Привет из ада, тварь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Isadora Просмотров: 1 107 Комментарии: 16 +30 Сегодня, 04:56 by

Странности, потустороннее, паранормальное и мистика преследовали меня всю мою осознанную жизнь. Это ощущают и люди вокруг меня. Я даже смирилась с этим, почти не шугаюсь и научилась отличать реальность от видений. Поэтому, когда сталкиваясь с такими явлениями, особо истерику не поднимаю. Но страшно всегда. Страшно, потому что со мной контактируют не только неупокоенные души усопших, но и сущности разных рангов и мастей. Вроде бы, в очередной раз увидев одного из них, я должна быть более спокойна (я уже со счета сбилась, сколько я их повидала в жизни), но не могу с этим ничего поделать, впадаю в ступор каждый раз. В следующих публикациях обязательно поделюсь, кто, что и почему. А пока хочу начать свой дебют с относительно "невинного" рассказа.В то время я работала бухгалтером в одной компании по производству мебели. В кабинете нас было двое - я и моя коллега (по совместительству близкая подруга) Сабина.Как обычно, сидим печатаем что-то, в комнате слышно только клацанье клавиатуры. Время полдень, за окном февральский мороз. Зазвонил мой мобильный, номер незнакомый. Беру трубку, без особого интереса говору "алло", а сама увлечена текстом перевода. Слышу в трубке детский голос:- Это мама? - ребёнок плакал и заикался.- Нет, малыш, ты ошибся номером. Это не мама.- Пожалуйста, тётя, позовите мою маму.- А кто твоя мама? Как её зовут?- Алла. Её зовут Алла, - ребёнок никак не мог успокоиться.- Но здесь нет никакой Аллы, малыш. А как тебя зовут?- Антон. А вас как?- Антон, очень приятно. А меня зовут Алия. Почему ты плачешь?- Я один дома, мама ушла. Она всегда уходит и оставляет меня одного. Мне пять лет всего, мне страшно. Пожалуйста, тётя Аля, скажите маме, что я боюсь.Меня охватила злость. Что за мать такая? Как можно малютку одного оставлять?- Это мамин телефон, Антошенька?- Да.- А как ты нашёл мой номер? Он был в телефоне? Или ты случайно набрал?- Набрал.- А папа где? Где находится ваш дом?- Папы нет.- Где дом находится?- Я не знаю.- Как мне тебе помочь, милый? Что мне сделать?Я никогда себя такой беспомощной не чувствовала. Он так плакал. С другой стороны я была зла, как чёрт. Уже продумывала, как проучить эту безответственную мать, если её можно так называть. А подруга уже отложила свою работу и внимательно смотрела на меня, периодически шёпотом интересовалась, что же происходит.- Просто поговорите со мной, тётенька, пока мама не вернётся. Мне очень страшно.- Хорошо, малыш. А ты в садик не ходишь?- Нет, мне туда нельзя.- Почему?- Нельзя.- Хорошо, тема закрыта. А чем твоя мама занимается?- Она плачет. Больше не обнимает меня.- А ты скажи маме, чтобы больше тебя дома одного не оставляла.Мальчик бросил трубку. Я перезвонила на этот номер, пошли гудки, но никто не отвечал. Позвонила ещё, но тщетно, ответа нет. Стало тревожно, вдруг с ним что-то случилось? Но что я могла сделать? Позвонила другу, который в то время работал в полиции. Попросила, чтобы пробил этот номер и узнал адрес. Рассказала ему о звонке, но он сказал, что он не имеет права на такие "выяснения" без веских причин. Я положила телефон и, немного побыв в недоумении, принялась за работу.Рабочий день закончился. Я стояла на остановке и ждала автобус. Холод был собачий. Зазвонил мобильный, смотрю - тот самый номер. Беру трубку, там женский голос:- Здравствуйте. С вашего номера мне дважды звонили.- Вы Алла?- Да, а вы кто?- Меня зовут Алия. С вашего номера мне сегодня звонил ваш сын Антон и сказал...- Кто?!- Ваш сын. Его ведь Антон зовут, да?- Девушка, что в бредите?! Это шутка такая?! Побойтесь Бога!- Послушайте, мне шутить с вами некогда! Может, вам получше присматривать за своим ребёнком, чтобы он в слезах не звонил на случайный...Алла бросила трубку, а меня трясло от злости. Хотела набрать ещё раз и высказаться, но подумала, что не стоит.Прошло 3-4 месяца. Я забыла про этот случай.Начало июня. Сидим с подругой в кабинете, работать не хочется. Только что мы плотно пообедали, тянет спать.Я стою у открытого окна и курю, подруга увлечённо рассказывает про свой сон, в котором она видела меня. Звонит мой мобильник. Незнакомый номер.- Алло?- Тётя Аля?- Да, Алия. Антон, это ты?- Да.- Ты опять один дома?- Да. Но мне не страшно.Стоп. Минуточку. В прошлый раз он сказал, что случайно как бы набрал мой номер. А сейчас? Он запомнил мой номер? Очень сомневаюсь. Сохранился в мамином телефоне? Это тоже навряд ли. Не знаю почему, но у меня сердце начало колотить.- Антош, ты как мой номер набрал? Он в мамином телефоне сохранился?- Нет. Набрал.Ребёнок был очень спокоен и внимательно слушал, что же я скажу.- Как ты запомнил мой номер?Глядя на мои округлённые глаза, моя подруга тоже вылупилась, мол, что-то не так?- Ты была так добра ко мне, тётя Аля... Али-ия, вот я и запомнил твой номер.- А где мама, малыш?- А чего ты боишься, тётя? У тебя голос грустный. Тебя тоже мама оставила?- Нет, я... я просто... уставшая.В этот момент в моей голове мысли просто смешались, и ни одна из них не была адекватной.- Хорошо. Ну, я пойду. Спасибо тебе, тётя.- Да не за что...Повесил трубку. Подруге рассказала про свой разговор с его матерью зимой. Зная странности в моей жизни, подруга посоветовала, чтобы я вечером поговорила с Аллой ещё раз.Дождались конца рабочего дня. Я позвонила на тот номер и поставила на громкоговоритель:- Алло, да?- Алла?- Да, это я. А кто говорит?- Простите, я не знаю, как вам объяснить, но прошу, не сочтите за... В общем, ко мне опять поступил звонок с вашего номера, и снова со мной говорил мальчик по имени Антон.Молчание.- Пожалуйста, поймите правильно, мне самой неудобно вас тревожить, но... вы свой телефон, может, где-то оставили, или кто-то воспользовался вашим телефоном шутки ради. Но тот мальчик... Антон сказал, что вы его мама, что вы оставили его дома одного. Я просто хочу выяснить...- Девушка... Антон - мой сын... был моим сыном. Его нет, - женщина начала громко дышать, будто ей не хватает воздуха.Мы с подругой переглянулись. Если я приняла эту новость более или менее спокойно, то у подруги аж губы посинели от страха.- Я не совсем понимаю.- Мой сын два года назад умер... выпал из окна, - голос её дрожал. - Я не знаю, кто с вами говорил, но это точно не мой сын. Имейте совесть, больше не звоните на этот номер!Положила трубку. Долго сидели молча. Казалось, больше часа мы так просидели. Первой заговорила подруга и сказала, что даже не имеет желания выяснять, что же это было. И посоветовала мне сменить номер. Я давно собиралась сменить номер, так как бывший часто тревожил меня.На следующий день мы с подругой встретились пораньше, пошли и купили мне новый номер и успокоились.Прошёл год. На удивление, это был спокойный год. Даже, можно сказать, единственный год, на протяжении которого со мной особо мистических событий не случалось.Я работала там же, но была в поисках другой работы. Подруга тоже собиралась уйти с этой работы, поэтому во время обеденного перерыва мы вместе рассматривали варианты на сайте трудоустройства.Зазвонил мой мобильный. Попросила подругу ответить, а сама листала сайт дальше. Она ответила, но там молчали. Она положила трубку, сказала, что на другом конце тихо, а затем отложила телефон. Еще раз позвонили. Она протянула телефон мне и сказала, что это тот же самый номер, мол, сама отвечай. Я взяла трубку, но там тишина. Пару раз спросила, кто это, но в ответ снова тишина. Пожала плечами и положила трубку.Третий звонок. Мне надоело, я с раздражением повысила тон:- Да говори уже, тебя не укусят!- Тётя Алия?Вмиг у меня заледенели руки, сердце приступило к горлу, а ноги отнялись. Я положила трубку и трясущимися губами шепотом выдала подруге:- Это опять он...У обеих началась истерика. А телефон зазвонил снова. Я дала отбой. Но звонки повторялись. Решила, что пора кончать эту комедию. Не знаю, кто это так шутит со мной, но это уже выходит за все рамки. Ответила на следующий звонок очень грубым, но всё ещё дрожащим голосом:- Я не знаю, кто ты, что за шутки у тебя, но...- Тётя Алия, это же я, Антон, - твердил мне знакомый детский голос.- Нет, ты не Антон! Хватит издеваться! Скажи, кто ты! Иначе, клянусь, я тебя...Меня перебил уже не голос пятилетнего мальчика, а старого хриплого мужчины, у которого как будто был рак гортани, и он каждое слово будто отрыгивает.- Тебе привет от брата, тварь! Этот одноглазый горит в аду и проклинает тебя! Ты же не успела за ним, ты же не спасла его! Вам никто не поверил!Я уронила телефон и стояла как вкопанная, с широко раскрытыми глазами. Двигаться, говорить, даже моргнуть не могла. Меня парализовало так, что я на время забыла дышать. Ноги сделались ватными. Подруга подскочила и поймала меня, когда я чуть не упала.Никто, НИКТО из моего окружения не знал и не мог знать, что у меня был старший брат. Один глаз он потерял, когда ему было двенадцать лет. Споткнулся, ударился о сервант, разбитое стекло ему в глаз воткнулось. Мне было семь, когда он покончил с собой в возрасте восемнадцать лет. Постоянно твердил, что кто-то его преследует с тех пор, как он остался с одним глазом. Он боялся темноты, его не оставляли дома одного, и он часто просыпался с криками. Говорил, что тот, кто преследует его, пытается убить нас. Если он не убьет себя, то это существо заберет нас. У нас семья скептиков, никто не верил в то, что там, за завесой реальности, существуют иные миры и существа.Брата пытались лечить, хотя двадцать пять лет назад особой такой техники диагностирования и лечения не было. Поэтому его нарекли сумасшедшим. Но я брату верила, так как сама часто видела в его комнате эту тварь. Обычно оно сидело в углу между шкафом и стеной, на трюмо. Туда свет плохо падал, но в полумраке его силуэт виднелся отчётливо. Весь чёрный, с длинными руками и кривыми ногами, сутулый. Такой худой, что по спине будто каждая фаланга позвонка выступала, как затупленный рог. Постоянный оскал и сверкающие жёлтые глаза на чёрном, продолговатом лице с острым подбородком... Он показывал мне себя с удовольствием, будто сам кайфовал от этого, и его улыбка (или оскал) растягивалась шире.Достучаться до родителей не удалось. Кто поверит семилетнему ребёнку и парню, который слетел с катушек? И в тот злополучный день, когда мой брат вырвался из запертой комнаты, где его держали привязанным, чтобы он себе не навредил, я не смогла его остановить. Он очень тихо оттуда выбрался, чтобы домашние не заметили, пулей выбежал на улицу и в один миг исчез. Я побежала за ним, да понять не удалось, в каком направлении он убежал. Дома были мать и другой брат. Я позвала их, кричала, билась в истерике, но мы не смогли его найти.Его труп нашли через два дня. Повесился на заброшенном заводе за городом. Вдаваться в какие-то подробности я не хочу.И теперь, спустя двадцать пять лет, когда я решила, что забыла те кошмары, "убийца" моего брата вернулся, чтобы поглумиться надо мной.Я не знаю, где связь с этим кошмаром из моего прошлого и тем маленьким мальчиком Антоном. Я не знаю, почему, чтобы ударить меня по больному, эта тварь использовала чужое горе. Учитывая странности и ужасы потустороннего плана, произошедшие в моей жизни, я давно перестала искать логику в этом.Но это зло меня не оставило просто так. Но об этом потом. Если Вам будет интересно.

Ключевые слова: Ад мальчик звонки смерть воспоминания авторская история

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