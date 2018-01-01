Заглянуть в будущее

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:09

Аннемария Просмотров: 210 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 10:09 by

В подростковом возрасте я и мои подружки увлекались гаданиями. Читали в журналах и книгах по магии ритуалы святочных гаданий. Восторженно ахали, пересказывали друг другу способы гаданий. В ярких красках представляли себе счастливое будущее с любимым… Самые смелые пробовали гадание с расческой, но ничего не выходило. Попробовала и я, но безрезультатно.В 21 год я открыла в себе способность гадать. Подружка Лена показала способ гадания на картах. Вернее, это было даже не совсем гадание, а шуточный пасьянс, который придумала ее мама для развлечения. Загадываешь желание и раскладываешь карты определённым способом: если в конце выпадут одни тузы, значит, ничто не мешает исполнению задуманного. Чем больше карт – тем больше проблем и препятствий.К нашему удивлению, карты стали мне что-то да раскрывать о том, на кого гадают. Значения карт я гуглю, и вырисовывается из них картинка. Подруга загадала желание, и карты показали следующее: успех в каком-то деле, болезнь (на тот момент она страдала от боли в ноге), зависть и сплетни со стороны подруг, злословие. Оказалось, Лена спрашивала о своем поступлении в магистратуру. Она успешно уже прошла на бюджет, а большая часть ее одногруппниц попала на контракт. Разумеется, ей завидовали и считали, что на бюджет она прошла нечестным образом.Другая подруга Вероника, скептик и атеист, все же заинтересовалась и тоже загадала. Карты показали белиберду. Она призналась, что прикололась и ничего не загадала!Карты я тогда забросила и вернулась к ним этим летом. Стало интересно, не пропало ли умение за столько лет. По просьбе еще одной подруги сделала расклад. Ей выпало: новости от крестовой дамы, дальняя поездка, карьерный рост. Через несколько дней ее начальница сообщила всему коллективу о повышении зарплаты. В сентябре подруга неожиданно для всех (и для самой себя) уехала в другой город на тренинг от компании с целью дальнейшего повышения.Моя мама человек мнительный и суеверный. Собираясь с папой ехать в далёкую деревню – папину родину – волновалась и попросила погадать. Карты показали поездку и многое другое. Среди прочего выпала сомнительная покупка. Решив, что родители хотят купить что-то крупное, посоветовала внимательно выбирать. Уже в деревне сломалась мотокоса, которую папа купил перед самым отъездом.Гадала еще несколько раз, и карты в целом раскрывали ситуацию человека и давали несколько путей решения. Расклад всегда идёт максимум на год вперед. Пробовала спросить о далеком будущем – ничего не выходило. При гадании пальцы часто нагреваются и начинают колоть. Гадаю максимум три раза в день. Больше никак – карты путаются. Чувствуется упадок сил, много энергии уходит. Поэтому гадаю редко, хотя порой так хочется узнать все наперед. Пару раз в день – следующие несколько недель стараюсь не трогать карты.Откуда взялось это умение – загадка. Родные не знают, были ли гадалки у нас в роду. Иногда думаю, что вселенная услышала и выполнила детское желание стать то ли волшебницей, то ли ведьмой. Только не навредит ли такое?

Ключевые слова: Карты гадания мама подруги авторская история

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