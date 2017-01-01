Хроники забытых дней: Часть 12

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:35

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Сара изумлённо застыла на месте и вслушивалась в ехидный смех за спиной. Он громом раскатывался под сводами большого зала, заполненного тьмой, и резал душу ледяным лезвием ужаса и страха.Дарк стоял у неё за спиной и сверлил её взглядом, не предпринимая никаких действий в её сторону. Его взгляд извергал любопытство, дикость, безумие и желание, сопоставимое с желанием маньяка, который вот-вот распорет живот своей жертве и насладится цветом алой крови и её предсмертной агонией. Сара чувствовала это - он пронзал её спину мириадами невидимых раскалённых игл, которые прожигали её нутро непередаваемым ужасом. Она не могла понять, почему он всё ещё жив? Заряд, который стоил ей половины энергии пистолета, влетел в него на полной мощности и не убил?Сара медленно обернулась. Очертания Дарка были едва различимы в непроглядной тьме. Он продолжал стоять, сжимая целой рукой раненую, но его смех прекратился - вместо этого на лице появилась довольная улыбка. Ужас и удивление на лице Сары веселили его.- Я впечатлен! Настолько, что готов сделать тебе огромное одолжение! - Дарк сильнее сжал руку. - Тебе, наверное, тяжело сражаться в кромешной тьме? Я готов пролить свет на эту проблему!Сара с широко открытыми глазами наблюдала, как раненая рука монстра начала втягивать тьму, попутно излечивая и трансформируя его тело. Тьма вокруг начала редеть и теперь напоминала не слишком густой туман. Теперь фонарик Сары мог вполне её рассеять. Свет факелов, которые висели на стенах, теперь хоть едва, но был различим. Но разом с этим ускорились и изменения тела Дарка - если раньше он имел форму огромного шара с тонкими руками и ногами, массивными ступнями и огромными когтистыми ладонями, то теперь его тело начало принимать человеческие очертания. Ноги уплотнились, туловище вытянулось и сегментировалось, сформировав голову и шею, а руки повторили судьбу ног.В общем, пред взором Сары сформировался весьма уродливого вида человек с чёрной кожей. Но на этом метаморфозы не закончились - вокруг тела Дарка начал формироваться доспех. Он был неприметной формы, но имел весьма заметный орнамент - руки украшали растения, скрученные в спираль, а на груди в перевернутом треугольнике разместилось изображение химеры с телом орла и головой волка. Голову обвенчал огромный шлем в форме головы летучей мыши, в которой с прореза для глаз лился красный астральный свет. В правой руке начал формироваться огромный черный меч со спиральной гардой, толстым и длинным лезвием с зазубринами. В общем, Дарк теперь всем своим видом напоминал огромного рыцаря из мира кошмаров.- Название этой формы - Chauves-souris chevalier, - Дарк поднял свой меч над головой - Помнишь, я говорил про одолжение? Настоящее мое одолжение - быстрая смерть!Меч резко опустился на землю, расколов пол, что и спасло Сару от неминуемой смерти. Раскол прошёл с правой стороны от Сары, позволив ударной волне отбросить её в сторону от летящего горизонтально расколу чёрного энергетического серпа. Серп, не настигнув свою цель, прошёл сквозь стену, оставив тонкое сквозное отверстие своей формы. Менее секунды понадобилось Саре, чтоб прийти в себя - удар пришёл на правую руку, где броня была целой, так что она не пострадала.- Если бы меня не отбросила ударная волна, - Сара ошарашено посмотрела на стену - Я бы мгновенно погибла.- Успеваешь анализировать мои атаки? - Дарк бросился в её сторону, замахиваясь своим мечом. - Кажется, я слишком мягок к тебе.На этот раз Сара была готова к атаке - используя усиливающий модуль своей брони, она совершила прыжок в сторону атаки и, оттолкнувшись ногами от тупой стороны меча, перепрыгнула через противника. Ещё в воздухе она перевела переключатель скорострельности на пистолете на максимум и, приземлившись, направила дуло на спину Дарка.- Мягок, говоришь? Попробуй это на вкус!Град энергетических пуль посыпался на спину рыцаря, но, несмотря на это, тот остался невозмутим. Сотни энергетических светло-голубых пуль не причиняли Дарку даже и малейшего вреда. Он даже обернулся в сторону Сары, принимая град пуль на свое лицо.- И это всё? - он взмахнул рукой, создав волну, из-за которой Сара потеряла равновесие. - Кажется, я тебя переоценил!Дарк бросился вперёд с кошмарной скоростью и мгновенно оказался за спиной Сары, которая едва ли успела подняться.- Попробуй увернуться сейчас...С этими словами Дарк нанёс удар рукоятью меча прямо в живот нашей героине, из-за чего та повторила судьбу своего противника - сначала была размазана об стену, а после упала на пол. На этот раз подняться было сложнее - броня была почти разрушена, и тело болело. Саре пришлось собрать все свои силы, чтобы встать и посмотреть в лицо противника.- К-как? Я ведь истратила 25% заряда пистолета и даже броню не поцарапала?Три огромных пальца монстра обхватили её голову и подняли над землёй на уровне лица Дарка.- Ты спрашиваешь, как? - монстр громко засмеялся. - Я сомневаюсь, что даже первая атака причинила бы мне вред в этой форме!Ужас опять пронзил тело Сары, заставив её беспокоиться за свою жизнь. Противник в несколько раз превосходил её только в физической силе, не говоря уже про магический потенциал, а броня - единственное, на что она полагалась, была почти полностью разрушена. В пистолете осталось менее 30% заряда, и потому Сара предприняла последнюю отчаянную попытку, резко перевела переключатель мощности на максимум и выстрелила в упор. Индикаторы заряда на пистолете мгновенно погасли, а то, что произошло после этого, заставило Дарка пожалеть о своей тщеславности. Яркая бледно-голубая вспышка в мгновение появилась между Дарком и Сарой, заставив вторую закрыть глаза. Несмотря на меньшую мощность, выстрел был произведён в упор - огромный энергетический заряд ударил прямо в грудь Дарка и в месте с ним отправился к противоположной стене, где и произошёл огромной силы взрыв. Саре повезло - монстр выронил её сразу, как она выстрелила. Сразу же поднявшись, она двинулась в сторону противника, который был сокрыт за облаком пыли. Пистолет громко пискнул и перешёл в режим экономии энергии. Впереди в пыли появилась нечёткая фигура, которая заставила Сару улыбнуться.Дарк плёлся вперёд, а в его груди зияла большая дыра, из которой текла чёрная жидкость. Позади него виднелась огромная ниша в стене - последствие взрыва.- Т-ты заплатишь мне за это...- Заткнись!Сара мгновенно бросилась вперёд и бросила в дыру на груди монстра небольшую цепкую мину. Приземлившись в грудной полости, мина зафиксировала свое положение с помощью длинных шипов. Дарк попытался вытащить мину из своего тела, но Сара не позволила ему это сделать. Она резко нажала клавишу на мини-детонаторе и молвила:- Тебе конец, Дарк Коллекционер...

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