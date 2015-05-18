О чём говорит сон

Новость отредактировал Летяга - 6-09-2024, 11:04

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 571 Комментарии: 3 +5 6-09-2024, 11:04 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Я снова с вами. И сегодня я хочу поведать свою свежую историю.События, которые я опишу далее в данной истории, произошли буквально вчера — 04.09.24. Непосредственно перед пробуждением мне приснился сон, который начинался вполне нормально, но закончился не очень приятно. А именно, снилось, я находилась в микрорайоне Текстильщик (Кировский р-н Донецка, местные знают), мы с мужем сидели в квартире, а именно в зале, вели беседу.Через какое-то время к нам присоединился один из старших деверей, и мы продолжили беседу уже втроëм. Обсуждали какие-то семейные темы, какие именно, не помню, да и это не имеет значения. Сидели беседовали, всё было хорошо, окно в комнате было открыто, поступал приятный свежий воздух. Вдруг ни с того ни с сего на улице жутко завыли собаки. (Моя покойная бабушка говорила, что собаки воют к покойнику, и оказалась права: в ночь, когда наш с первым мужем (царство ему небесное), умер сосед, на улице очень жутко выли собаки, три недели назад — в ночь, когда не стало моего друга детства, выли собаки). Я так и сказала ребятам (мужу и деверю), что моя покойная бабушка говорила мне, что собаки воют к покойнику. Муж тоже знает, что собаки воют к покойнику; деверь отнёсся к этому скептически... На этом мой сон закончился, и я проснулась.Проснувшись, ещё подумала, что скоро покойник будет... В течение дня, правда, в заботах подзабылся мой сон. А буквально в этот же день после обеда что-то дёрнуло посмотреть новости... Первые же фотографии, что мне попались... На них были последствия прилëта на рынок «Сокол», который находится в микрорайоне Текстильщик, также на фотографиях были и погибшие люди. Рынок на фото я узнала сразу, так как неоднократно на нём бывала. Да и вообще часто бываю в микрорайоне Текстильщик. Я не утверждаю на 100%, что сон вещий, возможно, это было и совпадение.

Ключевые слова: Сон сон про смерть смерть прилёт авторская история

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