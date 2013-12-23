Заглянуть в будущее. История вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:45

Аннемария Просмотров: 371 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:45 by

В одной из своих историй я писала о первых попытках карточных гаданий. В дальнейшем гадала еще несколько раз, желая убедиться, что нагаданное действительно со временем сбывается.Летом 2018 две подруги Таня и Вика попросили раскинуть им карты. Я согласилась с целью продолжить эксперимент: что выпадет и сбудется ли нагаданное. Разумеется, подруг больше всего интересовали работа и личная жизнь.На тот момент Таня была в отношениях. Но карточный расклад четко показал расставание в ближайшее время. Через месяцев 7 или 8 выпадали ей новые отношения, а следующие карты в раскладе показали летом 2019 или ранней осенью свадьбу.Вике выпали изменения в карьере и смена работы. Далее карты четко показали, что встретится на ее пути парень. Не ее судьба, вовсе нет. С ним будет связан лишь определенный жизненный этап. Парень будет хитрым и преследующим свои цели. При его характеристике в моей голове возникало одно слово, описывающее его: Лис.Подруги тут же принялись гадать о личности этого Лиса. А у меня возникли знакомые ощущения: ладони нагрелись и закололи кончики пальцев. Энергии же напротив даже прибавилось: я ощутила прилив адреналина.Осенью 2018 Таня рассталась по инициативе партнера. И дальше события пошли по раскладу: весной встретила она будущего жениха. Предложение поступило летом. Свадьба состоялась, но не летом или ранней осенью, а уже в ноябре.Вика же сменила работу, но лишь временно. Состоялись изменения в карьере, но не столь глобальные, как мы думали. Через соцсети с ней познакомился парень. Некоторое время они общались онлайн. Позже он предложил встретиться, и с тех пор все завязалось.По ее словам, через 5 свиданий она почувствовала, что что-то не так. Парень был милым и обходительным, но себе на уме, хитрым и умело манипулировал. Узнав его еще ближе, она вдруг вспомнила о загадочном Лисе из карт.Вскоре она все прояснила с ним, понимая, что будущего с ним нет. Рассказала о том, как однажды ей нагадали хитрого парня на жизненном пути. Разумеется, Лис не поверил и посмеялся. Но увидев, что подруга серьезна, он поразился и некоторое время обдумывал это. И при встрече признал, что карты сказали правду и это мистика. Лишь спрашивал, мол, ты все уже поняла обо мне благодаря картам. Подруга ответила, что поняла она все раньше, а потом вспомнила о гадании. Обсудив все еще раз, парень охотно согласился, что он лис.С Лисом не сложилось. В декабре подруга уговорила погадать ей еще раз. Поддавшись любопытству, я прибыла к подруге и разложила карты. Что тогда, что сейчас карты четко показали, что Лис – необходимый, но уже пройденный жизненный этап. Следующий этап должен начаться этой весной или летом.На Святки подруга погадала на книге на эту же ситуацию. Ответ ей дали тот же, что и карты.С тех пор к картам я обратилась один раз и более не трогала. Но после каждого сеанса гадания карты показывали мне события все четче. Трактовать значения стало легче: информация стала сама появляться в голове. Иногда возникает сильное желание сделать расклад, но останавливает неизвестность: какие могут быть последствия от гаданий. Зачем и с какой целью даны такие знания, умения, если предписанное изменить нельзя.

Ключевые слова: Карты гадание подруги авторская история

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