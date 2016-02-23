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Истории из жизни

Наш домовой

Итак, пришло время рассказать вам свою вторую историю.
После того, как на Рождество к нам наведывался незваный гость, прошло 2,5 года, всё само собой забылось, а новых необъяснимых событий не происходило до этого летнего дня.
Этот рассказ будет о нашем домовом и, опять же, о моей кошке Клёпке. Чтобы вас с ней немного познакомить, расскажу, что она у меня красотка. Персидской породы с черепаховым окрасом (кто не в курсе, это трехцветная шерсть так зовется). Но, к сожалению, она красива ровно настолько же, насколько и тупа, а потому только ест и спит, больше толку от нее ноль, если не считать того, что даёт знать о всякой нечисти.

Действие происходит всё в той же квартире, что и раньше, правда, теперь уже в другой ее комнате. Квартира, к слову, двушка и планировка примерно такая: от прихожей по левую руку идет вход в кухню, а из кухни - на балкон. Прямо от прихожей вход в зал, чуть правее - в коридор, где туалет, ванная комната, и через этот коридор направо идет комната вторая. Планировка довольно банальная, у многих встречала такую же.
Так вот, действие происходит в дальней комнате, где я обычно проводила свое время, так как она была моей.

День-деньской, я собираюсь гулять с подружкой, стою у зеркала и крашусь. Зеркало большое, в половину роста, в нем отражаются необычайной красоты ковер на противоположной стене, кровать и шкаф в углу. Шкаф у нас, к слову, был всегда открыт, потому что там очень любила спать кошка. Очень уж ей приглянулось спать на пакете со старыми вещами, которые лежали на нижней полке. А сверху в шкафу вешалка для одежды. В общем, шкаф как шкаф, без Нарнии.
Стою я, значит, крашусь возле зеркала, дело к концу идет. Краем глаза вижу, как шерстяной комок прошмыгнул в шкаф, слышу, как пакет шуршит - значит укладывается дрыхнуть.
Закончила я марафет наводить, подхожу к шкафу, вешалки раздвинула, вижу ее спинку пушистую, а она всё не укладывается, а вошкается там по этому пакету, который, конечно, шуршит и раздражает. Ну, я ей и говорю: "Нечего тут топтаться! Ложись и спи! Ты же знаешь, что я шкаф закрывать не буду!". Я вешалки сдвинула на место, дверцу оставила приоткрытой. Внутри все стихло, и я пошла на балкон посмотреть, пришла ли моя подружка.
Открываю я, значит, дверь на балкон, а там, в дальнем углу, моя пушистая красотка зевает, приоткрыв полусонный глаз, мол, ну наконец-то вы меня соизволили впустить домой!
Естественно, через минуту в квартире меня уже не было, и как кошка отвоёвывала своё место в шкафу - не знаю, но когда я вернулась домой, то уже навсегда закрыла этот шкаф, чтобы там больше никто не спал!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:23
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:56 by NelWellПросмотров: 1 010Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Кошка домовой шкаф пакет балкон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:58
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1776|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 223
Написано интересно, легко и как-то даже забавно))) Ну и пусть бы он там вошкался))
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Сирин
Сегодня, 04:00
+7
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 792
Но, к сожалению, она красива ровно настолько же, насколько и тупа, а потому только ест и спит, больше толку от нее ноль, если не считать того, что даёт знать о всякой нечисти.

Подозреваю, что все коты и кошки примерно тем же и занимаются) вряд ли от части из них можно ожидать, что будут Шекспира цитировать)))
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#3 написал: Galadriell80
Сегодня, 07:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 202
+++Действительно страшновато в шкафу увидеть не пойми кого. У нас кошечка Ксюша тоже глуповата, но я это связываю с тем, что её "гражданский супруг" кот Кокс отгрызает ей усы под корень практически. Вот такой он тиран))) Желает, чтоб она в какой-то мере была неполноценна.
Зарегистрирован: 16.12.2015
#4 написал: акжана
Сегодня, 07:51
+3
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Репутация: (610|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 721
Трехцветки в основном хорошо лечат.
Сложилось впечатление, что домовой у автора живет спокойной размеренной жизнью. Говорят же домовые по характеру зависимы от хозяев. У нервных и скандальных домовой тоже дерганный, нрав проявляет. У хороших хозяев чаще домовой умиротворенный, как в этой истории - в шкафу спать укладывается. Милая история! ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 08:07
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 546
Ну зачем же шкаф закрыли) мирно спит, никого не душит, посуду не бьет) а у меня домовые ассоциируются как раз с котами домашними, какой кот такой и домовой по нраву. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#6 написал: NelWell
Сегодня, 09:19
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Цитата: Tigger power
Ну зачем же шкаф закрыли) мирно спит, никого не душит, посуду не бьет) а у меня домовые ассоциируются как раз с котами домашними, какой кот такой и домовой по нраву. Плюс

Да вы что, я б там жить не смогла спокойно. А если б я кошку ещё раз с ним перепутала и сказала бы что пообиднее, точно придушил бы меня потом! :-)
Зарегистрирован: 11.01.2016
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 09:56
+3
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Публикаций: 5
Комментариев: 602
то уже навсегда закрыла этот шкаф
зачем же так радикально? навсегда!!! а вещи? а пушистик внутри? а кошкино место в конце то концов!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#8 написал: Talisha
Сегодня, 15:57
+1
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 654
Ну вот... с тех пор и домовому стало негде спать:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
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