Хроники забытых дней: Часть 4

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

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- К-кто здесь? - взгляд Сары, выражающий ужас, был направлен в сторону массивной железной двери.- Т-ссс! Тихо, они могут услышать, - прошипел голос из-за двери. - Подойди, не бойся, я тебе ничего не сделаю.Сара медленно двинулась к двери, сжимая в руке рукоять пистолета.- Ладно. Но учтите, что я вооружена, и если что, не пожалею пули.- Хах, я вряд ли смогу причинить вам вред. Мы с моим другом заперты за этой дверью - в небольшом дверном окошке появилось измученное лицо в капюшоне. - Я, конечно, понимаю, что Вы не должны мне помогать, но всё же, не могли б Вы добыть ключ от этой двери.- Я могла б вам помочь, - Сара вздохнула. - Но для этого мне нужно знать хотя б, кто вас запер и где чёртов ключ.- Нет времени объяснять, - быстро прошептал голос. - Если ты не достанешь ключ, нас будет ждать та самая участь, что и бедолаг, конечности которых плавают в костре. Ключ ты найдёшь за металлической дверью, если пойдёшь правым коридором. Он будет висеть на огромном крюке в центре комнаты. Но будь осторожна. В комнате есть ловушка, которая активируется, если наступить на центральную платформу. Так что используй деревянный сук, который ты найдёшь в той же комнате. И последнее... Продвигаясь коридором, отключи фонарь, иначе местные жители легко смогут тебя вычислить.- То, что вы попросили меня сделать, звучит почти невыполнимо, - Сара, размышляя, покосилась на дверь. - Но оставить вас на съедение я не могу. Ладно, я сделаю это!- Прошу вас, поспешите, - в голосе за дверью прозвучало волнение. - Я не знаю, надолго ли они отошли. Но чан с едой намекает на то, что они могут появиться тут с минуты на минуту.Сара, отключив фонарь, двинулась в полумрак просторного коридора справа от двери. Этот проход мало чем отличался от того, по которому она пришла. Но здесь периодически встречались горящие факела, что не могло не настораживать. Сару беспокоила мысль про то, что те, кто зажёг их, могли выскочить из-за тёмного угла в любую минуту. Но все было спокойно, и впереди царила тишина, и только ужасный холод иногда пронимал Сару до костей.- Странно, я всегда считала, что под землёй должно быть прохладнее, но ведь не до такой степени.Сара остановилась и дрогнула...Впереди послышался странный шум, который чем-то походил на девичье пение. И самое страшное было то, что оно медленно, но неуклонно приближалось к ней. Сара в этой момент как раз собиралась выйти на участок освещённый факелом, но поняв, чем это может закончиться, нырнула назад, во тьму и вжалась, в небольшую нишу, которою нащупала в стене.Пение становилось все ближе и ближе, но несмотря на это разобрать слова песни было невозможно. Был понятен лишь ритм и мелодия - протяжная и немного грустная. Любопытство взяло своё, и Сара немного выглянула из углубления в стене. То, что она смогла увидеть в свете факела, заставило её еще сильнее втиснуться в нишу и затаить дыхание. По коридору медленно плыл полупрозрачный силуэт - девушка в голубом платье с белыми длинными волосами и кристально синими глазами. Но самое ужасное, что бросалось в глаза - нижняя часть лица. Кожа вокруг рта отсутствовала, обнажая полупрозрачное месиво, которое ранее было околочелюстной мускулатурой. Девушка медленно полетела к тому месту, где пряталась Сара, и остановилась. Её грустный взгляд встретился со взглядом наполненным ужасом. Душа улетела в пятки, и Сара даже не смогла двинуться под ледяным взглядом призрака. Девушка улыбнулась, и грустная песня опять разнеслась под сводом пещеры. Сара удивлённо смотрела вслед призраку, который как в ни в чем не бывало продолжил свой путь, не тронув её. Ей понадобилось несколько минут, чтоб прийти в себя и успокоить бешено колотившееся сердце. Лишь когда песнь стихла, в глубине коридоров она смогла продолжить свой путь. Туннель теперь казался ей не таким спокойным и безопасным. Неизвестно, сколько прошло времени, но наконец-то её блуждания в коридоре подошли к концу. Впереди показалась небольшая комната, которая освещалась двумя факелами. Из неё вели ещё несколько небольших проходов, и было двое металлических дверей с небольшими окошками. Сара подошла к одному из них и увидела внутри два силуэта, которые мирно сопели на двух сплетённых с человеческой кожи гамаках.- Чёрт, не думаю, что мне стоит их будить, - Сара подошла к следующей двери и посмотрела в окошко. В полностью пустой комнате она увидела лишь огромный крюк в центре, на котором висел большой ключ.Сара медленно протянула ручку, и дверь с тихим металлическим скрипом открылась. Девушка застыла на месте и прислушалась. Из соседней комнаты всё ещё доносилось мирное сопение. Спокойно вздохнув, она медленно вошла внутрь комнаты и осмотрелась. Её взгляд остановился на небольшом деревянном суку, который небрежно лежал на полу возле двери. Сара подняла его и двинулась к центру комнаты. Ступив несколько шагов, она остановилась и посмотрела на пол. Ключ висел над огромным кругом из красного кристаллического материала, который выделялся на фоне серого пола.- Не очень продуманная ловушка, - прошептала себе под нос Сара и направила сук в сторону ключа. Несколько ловких движений, и ключ повис на суку. Но разом с этим крюк начал медленно опускаться на пол, словно сработал какой-то механизм.- Чёрт, если я не верну ключ на место, ловушка сработает и те существа, вероятно, проснуться. Парень в капюшоне меня про это не предупреждал.Сара забросила ключ на крюк.- Как же те существа берут этот ключ? Наверно, стоит лучше обыскать комнату. Сара опять провела взглядом по стенам комнаты и остановилась на небольшом углублении в стене.- Гм, наверно, это то, что мне нужно.Она подошла к дыре в стене и, включив фонарь, направила его луч вовнутрь. Её взгляду предстала дыра полметра в длину, кишащая насекомыми и червями, в конце которой находился небольшой ржавый металлический обруч.- Гхах, противно, но делать нечего, - Сара медленно просунула руку в дыру. Она почувствовала, как по её руке начало что-то ползать, но всё же превозмогая себя, она умудрилась взять обруч. В этот миг все прекратилось. Сара быстро достала руку с обручем и удивлённо посмотрела в дыру, но внутри, кроме каменных стен, ничего не увидела.- Чудеса в решение, нечего сказать. Сара быстро двинулась к суку и повторила манипуляции с ключом. На этот раз забрав ключ, она нацепила с помощью сука на крюк обруч. Крюк сдвинулся, но тут же остановился. Отбросив сук, Сара покинула комнату, не забыв тихо прикрыть дверь. После этого она опять посмотрела в окошко соседней двери, заметила, что один из силуэтов приподнялся.- Ты думаешь, я тебя не вижу, девушка! - тихо прошипел силуэт. - Что ж, перед основным блюдом я могу перекусить. Пока этот червь дрыхнет. И моим блюдом будешь... ты!

Ключевые слова: Подземелье ключ некто авторская история

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