Гость на Рождество

NelWell Просмотров: 326 Комментарии: 13 +7 Сегодня, 18:51 by

Доброго времени суток любителям страшненького! Пишу историю впервые, поэтому прошу не судить строго. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу произошедшего в моей жизни случая.Итак, всё случилось в зимний вечер перед Рождеством. На тот момент мне было где-то 12 лет, и (по неизвестной мне сейчас причине) я в этот вечер дома была одна. Хотя нет, не одна, со своей кошкой. Время уже за полночь, я собралась спать. Расстелилась на диване, включила телевизор, а там, как обычно, по двум имеющимся тогда в наличии каналам идет церковная служба. В общем, я поняла, что смотреть нечего, и решила уже попытаться заснуть, как сон отпал сам собой.Тут, пожалуй, расскажу немного обстановку. За стеной, возле которой стоял диванчик, была кухня, в которой я оставила гореть свет. Сбоку от дивана, чуть дальше изголовья, дверь в прихожую, на которой висели шторы из деревянных палочек (раньше такие были практически у всех). Свет из кухни как раз хорошо освещает вход в комнату, а остальную прихожую не очень. Кошка спит у стенки прямо напротив дивана.И тут ни с того ни с сего кошка резко просыпается и начинает напрягаться. Шерсть дыбом, выгнулась вся и начала недовольно урчать. Я ее зову, она ноль эмоций и уставилась на выход из комнаты. Честно сказать, я впервые видела подобное ее поведение, так как она всегда невозмутима, как удав. Я уже сама вся напряглась, но с дивана выход почти не видно, да и кошку надо приводить в себя, я сползла с дивана и подошла к ней. Сама себя успокаиваю, говорю: «Клёпа, ну ты что чудишь! Всё нормально же!» Но кошка опять не реагирует на меня и только пялится на выход, а урчит всё громче. Я ее взяла на руки, села там, где она лежала, и смотрю на выход. Шторки из палочек шевелятся, не скажу, что ходят ходуном, но прилично так друг друга задевают, будто кто-то прошел мимо. Понимаю, что это в принципе невозможно, так как все форточки и окна в доме закрыты.Кошка начинает потихоньку успокаиваться, шторки тоже. Но я еще в напряге. Взяла кошку с собой, сама забралась на диван, чтоб не видеть этот ужасающий выход. Сидим на диване, моя пушистая подруга по несчастью еще поглядывает на выход, но уже не такая напуганная. И тут мы с ней вместе как подскочим на диване (точнее я с ней на руках)! На кухне загромыхала посуда, что-то повалилось на пол. Вот уж страху-то было и мне, и кошке. Как потом оказалось, упали крышки от кастрюль, которые стояли на специальной подставке. Причем подставка была не опрокинута, а стояла на месте. В общем, ощущение, что их оттуда просто выкинули. Всё остальное на своих местах. Всё это я увидела, когда пришла посмотреть, что ж там всё-таки случилось. Прошло уже больше получаса, как всё стихло, и во мне уже проснулась смелость. Я так и не смогла заснуть, пока не пришли родители, хоть и кошка уже давно расслабилась и вела себя, как обычно, амёбно.Это была моя первая встреча с необъяснимыми вещами, коих было немало. Если история более-менее читабельна, буду писать еще.

Ключевые слова: Кошка шум невидимое авторская история

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