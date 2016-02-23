Наш домовой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:23

Причина: Стилистика автора сохранена

NelWell Просмотров: 1 010 Комментарии: 8 +17 Сегодня, 01:56 by

Итак, пришло время рассказать вам свою вторую историю.После того, как на Рождество к нам наведывался незваный гость, прошло 2,5 года, всё само собой забылось, а новых необъяснимых событий не происходило до этого летнего дня.Этот рассказ будет о нашем домовом и, опять же, о моей кошке Клёпке. Чтобы вас с ней немного познакомить, расскажу, что она у меня красотка. Персидской породы с черепаховым окрасом (кто не в курсе, это трехцветная шерсть так зовется). Но, к сожалению, она красива ровно настолько же, насколько и тупа, а потому только ест и спит, больше толку от нее ноль, если не считать того, что даёт знать о всякой нечисти.Действие происходит всё в той же квартире, что и раньше, правда, теперь уже в другой ее комнате. Квартира, к слову, двушка и планировка примерно такая: от прихожей по левую руку идет вход в кухню, а из кухни - на балкон. Прямо от прихожей вход в зал, чуть правее - в коридор, где туалет, ванная комната, и через этот коридор направо идет комната вторая. Планировка довольно банальная, у многих встречала такую же.Так вот, действие происходит в дальней комнате, где я обычно проводила свое время, так как она была моей.День-деньской, я собираюсь гулять с подружкой, стою у зеркала и крашусь. Зеркало большое, в половину роста, в нем отражаются необычайной красоты ковер на противоположной стене, кровать и шкаф в углу. Шкаф у нас, к слову, был всегда открыт, потому что там очень любила спать кошка. Очень уж ей приглянулось спать на пакете со старыми вещами, которые лежали на нижней полке. А сверху в шкафу вешалка для одежды. В общем, шкаф как шкаф, без Нарнии.Стою я, значит, крашусь возле зеркала, дело к концу идет. Краем глаза вижу, как шерстяной комок прошмыгнул в шкаф, слышу, как пакет шуршит - значит укладывается дрыхнуть.Закончила я марафет наводить, подхожу к шкафу, вешалки раздвинула, вижу ее спинку пушистую, а она всё не укладывается, а вошкается там по этому пакету, который, конечно, шуршит и раздражает. Ну, я ей и говорю: "Нечего тут топтаться! Ложись и спи! Ты же знаешь, что я шкаф закрывать не буду!". Я вешалки сдвинула на место, дверцу оставила приоткрытой. Внутри все стихло, и я пошла на балкон посмотреть, пришла ли моя подружка.Открываю я, значит, дверь на балкон, а там, в дальнем углу, моя пушистая красотка зевает, приоткрыв полусонный глаз, мол, ну наконец-то вы меня соизволили впустить домой!Естественно, через минуту в квартире меня уже не было, и как кошка отвоёвывала своё место в шкафу - не знаю, но когда я вернулась домой, то уже навсегда закрыла этот шкаф, чтобы там больше никто не спал!

Ключевые слова: Кошка домовой шкаф пакет балкон авторская история

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