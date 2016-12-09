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Истории из жизни

Гость на Рождество

Доброго времени суток любителям страшненького! Пишу историю впервые, поэтому прошу не судить строго. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу произошедшего в моей жизни случая.
Итак, всё случилось в зимний вечер перед Рождеством. На тот момент мне было где-то 12 лет, и (по неизвестной мне сейчас причине) я в этот вечер дома была одна. Хотя нет, не одна, со своей кошкой. Время уже за полночь, я собралась спать. Расстелилась на диване, включила телевизор, а там, как обычно, по двум имеющимся тогда в наличии каналам идет церковная служба. В общем, я поняла, что смотреть нечего, и решила уже попытаться заснуть, как сон отпал сам собой.
Тут, пожалуй, расскажу немного обстановку. За стеной, возле которой стоял диванчик, была кухня, в которой я оставила гореть свет. Сбоку от дивана, чуть дальше изголовья, дверь в прихожую, на которой висели шторы из деревянных палочек (раньше такие были практически у всех). Свет из кухни как раз хорошо освещает вход в комнату, а остальную прихожую не очень. Кошка спит у стенки прямо напротив дивана.
И тут ни с того ни с сего кошка резко просыпается и начинает напрягаться. Шерсть дыбом, выгнулась вся и начала недовольно урчать. Я ее зову, она ноль эмоций и уставилась на выход из комнаты. Честно сказать, я впервые видела подобное ее поведение, так как она всегда невозмутима, как удав. Я уже сама вся напряглась, но с дивана выход почти не видно, да и кошку надо приводить в себя, я сползла с дивана и подошла к ней. Сама себя успокаиваю, говорю: «Клёпа, ну ты что чудишь! Всё нормально же!» Но кошка опять не реагирует на меня и только пялится на выход, а урчит всё громче. Я ее взяла на руки, села там, где она лежала, и смотрю на выход. Шторки из палочек шевелятся, не скажу, что ходят ходуном, но прилично так друг друга задевают, будто кто-то прошел мимо. Понимаю, что это в принципе невозможно, так как все форточки и окна в доме закрыты.
Кошка начинает потихоньку успокаиваться, шторки тоже. Но я еще в напряге. Взяла кошку с собой, сама забралась на диван, чтоб не видеть этот ужасающий выход. Сидим на диване, моя пушистая подруга по несчастью еще поглядывает на выход, но уже не такая напуганная. И тут мы с ней вместе как подскочим на диване (точнее я с ней на руках)! На кухне загромыхала посуда, что-то повалилось на пол. Вот уж страху-то было и мне, и кошке. Как потом оказалось, упали крышки от кастрюль, которые стояли на специальной подставке. Причем подставка была не опрокинута, а стояла на месте. В общем, ощущение, что их оттуда просто выкинули. Всё остальное на своих местах. Всё это я увидела, когда пришла посмотреть, что ж там всё-таки случилось. Прошло уже больше получаса, как всё стихло, и во мне уже проснулась смелость. Я так и не смогла заснуть, пока не пришли родители, хоть и кошка уже давно расслабилась и вела себя, как обычно, амёбно.
Это была моя первая встреча с необъяснимыми вещами, коих было немало. Если история более-менее читабельна, буду писать еще.
Сегодня, 18:51 by NelWellПросмотров: 326Комментарии: 13
+7

Ключевые слова: Кошка шум невидимое авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 527
Вопрос: какие годы Вы имеете в виду, если показывали всего два канала, но транслировали службу?
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 19:14
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (801|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 689
Воооот блин. Оставили родители одного ребёнка до поздней ночи в квартире, а тут домовой (или кто-то ещё) решил показать себя... Ссыкотно "ему", поди, в присутствии взрослых колобродить.... А ребёнка с кошкой чё.., можно и закошмарить....
Плюс за историю и с дебютом)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:32
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Публикаций: 32
Комментариев: 1 216
Цитата: Tigger power
Вопрос: какие годы Вы имеете в виду, если показывали всего два канала, но транслировали службу?

Судя по возрасту автора в профиле то енто 2002 год. Хотя пересчитайте, у бабули маразм и с арифметикой плохо.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 527
Просто когда начали службы транслировать, каналов точно уже не два было, хотя может ошибаюсь) кстати бабуля спасибо вспомнила 2002 сыну было 2 года уже каналов было оч много, помню телепузиков)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:05
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1779|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 216
Цитата: Tigger power
Просто когда начали службы транслировать, каналов точно уже не два было, хотя может ошибаюсь) кстати бабуля спасибо вспомнила 2002 сыну было 2 года уже каналов было оч много, помню телепузиков)))

А можбыть автор из какой глухой деревни родом? Можбыть у них там и сейчас 2 канала? А чего, я была в одной такой, там про интернет даже не все знают, а телефон мобильный работает только если на крышу сарая залезть.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#6 написал: NelWell
Сегодня, 20:08
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Публикаций: 1
Комментариев: 16
Да, это был 2002. Насчёт каналов скажу, что возможно у нас телек был старый или из-за того, что мы жили в маленьком городке тогда, куда ещё цивилизация не добралась :-) Но у нас было как-то так. Хотя, "Культуру" забыла ещё, наверное.
Зарегистрирован: 11.01.2016
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 20:16
+1
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Репутация: (104|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 527
Теперь понятно) я сама из маленького городка, тогда плюс и с дебютом)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Ахма
Сегодня, 20:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (385|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 170
Это смотря где вы живёте. В европейской части России - да, каналов уже давно больше двух. Где-нибудь на Дальнем Востоке вполне возможно, в моём детстве так и было.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:27
0
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Группа: Авторы
Репутация: (1779|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 216
А я так даже мечтаю чтоб у меня по телевизеру 2 канала всего было. А лучше чтоб вообще ничего не показывало. Ну их, одни ужасти кругом передают.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#10 написал: az.ecmb
Сегодня, 20:31
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1225|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 750
Цитата: Баба Клава
А я так даже мечтаю чтоб у меня по телевизеру 2 канала всего было. А лучше чтоб вообще ничего не показывало

А у меня программа на телевизоре сбойнула. Пропала "7ая кнопка". Там РенТВ был. Конечно, этого мало, но хоть так - ни Прокопеко, ни рептилоидов теперь
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 20:34
0
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Репутация: (1779|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 216
Цитата: az.ecmb
А у меня программа на телевизоре сбойнула. Пропала "7ая кнопка". Там РенТВ был. Конечно, этого мало, но хоть так ни Прокопеко, ни рептилоидов теперь

Как жить то теперь будешь? Енто же твой любимый канал был. А у меня на 7 НТВ. Хоть бы тоже чего сделалося с ней.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 20:38
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Репутация: (2372|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 123
Напряженненько так!!!))) Написано хорошо. С дебютом! От меня плюс!

Цитата: Баба Клава
Цитата: az.ecmb
А у меня программа на телевизоре сбойнула. Пропала "7ая кнопка". Там РенТВ был. Конечно, этого мало, но хоть так ни Прокопеко, ни рептилоидов теперь

Как жить то теперь будешь? Енто же твой любимый канал был. А у меня на 7 НТВ. Хоть бы тоже чего сделалося с ней.

А я вспоминаю те времена, когда, бывало, включишь РЕН-ТВ после полуночи, а там таааакое интересное кино идёт....сюжета в нем было мало, но смотреть всё равно было интересно!)))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: NelWell
Сегодня, 20:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
С Псковской области родом. И городок, где я тогда жила деревня ещё та :-) Спасибо за комменты всем :-)
Зарегистрирован: 11.01.2016
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