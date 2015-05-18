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Истории из жизни / Сны

О чём говорит сон

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Я снова с вами. И сегодня я хочу поведать свою свежую историю.

События, которые я опишу далее в данной истории, произошли буквально вчера — 04.09.24. Непосредственно перед пробуждением мне приснился сон, который начинался вполне нормально, но закончился не очень приятно. А именно, снилось, я находилась в микрорайоне Текстильщик (Кировский р-н Донецка, местные знают), мы с мужем сидели в квартире, а именно в зале, вели беседу.
Через какое-то время к нам присоединился один из старших деверей, и мы продолжили беседу уже втроëм. Обсуждали какие-то семейные темы, какие именно, не помню, да и это не имеет значения. Сидели беседовали, всё было хорошо, окно в комнате было открыто, поступал приятный свежий воздух. Вдруг ни с того ни с сего на улице жутко завыли собаки. (Моя покойная бабушка говорила, что собаки воют к покойнику, и оказалась права: в ночь, когда наш с первым мужем (царство ему небесное), умер сосед, на улице очень жутко выли собаки, три недели назад — в ночь, когда не стало моего друга детства, выли собаки). Я так и сказала ребятам (мужу и деверю), что моя покойная бабушка говорила мне, что собаки воют к покойнику. Муж тоже знает, что собаки воют к покойнику; деверь отнёсся к этому скептически... На этом мой сон закончился, и я проснулась.
Проснувшись, ещё подумала, что скоро покойник будет... В течение дня, правда, в заботах подзабылся мой сон. А буквально в этот же день после обеда что-то дёрнуло посмотреть новости... Первые же фотографии, что мне попались... На них были последствия прилëта на рынок «Сокол», который находится в микрорайоне Текстильщик, также на фотографиях были и погибшие люди. Рынок на фото я узнала сразу, так как неоднократно на нём бывала. Да и вообще часто бываю в микрорайоне Текстильщик. Я не утверждаю на 100%, что сон вещий, возможно, это было и совпадение.


Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 11:04
Причина: Стилистика автора сохранена
6-09-2024, 11:04 by Reiana FlaimПросмотров: 571Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Сон сон про смерть смерть прилёт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
7 сентября 2024 06:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 396
Совпадений не бывает. Вы поймали информацию о том, что вот-вот случится, в том виде, в каком вам понятнее и доходчивее.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Reiana Flaim
7 сентября 2024 08:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 861
Цитата: Talisha
Совпадений не бывает. Вы поймали информацию о том, что вот-вот случится, в том виде, в каком вам понятнее и доходчивее.

Знаю, но обычно получал информацию о том, что случится за какое-то время до происшествия. А получать информацию о грядущем в день самого происшествия для меня редкость, это был второй раз. Первый раз был вещий сон о грядущей на то время смерти кого-то из моего окружения. Тем человеком оказался мой первый муж, царство ему небесное. Он умер в тоже день, когда приснился мне сон, только вечером.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Tato4ka8
7 сентября 2024 08:46
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 95
В моих снах проводниками в мир мёртвых служат кошки. Когда я их вижу, то точно знаю, будет известие об умершем. Однажды мне приснился сон, много котов сидят под идущим снегом и все они на цепях, ждут когда спадёт цепь, а в далеке двигаются вооружённые люди. И цепи спали, как только люди начали стрелять. Я предупредила всех близких быть очень осторожным и по возможности не посещать многолюдных мест. Сон был ровно за сутки до печально известных событий. Потому верю Вам. Плюсанула.
Зарегистрирован: 16.06.2019
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