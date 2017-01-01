Хроники забытых дней: Часть 10

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:09

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Весьма неординарная картина предстала пред глазами Сары и Сентли, когда они, сидя возле третьих врат, ожидали возвращения Михаила. Пыль в комнате поднялась ввысь и закружилась в небольшом вихре, но через несколько мгновений рассеялась, оставив на полу небольшой холмик песка, который очертаниями напоминал человеческое тело.- Что за хрень? - Сентли осторожно приблизился к холму и резко попятился назад. - Оно движется!И в правду, песок начал медленно расползаться, обнажая фигуру в старом балахоне.- Михаил?! - Сара бросилась к Сентли, чтобы помочь оттащить тело с песка. - Он мёртв?!Сентли резко приложил два пальца к шее монаха и через несколько секунд, облегченно вздохнув, вынес свой вердикт.- Слава Богу! Пульс есть! - он легко поднял тело Михаила и двинулся к третьим вратам. - Третье испытание для тебя, Сара! Я должен остаться с Михаилом и привести его в порядок.- С ним всё будет в порядке? - видно было, что Сара сильно беспокоилась за Михаила. - Может, мне остаться и помочь тебе?Ответ от Сентли поступил не сразу, сначала он отнес тело к плите активации и положил его на её, после занял место на второй. И под гул врат наконец ответил.- Каждая минута замедления может стать для нас роковой, так как Асмодей продолжает искать нас! - он опустил голову к полу. - Не беспокойся... Этот парень не может так просто умереть...После этих слов Сентли замолчал, и весь его вид говорил, что он не желал болтать дальше. Сара его понимала - он должен был оставаться на своей плите, чтобы она смогла пройти, а его лучший друг в это время лежал без сознания на плите.- Я ещё не поняла до конца, кто вы такие! - Сара двинулась к вратам. - Вы странные! Но... старик... Проследи за тем, чтоб этот монах не сдох до того времени, когда мы сможем убежать с этого места.Она остановилась пред входом лишь на секунду, вздрогнув от холодного ветра, который тут же налетел с кромешной темноты за вратами. Но времени, чтобы жалеть себя и бояться, не было. Сара храбро ступила во тьму и под скрежет механизма обматерила себя, вспомнив, что забыла прочитать правило пути на вратах.- Вот блин! Я даже названия пути не знаю! - она нажала на кнопку включения фонаря. - Серьёзно! Как мне теперь продвигаться вперед?!Свет фонаря словно застыл на месте, освещая лишь небольшую зону вокруг себя. Казалось, словно сама тьма отталкивала свет, мешая ему распространяться вокруг.- Приветствую тебя, глупое дитя!Громовой голос прозвучал из темноты впереди, заставив Сару вздрогнуть и отступить несколько шагов назад. Правая рука соскользнула вниз и крепко обхватила рукоять пистолета.- Кто здесь?Порыв ледяного ветра налетел с темноты и пронзил тело Сары приступом ужасной боли.- Мой защитный костюм... - она согнулась, словно под действием какой-то ужасной силы. - Бесполезен...Боль пронзила тело лишь на мгновение, но оставила за собой тяжелый осадок в виде неосознанного страха. Жуть наполнила тело и сковала движения. Что-то ужасное находилось там, в непроглядной темноте.- Ах, прости за столь холодный приём! - ужасный голос снова прозвучал впереди. - Но я из тех существ, которые любят сразу вводить участников испытания в суть их положения.- К-к-к-кто ты?! - Сара не без усилий выхватила пистолет из кобуры и направила его вперёд. - Покажись!- Как пожелаешь!Тьма вокруг начала вращаться, образуя огромный вихрь. Словно что-то затягивало её в одну точку, но при этом не делая пространство светлей.- Не удивляйся! Здесь нет места свету!Тьма сжалась в огромный шар, который, как казалось, был чернее самой ночи. Шар выделялся на фоне всеобщей темноты - он вибрировал и источал миазмы тёмного света.Ещё через несколько секунд он начал изменять свою форму. Снизу и по бокам начали расти длинные конечности - ноги и руки с длинными пальцами. В шаре появилось несколько отверстий, одно из которых вскоре обросло огромными саблевидными чёрными зубами. Два остальных вскоре вспыхнули тёмным пламенем, и существо, опустив на голову из ниоткуда появившийся цилиндр, улыбнулось своим чёрным оскалом.- Разрешите представиться?! - существо сделало небольшой реверанс. - Коллекционер Дарк! Но для вас - просто Дарк! Что ж! Давайте начнем наше шоу!На несколько секунд воцарилась полная тишина. Тёмное существо стояло на месте, словно ожидая реакции Сары на его появление. Но она всё ещё находилась под влиянием ауры страха и, не издавая и звука, направляла пистолет в сторону существа. Её мысли перемешались, и ей пришлось приложить немало усилий, чтоб привести их в порядок. Наконец, немного поборов гнетущее влияние существа, Сара смогла ответить.- Дарк? Вы являетесь Распорядителем испытания?Улыбка на лице существа стала ещё шире, а его глаза сверлили Сару насквозь. Огни в них стали ещё темнее и теперь ещё больше выделялись на фоне чёрных глазниц. Казалось, что Дарк словно ожидал, когда Сара задаст ему этот вопрос.- Нет! Но это не значит, что ты можешь расслабиться, ведь я - один из трех его слуг, - существо сняло с головы цилиндр и поставило его на пол, словно фокусник, который собирается вытащить кролика. - Надеюсь, что ты готова к первому испытанию Пути Тьмы?Мысли наполнили голову Сары, ведь теперь, когда она узнала название пути, ей оставалось лишь строить догадки относительно сути предстоящего испытания. Но она не успела даже сформулировать первое предположение, как её оглушил дьявольской смех.- Гха-ха-ха-ха! - существо наклонилась вперёд. - А я то предполагал, что ты - достойный соперник! А ты даже названия пути не знала, пока я сам его не назвал.- Я ведь не говорила, что не знаю названия пути! - Сара была явно шокирована услышанным. - Как? Только не говори, что ты умеешь читать мысли?- А что? - существо издевательски улыбнулось. - Это так сложно?- Да что ты за существо?Несколько секунд Дарк не издавал ни звука. Казалось, что он что-то пытался вспомнить. Но это длилось недолго, и вот опять лицо Дарка озарила злобная улыбка.- Кажется, когда-то я был человеком! - он закрыл глаза рукой. - Ты... Я хотел немного поиграть с тобой, но то, что ты напомнила мне своим вопросом, слегка опечалило меня...Дарк взмахнул рукой над цилиндром, словно снимая невидимую пелену. Просвистел ветер, и приглушенные вопли наполнили пространство. Послышались шорохи, топот и тихий смех. Казалось, что вокруг носилась толпа монстров, которых скрывала тьма. Холодный ветер пронзил тело Сары, и вокруг все затихло. Казалось, что всё прекратилось, но следующая фраза Дарка говорила об обратном.- Попробуй выжить, если сможешь...

Ключевые слова: Врата путь испытания существо авторская история

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