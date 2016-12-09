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Истории из жизни

Домовой

Судя по комментариям, читателям наскучили истории про привороты да порчи, и, пожалуй, разбавлю свои истории обратными вышеуказанным темам. История будет о моей родственнице.

Надя - женщина-бой. И толпу разнесет одним махом, и в горящую избу войдет. Но вот внешность у нее совершенно противоположная характеру. Довольно-таки милая женщина, с выразительными чертами. Надя рано вышла замуж. Володя был редкостным красавцем и породистым кобелем. Родив сына, Надежда так и не дождалась, что муж поменяется, наоборот, собрал вещи и ушел к другой. Другая эта оказалась его коллегой из соседнего городка, куда муж частенько ездил в «псевдокомандировки". Плакала Надежда и даже ездила к сопернице, просила отпустить мужа, мол, дома ребенок еще совсем маленький, а та ни в какую. Еще никогда она себя не чувствовала такой бессильной и растоптанной. У Нади был серьезный стресс, она могла неделями не выходить из дома. Перестала следить за собой, все время плакала. То и дело к ней приходила младшая сестра, Оля, помочь с годовалым сыном. И вот в свой очередной приход в гости Ольга услышала весьма странную просьбу от сестры. Надя просила ее остаться на несколько дней с ночевкой по причине того, что ей страшно спать в этом доме...

- Что может быть страшного в маленьком доме, где всего две комнатки? Неужели моя сестра окончательно сошла с ума? Это все Володя, козел! Довел ее до белого каления! - не унималась девушка.
Но с горем пополам согласилась оставить семью и домашние дела и немного пожить у нее.

В тот вечер Надежда уложила спать сыночка и постелила сестре на диване в своей же комнате. После долгих разговоров и воспоминаний обе уснули. Ночь выдалась жаркой и душной, Ольга то и дело вставала попить воды. В этот раз она проснулась, но далеко не от жажды. Странный звук доносился из кухни. Полежав немного, Ольга поняла, что кто-то моет посуду. Но каков был ее ужас, когда она увидела свою сестру, спящую в постели! Кто это мог быть? Неужели ребенок, который едва еще может ходить? Паника овладела девушкой. Она лежала и боялась пошевелиться. Спустя несколько минут все утихло.

Ольга долго еще не могла заснуть, но вскоре усталость взяла своё, и она заснула. Наутро она ничего не стала говорить сестре, так как не хотела до конца тревожить психику и без того замученной женщины. Да и старалась все спихнуть на усталость.

Провозившись весь день с ребенком да по хозяйству, девушки решили посмотреть телевизор. Заметив, что сестра уснула, Надежда не стала ее тревожить, накрыла пледом и пошла убаюкивать сына. Проснулась Ольга от шагов по дому. Тяжелые шаги, будто очень грузный человек расхаживал по коридору. Шаги отдалялись и направлялись в комнату к ребенку.
- Надя! - вырвалось у девушки. - Надя, проснись! Кто-то в доме ходит!
Девушки побежали в комнату к ребенку, но он крепко спал, и признаков того, что кто-то был в доме, не было никаких.
- Надь, вот не посчитай меня дурой, ты же знаешь, я человек с образованием, мать, вот скажи, ты же слышишь тоже ЭТО? Ты когда просила меня остаться, именно ЭТО имела ввиду?
Надежда лишь вздохнула и подтвердила, что подобные вещи она слышит неоднократно. И началось все после развода с мужем. Думала, с ума сходит. Но, как вышло, не только ей слышатся странные вещи.
- Бывает такое, что сплю, а надо мной будто кто-то стоит и тяжело дышит. Я прям чувствую горячий пар изо рта, Оль. Ребенок просыпается среди ночи и орет ни с того ни с сего, будто кто-то разбудил его. Бывает, слышу звуки льющейся воды и гремящей посуды. И что это, знать не могу. Но за эти несколько месяцев странно, что я еще не поседела от страха.

Решив не затягивать с этим, девушки вызвали батюшку из местного храма, дабы тот освятил дом. Спустя несколько недель Надежда перестала слышать подобное, малыш стал спать спокойно, да и жизнь Надежды потихоньку стала налаживаться.
Сегодня, 07:09 by xana1996Просмотров: 1 298Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Развод дом ночь некто страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 07:39
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 357
Может заботился по своему после ухода мужа) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: lidia1
Сегодня, 09:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 543
Ну вот, прогнали Домового, единственного защитника дома от нечисти. Он переживает за хозяев, попавших в беду, вот и ходит. После смерти мужа я долгое время не могла прийти в себя, не спала, а проваливалась в чёрный сон. Даже мечтала уснуть, и не просыпаться. Но просыпалась, от того, что кто-то невидимый яростно щипал меня, или сдёргивал с меня одеяло Просыпаюсь, а одеяло ползёт к ногам. На руках появлялись большие синяки. Всё прекратилось, когда я, наконец, взяла себя в руки. и стала пытаться налаживать свою жизнь. +5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#3 написал: Вареньевна
Сегодня, 09:40
+1
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Репутация: (47|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 78
Вот действительно последнего помощника прогнали. Ведь плохого ничего не делал. Помогал как умел. Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#4 написал: Talisha
Сегодня, 10:01
+3
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Репутация: (591|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 544
А посуду реально мыл или только звуки были?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: marlin
Сегодня, 11:25
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (536|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 601
Муж ушел негодяй, а что девушке хорошей пропадать. Вот домовой решил приударить немного. Вон как ухаживал, и посуду мыл и за ребенком смотрел bowtie
Это может быть и не домовой, если по правде. А на фоне негатива, или скандалов, какая-то нечисть может и притягивается, чтобы питаться этим негативом и горем. Да еще и припугивая, еще до кучи вгоняя в страх человека, тем самым, чтобы еще более от этого подпитываться. Кто их знает.
Помню было мне лет 13-14, дома родители перед новым годом ругались, так на кухне крышка толстенная стеклянная от сковороды разлетелась в дребезги. Может и энергия какая вырабатывается и формирует всякое такое. Можно много чего предположить, но конечно все это пугающе страшно и не приятно.
Плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: xana1996
Сегодня, 11:34
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 69
Цитата: Talisha
А посуду реально мыл или только звуки были?


только звуки
Зарегистрирован: 5.06.2012
#7 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:17
+2
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Комментариев: 514
А я где то здесь читала, что , если Домовой есть,то ему без разницы, освящают квартиру(дом) или нет. Не оится он этого... ПЛЮС.
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#8 написал: акжана
Сегодня, 13:52
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 627
Я вот тоже думаю, что не домовой это был. Автор пишет, что Надя после ухода мужа из семьи впала в депрессию, упала духом, а тут еще объявилось нечто, которое делает вид, что посуду моет, а сам энергию скачивает. Уныние и тоска, как любой негатив отличная пища для нечисти . Домовые не боятся икон, святой воды и пр.
За историю ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#9 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:06
-2
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Публикаций: 1
Комментариев: 73
Прикольно, но почему они не матерились? Если в избу войти может, то должна так приложить этому зверьку что портки приведет в негодность.
Если посмотреть логически, то попы тоже колдуны - тоже бормочут что-то, странные ритуалы проводят. Правда, колдуны крайне меркантильные.
Зарегистрирован: 25.10.2016
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