, стать человеком и дать потомство! Можно и к большему стремиться, но ты же не хочешь себя реализовать по полной! – вспылил ангел – кто-то защищает страну, кто-то уголь добывает в рекордных количествах, кто-то вакцину создаёт и на себе её проверяет! А ты должен хотя бы жизнь прожить как разумный мужик, а ни как вечный подросток с кучей комплексов! Тебе уже сорок лет, а ты повзрослеть никак не можешь! Четверть века, как тебе не пятнадцать, задумайся! Короче. Ты сейчас уже сутки как под наркозом, пора тебя вытаскивать в тело. А тебе пора браться за ум. И это без вариантов.- А я буду помнить тебя и наш разговор? – задумчиво спросил Олег.- Нет, это не за чем. Но выводы, я надеюсь, всё-таки сделаешь, предок человека разумного, блин! Да, запомни ещё один важный момент: тебе всегда нравились карие глаза! Повтори.- Повторяю: мне всегда нра…Резкая вспышка света ударила по глазам Олега и мир ворвался в сознание шумами различных аппаратов жизнеобеспечения и звоном брошенной на стол ампулы.– Мне всегда нравились карие глаза… - на автомате договорил Олег, и тем самым смутил молодую кареглазую медсестру Марину, делавшую ему укол.Лом вытер пот со лба и устало плюхнулся на кушетку рядом.Автор: Тимофей Клименко.

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