Хроники забытых дней: Часть 13

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:53

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Дарк Коллекционер на мгновение застыл - щелчок детонатора вызвал у него неописуемый ужас. Он даже и не надеялся пережить эту атаку. Мина была в его груди, и это значило, что внутренности Дарка будут полностью разрушены. Более того, через раны, нанесённые светом, монстр не имел возможности принять нематериальную форму и избежать урона."Неужели конец? Эта девчонка... Нужно было её сразу убить, а не играть в эти игры в испытания", - Дарк начал медленно приходить в себя, после щелчка прошло уже несколько секунд, а взрыв всё ещё не произошёл. Он внимательно посмотрел на Сару, которая с досадой рассматривала детонатор, панически нажимая на кнопку.- Работай, барахло! Но почему ты подводишь меня именно в такой ответственный момент?Монстр всё ещё находился в паническом состоянии, так как понимал, что детонатор может сработать в любой момент, поэтому он сделал несколько шагов в сторону Сары, чтоб привлечь её внимание. Это сработало - услышав шаги, Сара резко подняла голову и, выхватив свободной рукой пистолет, направила его на Дарка.- Что, детонатор барахлит? - Дарк с силой постарался говорить издевательским тоном, но нотки дрожи все же давали про себя знать. - Опять пистолет? Думаешь, что я не знаю, что он разряжен?Сара промолчала в ответ, но в её глазах читались решительность и бесстрашие. Несмотря на то, что пистолет был разряжен, Дарк чувствовал необъяснимый ужас только от того факта, что его дуло было направлено на него."Что это такое? Тот ли это пистолет? От одного его вида у меня мурашки по коже, хотя раньше он не вызывал у меня такого страха".- Я бы предпочла бы это не использовать. - Сара на мгновение отвела глаза. - Ведь от этого последует мощная отдача..."Что она имеет в виду? Мощная отдача? У этого оружия есть ещё один режим стрельбы?" - Дарк начал нервничать ещё больше, так как теперь он не знал, чего можно ожидать от соперника.Всё его нутро голосило и орало только одно: "Беги! Спасай свою жизнь! Это не стоит того!". Но, несмотря на это, монстр продолжал стоять на месте - он знал, что умрёт в любом случае. Руководители испытаний Тьмы имеют право жить только в случае своей победы, проигрыш означает смерть. Дарк знал это, так как видел, что случилось с его предшественником после того, как он проиграл. В тот день, когда Дарк впервые попал в Лабиринт и успешно прошёл два испытания. Как и у Сары, последним испытанием был путь Тьмы.Габриель - так звали его предшественника, был убит после поражения Распорядителем пути Тьмы, человеком. Нет. Монстром! Имя которому - Сайрес!"Удивительно! Ты смог победить моего слугу. У тебя явно есть талант!".Дарк крепче сжал меч и, сняв шлем, посмотрел прямо на Сару. В его глазах читался страх вместе со смирением - он явно готовился умереть здесь, на поле боя."Но ты не думаешь, что я тебя так просто отпущу? Из-за тебя у меня больше нет слуги, а значит - у тебя сейчас только два пути - умереть от моих рук или... занять место Габриеля! Так что ты выберешь?".- Я... я...Сара удивлённо посмотрела на Дарка - ещё мгновенье назад он сжимал меч, намереваясь напасть на её, но теперь от этого рвения не осталось и следа. Дарк стоял, склонившись вперёд и сжимал руками голову, а из его глаз на землю лились чёрные слёзы. Он несколько секунд только то и делал, что повторял одно: "Я... я...".Наконец, немого придя в себя, он начал говорить:- Я хочу кое-что тебе рассказать, девушка. Но только тебе решать - хочешь ли ты это услышать, ведь мой рассказ - это история моей жизни. В любом случае, из этой комнаты выйдет только один.Сара была ошеломлена такими словами. Изначально она видела в Дарке только безумие и злобу, но теперь его поведение говорило про то, что в нём остались и другие чувства. Он выглядел так, словно всё это время у него не было желания убивать Сару.- Хорошо! - Сара уселась на пол и приготовилась слушать. - Только учти - времени у меня в обрез.Дарк обнажил два ряда острых зубов в печальной улыбке и принял такую же позу, как и Сара. Он не стал ждать и сразу же приступил к своему рассказу.- Знаешь, я столько времени провёл в Лабиринте, что уже было успел позабыть своё прошлое. Но твоё появление заставило меня вспомнить, откуда мои корни. Ведь я, как и ты, человек. Родился я в Англии более четырёхсот лет назад, в небольшом городке Честер и в очень бедной семье несостоявшихся ремесленников. Времена были сложными - высокие налоги, вспышки холеры и отсутствие денег. Некоторое время мы жили за счёт небольшого подработка отца и более состоявшихся коллег. Да, шиковать на эти деньги не приходилось - мы были рады, если бы раз в месяц нам удавалось раздобыть кусок оленьего или хотя бы куриного мяса. Нам хватало только на заплесневелые овощи типа репы и буханки чёрствого хлеба в день. Но потом началась война, отца забрали. Мы выживали как могли, иногда приходилось работать у богачей за объедки. Иногда мы опускались до того, что ловили крыс, собак и кошек, чтобы хотя бы немного утолить неописуемое чувство голода. Но потом пришла зима, стало ещё хуже. Через несколько месяцев мы узнали, что отец был насажен на копьё в одном из боёв. Мать быстро сошла с ума от горя и ударилась в пьянство. Она перестала ночевать дома и почти игнорировала меня. Иногда она заявлялась домой в компании незнакомых мужчин - тогда у нас на некоторое время появлялись деньги, но их едва ли хватало на еду. Плюс ко всему - эти мужчины часто избивали меня, если я не желал оставить их с матерью наедине. Именно поэтому моё тело постоянно было в синяках. Защитить меня было некому - мать была слабой, а гвардии было плевать. Эти продажные твари только то и делали, что напивались в стельку и прогуливались по улицам города, пугая народ и бесчинствуя не хуже разбойников. А на народ они клали из большой башни, арестовывая невинных и собирая поборы и взятки. Мать тоже плохо закончила - во время одной из попоек её изнасиловали и убили гвардейцы. Они хотели обвинить меня, но я в это время работал в поместье одного богача и имел алиби. Как мне известно, дело замяли с помощью взятки и гвардейцев даже не сняли с должности. Всем было плевать, ведь чего стоит жизнь женщины лёгкого поведения в сравнении с большим кошельком золотых монет? Ничего... И так было всегда. Металл дороже человека и его амбиций.Так я остался один. Я не могу сейчас сказать, какие чувства у меня были к родителям, но они заботились обо мне, несмотря на нищету. Оставшись один, я начал выживать воровством и вскоре был втянут в местные банды. Мы совершали небольшие налёты на купцов и ремесленников в лесах за городом. Позже мы взялись за наёмные убийства. Я помню, как мои руки впервые обагрила кровь. Это непередаваемое чувство ужаса и спокойствия. Ужаса через содеянное, спокойствия через то, что всё наконец закончилось. Если сначала меня часто ловили и избивали, то со временем я становился всё искуснее и искуснее, а к своему пятнадцатилетию я сумел сколотить небольшой капитал. Меня наконец-то начали признавать в обществе, и я начал подумывать, как бы мне завязать с воровством. Сделать это было непросто - над бандитами стоял главарь, который незамедлительно убивал тех, кто хотел завязать с делами. За своё время я многих повидал на острии его кинжала и себе такой судьбы не желал. Поэтому я разработал план по устранению всей группы разбойников. Мы часто встречались в моём доме по ночам, устраивая пьяные посиделки и нанимая "бабочек" из местных борделей. Выпивку всегда доставал я - так было заведено у разбойников, угощать должен хозяин дома.Сначала они проверяли её, заставляя меня глотнуть первым, но со временем прекратили это делать, так как начали доверять мне. И на это были причины, ведь я много кого из них спас от шальной пули пистоля во время налетов гвардейцев. Раз было - главаря спас, застрелив гвардейца, который уже заносил меч над его головой сзади. Ох, сколько же я раз жалел про этот поступок. Если бы я позволил бы убить его тогда, то, возможно, удалось бы избежать стольких смертей.В ту ночь я решил покончить с прошлой жизнью. Поэтому перед последующей пьянкой я подсыпал яд в бутылки со спиртным. Эти уроды осушили их за несколько минут, что и привело к быстрой их смерти. Я пил с бутылки, в которой не было яда, чтоб не вызвать подозрения, а уже через десять минут со злобным оскалом, стоя на лестнице, что ведёт на второй этаж, я наблюдал, как они падают на пол и умирают в жуткой агонии. Кто сумел сохранять рассудок, сыпали в мою сторону проклятия и ползли в мою сторону, превозмогая себя и сжимая в дрожащих руках кинжалы. Но я был невозмутим - знал, что они подохнут раньше, чем успеют добраться ко мне. Так и вышло.К утру все уже лежали замертво, в том числе и главарь. Он даже не успел развлечься с двумя ночными бабочками, нанятыми им перед гулянкой. Они разделили его участь.Всего полчаса понадобилось, чтоб перетащить тела в подвал. Был понедельник, поэтому никто не помешал расчленить их с помощью старой пилы и топора, а потом закопать под досками в том же подвале. Можешь ли ты представить чувства человека, который режет своих бывших коллег на куски? Да, я их терпеть не мог, но они уважали меня и всегда были готовы прикрыть мне спину. От улыбки на моём лице не осталось и следа, когда я нанёс первый удар. Брызги крови моих единственных настоящих друзей. Что же я наделал? Я до сих пор не могу простить себя за этот тяжкий грех, и я понимаю, что моё состояние - это расплата за содеянные преступление и зло, что я натворил. Ведь я мог найти другой выход из этой ситуации. Я рубил их на куски, а из моих глаз лились слёзы, я был на шаг от того, чтоб упасть на пол и начать безудержно рыдать. Если бы не этот главарь, всё было бы по-другому...Я оставил только головы и сердца, поместив их в банки с соляным раствором и спрятав в секретную нишу за шкафом. Так начала формироваться моя коллекция...

Ключевые слова: Исповедь испытания монстр узники авторская история

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