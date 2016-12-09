Домовой

xana1996 Просмотров: 1 298 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 07:09 by

Судя по комментариям, читателям наскучили истории про привороты да порчи, и, пожалуй, разбавлю свои истории обратными вышеуказанным темам. История будет о моей родственнице.Надя - женщина-бой. И толпу разнесет одним махом, и в горящую избу войдет. Но вот внешность у нее совершенно противоположная характеру. Довольно-таки милая женщина, с выразительными чертами. Надя рано вышла замуж. Володя был редкостным красавцем и породистым кобелем. Родив сына, Надежда так и не дождалась, что муж поменяется, наоборот, собрал вещи и ушел к другой. Другая эта оказалась его коллегой из соседнего городка, куда муж частенько ездил в «псевдокомандировки". Плакала Надежда и даже ездила к сопернице, просила отпустить мужа, мол, дома ребенок еще совсем маленький, а та ни в какую. Еще никогда она себя не чувствовала такой бессильной и растоптанной. У Нади был серьезный стресс, она могла неделями не выходить из дома. Перестала следить за собой, все время плакала. То и дело к ней приходила младшая сестра, Оля, помочь с годовалым сыном. И вот в свой очередной приход в гости Ольга услышала весьма странную просьбу от сестры. Надя просила ее остаться на несколько дней с ночевкой по причине того, что ей страшно спать в этом доме...- Что может быть страшного в маленьком доме, где всего две комнатки? Неужели моя сестра окончательно сошла с ума? Это все Володя, козел! Довел ее до белого каления! - не унималась девушка.Но с горем пополам согласилась оставить семью и домашние дела и немного пожить у нее.В тот вечер Надежда уложила спать сыночка и постелила сестре на диване в своей же комнате. После долгих разговоров и воспоминаний обе уснули. Ночь выдалась жаркой и душной, Ольга то и дело вставала попить воды. В этот раз она проснулась, но далеко не от жажды. Странный звук доносился из кухни. Полежав немного, Ольга поняла, что кто-то моет посуду. Но каков был ее ужас, когда она увидела свою сестру, спящую в постели! Кто это мог быть? Неужели ребенок, который едва еще может ходить? Паника овладела девушкой. Она лежала и боялась пошевелиться. Спустя несколько минут все утихло.Ольга долго еще не могла заснуть, но вскоре усталость взяла своё, и она заснула. Наутро она ничего не стала говорить сестре, так как не хотела до конца тревожить психику и без того замученной женщины. Да и старалась все спихнуть на усталость.Провозившись весь день с ребенком да по хозяйству, девушки решили посмотреть телевизор. Заметив, что сестра уснула, Надежда не стала ее тревожить, накрыла пледом и пошла убаюкивать сына. Проснулась Ольга от шагов по дому. Тяжелые шаги, будто очень грузный человек расхаживал по коридору. Шаги отдалялись и направлялись в комнату к ребенку.- Надя! - вырвалось у девушки. - Надя, проснись! Кто-то в доме ходит!Девушки побежали в комнату к ребенку, но он крепко спал, и признаков того, что кто-то был в доме, не было никаких.- Надь, вот не посчитай меня дурой, ты же знаешь, я человек с образованием, мать, вот скажи, ты же слышишь тоже ЭТО? Ты когда просила меня остаться, именно ЭТО имела ввиду?Надежда лишь вздохнула и подтвердила, что подобные вещи она слышит неоднократно. И началось все после развода с мужем. Думала, с ума сходит. Но, как вышло, не только ей слышатся странные вещи.- Бывает такое, что сплю, а надо мной будто кто-то стоит и тяжело дышит. Я прям чувствую горячий пар изо рта, Оль. Ребенок просыпается среди ночи и орет ни с того ни с сего, будто кто-то разбудил его. Бывает, слышу звуки льющейся воды и гремящей посуды. И что это, знать не могу. Но за эти несколько месяцев странно, что я еще не поседела от страха.Решив не затягивать с этим, девушки вызвали батюшку из местного храма, дабы тот освятил дом. Спустя несколько недель Надежда перестала слышать подобное, малыш стал спать спокойно, да и жизнь Надежды потихоньку стала налаживаться.

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