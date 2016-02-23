Хроники забытых дней: Часть 11

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:20

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Сара едва успела увернуться от огромного клинка, который рассек воздух на уровне её шеи. Быстро направив пистолет в сторону, откуда пришла атака, она медленно нажала на курок, и в следующий момент энергетическая пуля прорезала, казалось, неразрушимую тьму, на мгновение открыв взору множество причудливых силуэтов. Пуля достигла своей цели, и мускулистый мужчина-тень был поглощён светом разрывного снаряда. Сара успела заметить, как падающие на землю голова и конечности (единственное, что осталось от противника) упали на пол и растворились. После этого опять всё поглотила непроглядная тьма, из которой слышался лишь скрип металла и тихие страдальческие стоны. Сара почувствовала, как невидимая рука дотронулась до её плеча и отпрянула в сторону, задев ещё несколько силуэтов. К счастью, все они были уж слишком медлительные, но их количество и возможность видеть во тьме играли явно не на пользу нашей героине. Астральный свет от пуль пистолета мог уничтожить чудищ, но, увы, он требовал слишком много энергии, чтобы палить в слепую. К тому же, количество противников было неизвестно. Именно поэтому, единственное, что оставалось делать - это бегать и уворачиваться от медленных атак противников.Сара двинулась вперёд и с помощью усиливающей способности своего защитного костюма растолкала противников в стороны. Рывок окончился неудачей - почти что прорвавшаяся сквозь противников Сара почувствовала, как вокруг её тела смыкаются огромные пальцы. Давление было настолько сильным, что даже защитный костюм начал трещать и, понимая, что иначе её раздавят, Сара нажала на курок. Взрыв разнёс, казалось бы, неразрушимую руку и отбросил Сару до ближайшей стены. Броня на левой руке Сары была полностью разрушена, а сама рука по ощущениям представляла из себя жалкое зрелище. Ужасная боль пронзала её, а тёплая кровь, стекая, лишь обостряла неприятные ощущения. Несмотря на это, Сара не только удержала пистолет в искалеченной руке, но и смогла сразу подняться и ввести обезболивающее, которое постоянно находилось в небольшой шкатулке на поясе.- Чёрт! Если всё продолжится в таком же духе, я точно ласты склею...Сара направила пистолет вперёд и сделала несколько выстрелов, изменяя траекторию на несколько градусов. Большинство пуль сразу же попали в цели, уничтожив несколько монстров, но в основном Сара достигла своего, сумев оценить ситуацию. Она заметила не только наибольшего монстра без одной руки, но и всех остальных. Они двигались, как зомби, точно в её сторону, едва заметно шатаясь.- Хм! Вот оно, значит, ребятки! Теперь вам уж точно конец...Сара выстрелила вдоль стены и, оценив расстояние до угла, двинулась к нему. Преодолев половину пути, она опять выстрелила в сторону чудищ и увидела, что все они направляются в её сторону. Слегка улыбнувшись, она продолжила свой путь и через несколько секунд достигла угла. После этого она повернулась в сторону монстров так, чтоб её спина находилась на уровне пересечения двух стен, и, затаив дыхание, стала считать в уме: "Один, два, три..."Шорохи медленно приближались, и, казалось, что чудища находились в двадцати метрах от Сары."Четыре, пять, шесть..."Стоны, казалось, становились всё ближе, и шуршание слышалось в пятнадцати метрах. Голова Сары опустилась в пол, а на лице читалось напряжение."Семь, восемь, девять..."Сара резко перевела переключатель мощности на пистолете на максимум и вскинула голову. Рука резко поднялась, и дуло направилось в сторону чудищ.- Десять!Яркая вспышка на секунду осветила зал, предрекая неминуемую гибель чудищам, которые, повинуясь инстинкту, двигались по единой траектории в сторону своей цели. Через мгновенье заряд огромной силы сжёг не только тех, кто стал у него на пути, но и тех, кто находился вблизи. Уничтожив чудищ, заряд продолжил свой путь и, наверное, разнёс бы стену, если бы не мгновенно материализовавшийся Дарк Коллекционер на её пути. Его когтистая рука, значительно увеличившись в размерах, разместилась на пути снаряда. Мощный удар заставил Дарка подвинуться немного назад, разрушив пол своими ногами. Ударная волна создала большую нишу в форме полумесяца перед ним, подняла вихрь из камней и пыли. Злоба появилась на лице Дарка, и он с усилием сжал заряд, полностью подавив импульс. Но, несмотря на это, энергия, созданная при взрыве, оказалась настолько мощной, что Дарка отбросило к стене, на которой он оставил приличную вмятину.Подождав пока ветер утихнет, Сара двинулась в сторону Дарка, освещая себе путь слабыми выстрелами. Дарк упал на пол и не двигался, его правая ладонь треснула, и из неё стекала на пол вязкая чёрная жидкость.- Тоже мне - руководитель испытания!Сара развернулась и двинулась на поиски выхода. Тьма всё ещё окружала её. Она уже готовилась к ужасам второго испытания, как за спиной послышался кашель и тихий смех. Раздался скрежет и шум падающих камней.- Ха-ха-ха-ха! Меня сумела ранить обычная смертная? Давно я уже не чувствовал радости от сражения! Я убью тебя лично, и ты станешь частью моей коллекции!

Ключевые слова: Чудища выстрелы испытание узники темнота авторская история

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