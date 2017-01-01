Хроники забытых дней: Часть 5

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Меганимус Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:19 by

Сара резко отскочила от двери и бросилась прочь по коридору, сжимая ключ в руке. Позади послышался тихий смех и скрип дверей.- Дам тебе десять минут форы, но вряд ли ты сможешь убежать.Сара как ветер неслась по туннелю, периодически поскальзываясь и падая. Страх заглушал боль от падений и гнал её вперёд. Поэтому не прошло и десяти минут, когда она, задыхаясь, выскочила в комнату с котлом.- Ключ! Наконец-то! - воскликнул человек за дверью - Скорее открой дверь!Сара резко вставила ключ в замочную скважину и повернула его.- Один из них заметил меня! И сейчас он направляется сюда!- Тогда надо спешить! - крикнул человек, выходя с темницы. - Сентли, скорее выходи!После его слов из темницы выскочил высокий человек с серебристыми от седины волосами.- Скорее, в тот коридор, с которого ты пришла! - человек в монашеской рясе бросился к главному коридору. - Надеюсь, лабиринт не изменился за это время.- Что Вы имеете ввиду? - удивлённо спросила Сара, догоняя монаха. - Что значит, изменился ли лабиринт?- Если выживем - расскажу! Сейчас лучше бежать и не отвлекаться - они очень быстрые!- Гха, вы до сих пор не объяснили, кто нас преследует.- В этом месте есть два существа, которых действительно лучше остерегаться! - не останавливаясь ответил монах. - Змей и арахнид! Но они известны под другими именами.- Что?! - удивлённо заметила Сара. - Я видела двух людей!- Демоны умеют принимать человеческий облик! - монах вздохнул. - Но это не меняет их сути!- Не все демоны плохие! - Сара улыбнулась. - Уж я-то знаю.- Возможно, Вы правы! - молвил монах. - Но это точно не те, что бегут за нами.- За нами бежит только один. И ещё одно - называйте меня Сарой.- Очень приятно! Михаил!- Сентли! - прошипел рослый старик.- Вот и познакомились! - весело крикнул Сара. - Вперёд!Впереди показался выход, и это было понятно по выступам змеиных зубов в конце тоннеля.Но в тот момент, когда до выхода оставалось полсотни метров, коридор впереди неожиданно начал смещаться. Часть туннеля впереди съехала вниз, и на его место присоединился совершенно другой ход.- Что произошло? - Сара удивлённо посмотрела на монаха.- Произошло то, чего я наиболее боялся! - монах ринулся вперёд. - Это место опять изменилось!- Что значит "изменилось"?- Нет времени объяснять! - монах с ужасом посмотрел за спину. - Он уже близко!Саре не надо было повторять его действие, чтобы понять, что для разговора сейчас не место - за спиною послышались громкие шаги и шёпот.- Я слышу вас! Я чую ваш запах! Вам не убежать!- Это арахнид! - молвил Сентли. - Нам не убежать! Но в просторном помещении в нас больше шансов одолеть его... Если это вообще возможно!Они быстро бросились вдогонку за монахом и через несколько секунд выскочили в огромную залу с множеством булыжников и полуразрушенных колон.- За булыжники! Быстро! - приказал монах. - И будьте готовы бежать!Сара и Сентли, и Михаил в мгновение ока нырнули за дальние булыжники и затаили дыхание.- Следите за ним и перемещайтесь по надобности, - прошептал Михаил. - И молитесь, чтоб он не принял демонический облик, так как в нём он вычислит наше местоположение за несколько секунд.Как только он умолк, из туннеля выскочил седой и сморщенный старик, одетый в грязные тряпки. Несмотря на свой вид, двигался он очень шустро.- Где вы? Я голоден и не хочу ждать! Я и так дал вам десять минут.Он обошёл несколько камней и, ничего не найдя, двинулся к камню, за которым пряталась Сара.- Хотите поиграть в прятки? Хорошо! - он медленно двинулся вокруг камня, но Сара, слыша его голос тоже, начала передвигаться по кругу.- Гм, где вы? - издевательски прошептал старик, приближаясь уже к камню, где спрятался монах. - Даже и не знаю!- Может, здесь?! - монстр резко бросился за камень, но монаха там уже не было. - Нет! Жаль, а я надеялся!Тут он громко засмеялся и на старом лице возникла улыбка.- Я ведь могу прекратить эту игру в одно мгновение! - крикнул он. - Жалкие существа! Узрите мой истинный облик!Сара посмотрела из-за камня и увидела, что старик присел на четвереньках. Неожиданно его конечности стали удлиняться и разделятся до тех пор, пока не превратились в четыре пары паучьих ног. Туловище начало становится все толще, а лицо превратилось в восьмиглазую морду с жвалами. Через несколько секунд посередине залы стоял огромный чёрный паук.- Я король арахнидов! - паук поднял одну из ног и мощным ударом раздробил камень, за которым прятался Сентли. - И теперь я вижу вас!Сентли наклонился и избежал удара ноги, но несколько осколков камня глубоко впились в левую руку выше кисти.- Сентли! Ты как? - крикнул монах. - Берегись его лап! Один удар - и ты труп!- Да знаю я! - Сентли бросился за колоны. - Камни немного поцарапали левую руку, но жить буду! Хватит с меня этих лирических сцен! - паук толкнул несколько камней в сторону колон, но те выстояли. - Крепкое вы выбрали убежище, но посмотрим насколько долго оно продержится! Гха-ха-ха-ха!Арахнид приподнялся на задних лапах и передними надавил на верхушки колон!- Я, в отличие от моего компаньона, предпочитаю сырую мёртвую плоть, - паук сильнее надавил на колоны, и они начали трещать. - Так что пусть он ест то, что в котле, а я отведаю вашего мяса!Колоны с треском начали падать, угрожая похоронить под собой нашу троицу, и им ничего не оставалось, как покинуть своё временное убежище.- Вот и конец! - досадно молвил Сентли. - Нам негде прятаться!- Именно! - огромный паук навис над ними. - Время поесть!Огромные, наполненные ядом жвала медленно приближались к зажатым между камней героям.- Эх! Теперь нас спасёт только чудо! - Стенли извлёк из кармана сигарету и, зажав в зубах, затянулся.- Да! Вот только...Не успел он закончить фразу, как произошло неожиданное - из коридора, с которого они выбежали ранее, с рёвом выполз огромный трехглавый змей и набросился на паука.- Что? - паук был явно шокирован таким поворотом событий. - Ас! Мы ведь напар...Окончить свою фразу он не смог, так как огромное змеиное тело окружило его и сдавило с огромной силой.- Это существо спасло наши жизни! - воскликнула Сара. - Хотя мне кажется, что мы всё одно трупы!- Именно! - прошипел змей, отбрасывая изувеченную тушку арахнида. - Я вас не спасал! Просто мой друг решил не делиться едой, и я его убил! О! Я так увлекся, что забыл представиться. Асмодей! Демон искушения!Асмодей зашипел и приготовился к атаке, но в этот момент Михаил заметил небольшой проход в стене, который ранее был заслонен камнем.- Вправо! - крикнул он. - В нишу!Дополнительного приглашения никто не требовал - еле увернувшись от змея, Сара, Михаил и Сентли нырнули в тёмный проход и быстро поползли вперёд. Асмодей однако не сильно расстроился такому повороту событий.- Глупцы! Вы сами загнали себя в ловушку! Я пролазил и в проходы поменьше!С этими словами он бросился за нашими героями.- Чёрт! Он за нами! - Сара обернулась и увидела три змеиных морды, которые еле протискались в тесном туннеле. - Хотя и выглядит это глупо!- Ползи, если не хочешь стать завтраком! - крикнул впереди Михаил. - Этот парень даже в узком тоннеле очень шустрый!В подтверждение его слов три головы неожиданно ускорились. Это заставило Сару ползти быстрее, но несмотря на это расстояние между ними неумолимо уменьшалось. И в тот момент, когда до ног Сары оставалось метров десять, и змей уже предвкушал будущий пир, туннель неожиданно снова начал перемещаться. Часть, в которой находился Асмодей, резко съехала вверх, спасая тем самым нашу троицу от острых змеиных зубов.

Ключевые слова: Туннель узники ключ погоня авторская история

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